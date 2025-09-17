Assassin's Creed: Shadows получила новую максимальную скидку в Steam - 40%

Как стало известно, экшен Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 40%. До этого максимальный размер скидки составлял 25%. Распродажа продлится до 29 сентября включительно.

Assassin's Creed: Shadows доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.