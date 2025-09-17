Assassin's Creed: Shadows получила новую максимальную скидку в Steam - 40%

Как стало известно, экшен Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft получил новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 40%. До этого максимальный размер скидки составлял 25%. Распродажа продлится до 29 сентября включительно.
Assassin's Creed: Shadows доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Надеялся конечно на большую скидку, но думаю и с 40% скидкой можно купить
Блин Ассассины уже нете, с Денуво + без русской озвучкой((((
Ну не знаю, в эту часть еще не играл. Куплю по этой скидке, поиграю
Обязательно поиграйте. Я сам не играл, но вот некий Константин335 игре "10 из 10" поставил. Рекомендует...
Как будет -85% к ценнику, то можно взять. Благо бывает настроение залипать в чет такое и попутно слушать подкасты всякие
Всё равно жаба давит 3k отдавать за гринд всей карты. Буду ждать 75-85%