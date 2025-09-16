Состоялся релиз дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows

Только что состоялся релиз крупного дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft.
Дополнение добавило в игру свыше 10 часов нового контента - в нём Наоэ и Ясукэ предстоит отправиться на остров Авадзи, который хранит множество секретом и опасностей. На острове враги с легкостью могут устроить засаду на главных героев, а врагом может оказаться буквально любой мирный житель.
Владельцы Assassin's Creed: Shadows, предзаказавшие игру, получат данное дополнение бесплатно, а для всех остальных - DLC можно приобрести отдельно по цене $25.
Оказывается больных людей все больше и больше...
На себя посмотри и офнись // Vengel Bryde
Дождался :)
я погнал че, появилось новое оружие, как в обезьяне топовое кстати
Поздравляю и приятной игры
Я не могу никак понять, как начать. В убежище с кем нужно поговорить? Основную игру я уже прошёл давно
+ такая же система
Спасибо конечно, но мне и основной игры хватило. Измазался.
Меня часа на 4 хватило и удалил. Скучно, неинтересно.
ты и спудер меном измазался
Спасибо, не хочется.
А как его запустить то ? вроде в стиме показываеи что оно есть, а в игре нету заданий только одно было с бо , а задания ДЛС отсутствуют, что делать помогите
Получилось у кого нибудь запустить?тоже только с бо было задание,в убежище не кого не появляется,все доп задания выполнены давно
На самом деле игра на удивление прикольная. Графика и анимация приятные, оптимизация топ даже с лучами, сюжет норм, финишеры классные... ну это в любом случае в разы лучше чем SW Outlows или Мираж.
В убежище около камня должна появиться женщина с заданием, но у меня её нет, как и у многих, по ходу)))
Эмм, а отдельно в стиме дополнение купить нельзя что ли?
Не могу, пишет что уже в библиотеке
Кто нибудь активировал это еп....ное дополнение? Все квесты пройдены, игра завершена, связной в убежище не появляется, че за хня?