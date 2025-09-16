Состоялся релиз дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows

Только что состоялся релиз крупного дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft.

Дополнение добавило в игру свыше 10 часов нового контента - в нём Наоэ и Ясукэ предстоит отправиться на остров Авадзи, который хранит множество секретом и опасностей. На острове враги с легкостью могут устроить засаду на главных героев, а врагом может оказаться буквально любой мирный житель.

Владельцы Assassin's Creed: Shadows, предзаказавшие игру, получат данное дополнение бесплатно, а для всех остальных - DLC можно приобрести отдельно по цене $25.