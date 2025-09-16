ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 103 оценки

Состоялся релиз дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows

AceTheKing AceTheKing

Только что состоялся релиз крупного дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed: Shadows от компании Ubisoft.

Дополнение добавило в игру свыше 10 часов нового контента - в нём Наоэ и Ясукэ предстоит отправиться на остров Авадзи, который хранит множество секретом и опасностей. На острове враги с легкостью могут устроить засаду на главных героев, а врагом может оказаться буквально любой мирный житель.

Владельцы Assassin's Creed: Shadows, предзаказавшие игру, получат данное дополнение бесплатно, а для всех остальных - DLC можно приобрести отдельно по цене $25.

24
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Dellinger

Оказывается больных людей все больше и больше...

13
Пользователь ВКонтакте

На себя посмотри и офнись // Vengel Bryde

3
Nell Samurai

Дождался :)

9
Лидер Мур

я погнал че, появилось новое оружие, как в обезьяне топовое кстати

7
Nell Samurai

Поздравляю и приятной игры

6
Beka_X

Я не могу никак понять, как начать. В убежище с кем нужно поговорить? Основную игру я уже прошёл давно

Артём Буренко Beka_X

+ такая же система

PersonaR8

Спасибо конечно, но мне и основной игры хватило. Измазался.

6
mikron0612

Меня часа на 4 хватило и удалил. Скучно, неинтересно.

3
pirlovcin

ты и спудер меном измазался

Иваныч из Тулы

Спасибо, не хочется.

4
Артём Буренко

А как его запустить то ? вроде в стиме показываеи что оно есть, а в игре нету заданий только одно было с бо , а задания ДЛС отсутствуют, что делать помогите

4
spawn20111

Получилось у кого нибудь запустить?тоже только с бо было задание,в убежище не кого не появляется,все доп задания выполнены давно

SexualHarassmentPanda

На самом деле игра на удивление прикольная. Графика и анимация приятные, оптимизация топ даже с лучами, сюжет норм, финишеры классные... ну это в любом случае в разы лучше чем SW Outlows или Мираж.

1
Дрессировка гусей

В убежище около камня должна появиться женщина с заданием, но у меня её нет, как и у многих, по ходу)))

1
Oshiro Mugen

Эмм, а отдельно в стиме дополнение купить нельзя что ли?

Артём Буренко

Не могу, пишет что уже в библиотеке

Evil 001

Кто нибудь активировал это еп....ное дополнение? Все квесты пройдены, игра завершена, связной в убежище не появляется, че за хня?