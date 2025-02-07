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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 815 оценок

Assassin's Creed Shadows получит приквел-мангу

Simple Jack
Новости

На официальной странице Assassin’s Creed в X (ранее Twitter) было объявлено о выходе приквел-манги Shadows. Она будет доступна для покупки в Японии 20 марта 2025 года. В других регионах она появится позже.

Приквел-манга Assassin’s Creed Shadows расскажет о путешествии «молодого ученика ассасина». Главный герой будет сражаться с растущим влиянием тамплиеров в Японии. Неясно, является ли Наоэ этим «учеником ассасина».

На обложке изображена женщина в знаменитом белом капюшоне ассасина, сидящая на крыше. В правой руке она держит катану, а в левой — культовый Скрытый клинок. Некоторые предполагают, что эта женщина может быть матерью Наоэ. Другие удивляются, почему на обложке нет изображения Ясукэ.

Более подробная информация о манге будет раскрыта ближе к релизу.

Предзаказ на Assassin’s Creed Shadows уже доступен за 69,99 долларов США на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через Steam, Epic Games Store и Ubisoft.

-13
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
yariko ookami

Сотрудник Убисофта: Босс, похоже наш Негроссоссин проваливается!

Босс Убисофта: У нас есть еще план "Б" - манга!

1
Simple Jack

Игру купят, вряд ли из-за обиженных трусонюхов-анимешников она провалится

-3
Dellinger

Кал на кале

0
Александр Гоголев

Ребята, давайте все поддержим Юбисофт в эти трудные времена. Давайте купим их игру, даже если не станете играть, давайте выразить сострадание и купим их поделку. Давайте вспомним все что хорошего они сделали, а не плохого. Давайте дадим им шанс.

-13
Wing42
6
Lyс

Поддержи купив их старые хорошие игры, но это поддерживать точно не стоит. Пусть правильно расставляю приоритеты

4
My life is a game

Слишком толсто как то)Пусть игроки сами решают что покупать)

3