Assassin's Creed Shadows получит приквел-мангу

На официальной странице Assassin’s Creed в X (ранее Twitter) было объявлено о выходе приквел-манги Shadows. Она будет доступна для покупки в Японии 20 марта 2025 года. В других регионах она появится позже.

Приквел-манга Assassin’s Creed Shadows расскажет о путешествии «молодого ученика ассасина». Главный герой будет сражаться с растущим влиянием тамплиеров в Японии. Неясно, является ли Наоэ этим «учеником ассасина».

На обложке изображена женщина в знаменитом белом капюшоне ассасина, сидящая на крыше. В правой руке она держит катану, а в левой — культовый Скрытый клинок. Некоторые предполагают, что эта женщина может быть матерью Наоэ. Другие удивляются, почему на обложке нет изображения Ясукэ.

Более подробная информация о манге будет раскрыта ближе к релизу.

Предзаказ на Assassin’s Creed Shadows уже доступен за 69,99 долларов США на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через Steam, Epic Games Store и Ubisoft.