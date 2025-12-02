Assassin's Creed Shadows стала доступна на Nintendo Switch 2

Сегодня Ubisoft выпустила Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2, предлагая игрокам Nintendo эпическое приключение Наоэ и Ясукэ в феодальной Японии.

Версия для Nintendo Switch 2 была тщательно оптимизирована, чтобы сохранить богатство игрового процесса Shadows, одновременно предоставляя свободу игры где угодно и когда угодно. С момента запуска игроки получат доступ ко всему бесплатному контенту, выпущенному после релиза, включая эксклюзивную миссию «Атака титанов», доступную до 22 декабря. Дополнение «Когти Авадзи» выйдет в начале 2026 года.

На Nintendo Switch 2 Assassin’s Creed Shadows представляет несколько специфичных для Switch функций, разработанных для того, чтобы сделать игровой процесс плавным и интуитивно понятным. К ним относятся сенсорная навигация по меню и картам, целевая частота 30 кадров в секунду для плавного игрового процесса в док-станции и портативном режиме, возможность играть офлайн после загрузки и физическое издание с ключом игры для цифровой установки.

В Assassin’s Creed Shadows доступен кроссплатформенный прогресс через Ubisoft Connect, что позволяет игрокам легко продолжать игру на всех платформах. Внутриигровой магазин унифицирован на всех платформах, поэтому предметы, купленные на Nintendo Switch 2, доступны для связанных учётных записей.