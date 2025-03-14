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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 899 оценок

На Spotify стал доступен саундтрек Assassin's Creed Shadows

Gruz_
Новости

До релиза Assassin's Creed Shadows осталось чуть меньше недели. И чтобы помочь нам погрузиться в атмосферу Японии XVI века, издательство Ubisoft выпустило оригинальный саундтрек к игре.

Его уже можно прослушать на Spotify. Саундтрек, написанный английским дуэтом The Flight, состоит из 59 треков и рассчитан примерно на 2 часа 15 минут прослушивания.

История Assassin's Creed Shadows посвящена двум главным героям: Ясукэ, самурая африканского происхождения, и Наоэ, девушку-шиноби. Они по-разному подходят к поставленным задачам, по-разному смотрят на жизнь, отличаются темпераментом, оружием и физической силой, но их объединяет общая цель - освободить Японию от власти Ордена Древних.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store), PlayStation 5, Xbox Series и Mac.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MetalGearStranding

Так же, чисто японский саундтрек "Шадоус"

1
BewitchingBaron
И чтобы помочь нам погрузиться в атмосферу Японии XVI века

как похождения макаки помогут погрузится в атмосферу японии 16го века? Даже Соник и то реалистичнее был.

1
Maxon82

Новость бомба, можно прослушать на Spotify

Автор, Ты саундрек от Assassin's Creed Shadows тут представляешь людям или программу Spotify рекламируешь (которая мне лично не впилась) и заставляешь установить чтоб послушать ? Определись !

1
Light of Tfuth

Не понял когда это Spotify, стал удобней Ютуба или остальных аналоговых площадок ?

1
UnnoticedCarissa

Какая радость

0
Light of Tfuth

Вот какой должен быть., у этой игры саунд

0