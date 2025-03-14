На Spotify стал доступен саундтрек Assassin's Creed Shadows

До релиза Assassin's Creed Shadows осталось чуть меньше недели. И чтобы помочь нам погрузиться в атмосферу Японии XVI века, издательство Ubisoft выпустило оригинальный саундтрек к игре.

Его уже можно прослушать на Spotify. Саундтрек, написанный английским дуэтом The Flight, состоит из 59 треков и рассчитан примерно на 2 часа 15 минут прослушивания.

История Assassin's Creed Shadows посвящена двум главным героям: Ясукэ, самурая африканского происхождения, и Наоэ, девушку-шиноби. Они по-разному подходят к поставленным задачам, по-разному смотрят на жизнь, отличаются темпераментом, оружием и физической силой, но их объединяет общая цель - освободить Японию от власти Ордена Древних.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store), PlayStation 5, Xbox Series и Mac.