Раскрыта дата предварительной загрузки и размер файлов Assassin's Creed Shadows

Пользователь Twitter/X DannyStevens__, которому удалось получить ранний доступ к Assassin’s Creed Shadows, поделился размером загружаемыйх файлов игры на PS5, а дата предварительной загрузки также была раскрыта через график предварительной загрузки PlayStation Store. Игра займет большой объем памяти. Тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется заранее освободить немного места.
Размер скачиваемых файлов текущей версии Assassin's Creed Shadows на PS5 составляет 85,396 ГБ. Предварительная загрузка стартует 18 марта 2025 г. и будет поставляться с последним предустановленным обновлением для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 20 марта 2025 г.
Одна японщина и китайщина,чёт уже реально стала доставать,по началу было в диковинку -интересно,а теперь уж почти до блеваты,слишком уж много игр развелось с этой тематикой.
Хм, а раньше писали (и даже на ПГ), что занимать будет 123 Гб.
Это для PS5, а то было для MacOS
Так это предзагрузка, считай запакованый архив. На релизе будет больше весить.
Да я помню, что для Мака, но просто не думал, что там может быть такая разница.
А. так это ещё распакуется? Тогда ясно, спасибо за разъяснение!
блин, а я еще sekiro не начинал играть
На торрент когда загрузят отпишитесь)
ахахахаха через год или больше
купи активашку тогда
что год жизни то тратить на ожидание
Учитывая, что там Денуво и его ломают немногие и очень неохотно, Вы раньше ГТА6 скачаете :)
Да это ж шутка, я даже не жду эту х**ню, там геймплэй копирка с цусимы насколько сумели и скорей всего сюжет и диалоги типичный сжвповесточный юбисофт, конечно же кто знает может в этот раз случится чудо, но я в чудеса не верю.
Там денува. Вальхаллу ( с длс и обновлениями) так и не взломали. И тут будет так же, без пиратки
Вальхалу на фулку хакнули https://byrutgame.org/9129-assassins-creed-valhalla.html
на пк тоже предзагрузка 18 числа же?
Быстрее бы уже вышла!!! До дыр затру всю карту 🥰
делюкс брал или обычную?
Естесна макс
как можно в это играть фу
Я обычную, делюкс ради одного костюма и оружия и бесмысленных украшаетльств такое себе переплата большая, длс всё равно все получат за предзаказ, а больше в делюксе и нету ничего, в этот раз юбики норм так сделали, без всяких голд и сизонпасов, явно потом будут длс платные для всех если будут в будущем, но это уже другое!
Легко и просто. Потрачу на эту игру 120+ часов
и бесплатно не нужна!Очередная дрочильня!Лучше цусиму пройти!
ой да не ври, сколько хейтеров тут, но в день выхода 9 из 10 комментов "Ребята где скачать")
это с Киндом Кам так, а этот обезьяноид даром не нужен
я не одну часть не проходил ассасина!Просто зашёл поставить коментарий!
там вроде самые нормальные это первые три части!
О чем ты тогда тут вещаешь? Это как написать какую то куету про Цусиму, не игравши в неё...