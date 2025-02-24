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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 853 оценки

Раскрыта дата предварительной загрузки и размер файлов Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

Пользователь Twitter/X DannyStevens__, которому удалось получить ранний доступ к Assassin’s Creed Shadows, поделился размером загружаемыйх файлов игры на PS5, а дата предварительной загрузки также была раскрыта через график предварительной загрузки PlayStation Store. Игра займет большой объем памяти. Тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется заранее освободить немного места.

Размер скачиваемых файлов текущей версии Assassin's Creed Shadows на PS5 составляет 85,396 ГБ. Предварительная загрузка стартует 18 марта 2025 г. и будет поставляться с последним предустановленным обновлением для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 20 марта 2025 г.

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40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

Одна японщина и китайщина,чёт уже реально стала доставать,по началу было в диковинку -интересно,а теперь уж почти до блеваты,слишком уж много игр развелось с этой тематикой.

3
djjack

Хм, а раньше писали (и даже на ПГ), что занимать будет 123 Гб.

1
Lourens_Shiba

Это для PS5, а то было для MacOS

1
Jarvis666

Так это предзагрузка, считай запакованый архив. На релизе будет больше весить.

1
djjack Lourens_Shiba

Да я помню, что для Мака, но просто не думал, что там может быть такая разница.

1
djjack Jarvis666

А. так это ещё распакуется? Тогда ясно, спасибо за разъяснение!

1
QuaveryAldora

блин, а я еще sekiro не начинал играть

0
Александр Дантес

На торрент когда загрузят отпишитесь)

-1
My life is a game

ахахахаха через год или больше
купи активашку тогда
что год жизни то тратить на ожидание

-6
djjack

Учитывая, что там Денуво и его ломают немногие и очень неохотно, Вы раньше ГТА6 скачаете :)

5
Александр Дантес djjack

Да это ж шутка, я даже не жду эту х**ню, там геймплэй копирка с цусимы насколько сумели и скорей всего сюжет и диалоги типичный сжвповесточный юбисофт, конечно же кто знает может в этот раз случится чудо, но я в чудеса не верю.

2
Scerkrou7

Там денува. Вальхаллу ( с длс и обновлениями) так и не взломали. И тут будет так же, без пиратки

0
Александр Дантес Scerkrou7

Вальхалу на фулку хакнули https://byrutgame.org/9129-assassins-creed-valhalla.html

0
My life is a game

на пк тоже предзагрузка 18 числа же?

-1
RTX 3080

Быстрее бы уже вышла!!! До дыр затру всю карту 🥰

-3
My life is a game

делюкс брал или обычную?

-1
RTX 3080 My life is a game

Естесна макс

-2
ALEX-220

как можно в это играть фу

1
StingerV RTX 3080

Я обычную, делюкс ради одного костюма и оружия и бесмысленных украшаетльств такое себе переплата большая, длс всё равно все получат за предзаказ, а больше в делюксе и нету ничего, в этот раз юбики норм так сделали, без всяких голд и сизонпасов, явно потом будут длс платные для всех если будут в будущем, но это уже другое!

1
RTX 3080 ALEX-220

Легко и просто. Потрачу на эту игру 120+ часов

1
SERGEY-SP

и бесплатно не нужна!Очередная дрочильня!Лучше цусиму пройти!

-6
My life is a game

ой да не ври, сколько хейтеров тут, но в день выхода 9 из 10 комментов "Ребята где скачать")

6
BewitchingBaron My life is a game

это с Киндом Кам так, а этот обезьяноид даром не нужен

-2
SERGEY-SP My life is a game

я не одну часть не проходил ассасина!Просто зашёл поставить коментарий!

0
SERGEY-SP My life is a game

там вроде самые нормальные это первые три части!

0
RTX 3080 SERGEY-SP
я не одну часть не проходил ассасина!

О чем ты тогда тут вещаешь? Это как написать какую то куету про Цусиму, не игравши в неё...

0