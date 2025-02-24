Раскрыта дата предварительной загрузки и размер файлов Assassin's Creed Shadows

Пользователь Twitter/X DannyStevens__, которому удалось получить ранний доступ к Assassin’s Creed Shadows, поделился размером загружаемыйх файлов игры на PS5, а дата предварительной загрузки также была раскрыта через график предварительной загрузки PlayStation Store. Игра займет большой объем памяти. Тем, у кого ограничено свободное место на внутреннем накопителе, рекомендуется заранее освободить немного места.

Размер скачиваемых файлов текущей версии Assassin's Creed Shadows на PS5 составляет 85,396 ГБ. Предварительная загрузка стартует 18 марта 2025 г. и будет поставляться с последним предустановленным обновлением для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 20 марта 2025 г.