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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 898 оценок

Steam-версия Assassin's Creed Shadows не будет требовать Ubisoft Connect

Gruz_
Новости

По мере того, как Assassin's Creed Shadows приближается к своему релизу, появляются новые подробности об издании для ПК. Совсем недавно разработчики сообщили, что на старте игра будет «поддерживать Steam Deck», а также заявили, что для Steam-копии не потребуется Ubisoft Connect Launcher, так как она будет поставляться с «легкой встроенной версией».

Assassin's Creed Shadows получит поддержку Steam Deck на старте

Есть одна загвоздка - ПК-игрокам все равно понадобится учетная запись в Ubisoft, чтобы играть в Assassin's Creed Shadows в Steam.

Согласно FAQ компании, для игры в Steam потребуется привязать аккаунт Ubisoft Connect. Это позволит использовать такие функции, как кросс-сохранение, кросс-прогрессия и доступ к программе лояльности. Процесс привязки аккаунта будет одноразовым и произойдет во время первого запуска игры.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

22
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Боже мой, неужели?

19
hpi

Прикинь, сам в шоке.

1
Omnia Smirnow
16
agula98

Лол, как на грани банкротства стали так сразу и свой помойный лаунчер убрали и достижения добавили, все что угодно только купите нашего нового ассасинчика

11
Christer G

В точку. Поможет ли?

2
bysaturn

Внутриигровой акк это нормально, а вот куча лаунчеров нет. Надеюсь connect вообще умрёт в итоге.

3
boxis11

Интересно переплюнит ли Shadows только что вышедший Rise of the ronin ?)

2
Лидер Assassin

Смотри что бы вальгаллу с 30 лямами не переплюнул

0
WerGC

неожиданно,приятный сюрприз

1
Ezdeaz

вот только денуво сраное юбисофт никогда не уберут!

0
Sectumsеmpra

Насрать на эту денуво. Кому надо, тот купит в любом случае

3
agula98 Sectumsеmpra

Так он то спиратить хотел, вот и бомбит что не получится

1
Sectumsеmpra agula98

Печально)

0
Raphtallia agula98

Получится. За 100р активаха, выбор пиратов. Ну условно пиратство конечно. Но не 5 же рублей отдавать за ЭТО.

1
Sogiking

Остаётся Семейный вопрос, они хоть и пишут что доступно, но из-за лаунчера нет. Будем надеяться, что они решили угодить всем и вся

0
kotasha
Ubisoft Connect Launcher, так как она будет поставляться с «легкой встроенной версией

Вот для всех игр так если бы сделать, но врят ли это поможет игре.

0
Комментарий удален
mongol312

ну в запой уйди - время пролетит моментально, как и деньги. Если все правильно рассчитать - очухаешься как раз к выходу полностью пропатченной рабочей версии и первым ДЛС.

3
Комментарий удален
mongol312 Лидер Assassin

да ты просто мой герой после этого.

0
Комментарий удален
Лидер Assassin OdinTakoyOdin

она с подругой играет в marvel rivals

0
Dusty Rust

наконец то

0
jax baron

ещё бы дюневу убрали бы - и цены им бы не было.

0
vfa19

да фуфло без русской озвучки даже прикасаться не хочу.

-2
Maksim_33rus vfa19

другие игры тоже без русского языка тому пример GTA и нечего играете же

0
vfa19 Maksim_33rus

Так я не слушал.

-1
erkins007

Угу, вот только в контексте она сильно дешевле продается

0
Ryuzake

Не потребуется, но все равно потребуется - железная логика LOL

0
prorock

всего всего-то понадобилось дойти до грани закрытия, чтобы сделать подобные выводы и внести измененияиинапмоК

0
Janekste

С одной стороны круто, но с другой стороны привязка аккаунта всё равно обязательна. Ясно дело, что привязать аккаунт делов двух секунду, но всё равно это тупо... вот выйдет из строя сервис Ubisoft, с которым твой аккаунт синхронизируется при запуске игры, и не сможешь ты зайти поиграть в игру в стиме. Почему нельзя такие вещи как привязка аккаунта сделать по желанию?

0
Kokoprime1991

И каким хреном оно будет работать без синхронизации Юбистора но при этом ей все равно нужен юби-ак? Ни одна игра так просто не запускается, всегда подсасывает их лаунчер. Т.ч. как-то слабо в это верится.

И интересно , куда там Эмпрес и её культ испарились, как-то давно их не слышно, не уж-то все и взломов не будет ?

0
Zick211

Скорее всего из-за достижений, ведь они почти все игры добавили достижении. Вроде логично.

-1
Liwan

Хорошие новости, для пиратского акка в стиме ))))

-3
TerryTrix

Это называется "сбрасываем балласт с тонущего корабля"

-3
Mazaxati

Вот как игроку ПК это классно что не будет требовать, а вот как играющему и на приставках и на пк хреново т.к. коннект может передавать сохранения между платформами и донатные вещи которые через сейвы были куплены все в программе за 1 клик мыши...

-6
PeakyUrias

кросплей и кроссейв будут

0
bysaturn

Для этого существует внутриигровая учётная запись.

1