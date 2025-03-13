Steam-версия Assassin's Creed Shadows не будет требовать Ubisoft Connect

По мере того, как Assassin's Creed Shadows приближается к своему релизу, появляются новые подробности об издании для ПК. Совсем недавно разработчики сообщили, что на старте игра будет «поддерживать Steam Deck», а также заявили, что для Steam-копии не потребуется Ubisoft Connect Launcher, так как она будет поставляться с «легкой встроенной версией».

Есть одна загвоздка - ПК-игрокам все равно понадобится учетная запись в Ubisoft, чтобы играть в Assassin's Creed Shadows в Steam.

Согласно FAQ компании, для игры в Steam потребуется привязать аккаунт Ubisoft Connect. Это позволит использовать такие функции, как кросс-сохранение, кросс-прогрессия и доступ к программе лояльности. Процесс привязки аккаунта будет одноразовым и произойдет во время первого запуска игры.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.