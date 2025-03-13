Steam-версия Assassin's Creed Shadows не будет требовать Ubisoft Connect

По мере того, как Assassin's Creed Shadows приближается к своему релизу, появляются новые подробности об издании для ПК. Совсем недавно разработчики сообщили, что на старте игра будет «поддерживать Steam Deck», а также заявили, что для Steam-копии не потребуется Ubisoft Connect Launcher, так как она будет поставляться с «легкой встроенной версией».
Есть одна загвоздка - ПК-игрокам все равно понадобится учетная запись в Ubisoft, чтобы играть в Assassin's Creed Shadows в Steam.
Согласно FAQ компании, для игры в Steam потребуется привязать аккаунт Ubisoft Connect. Это позволит использовать такие функции, как кросс-сохранение, кросс-прогрессия и доступ к программе лояльности. Процесс привязки аккаунта будет одноразовым и произойдет во время первого запуска игры.
Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Боже мой, неужели?
Прикинь, сам в шоке.
Лол, как на грани банкротства стали так сразу и свой помойный лаунчер убрали и достижения добавили, все что угодно только купите нашего нового ассасинчика
В точку. Поможет ли?
Внутриигровой акк это нормально, а вот куча лаунчеров нет. Надеюсь connect вообще умрёт в итоге.
Интересно переплюнит ли Shadows только что вышедший Rise of the ronin ?)
Смотри что бы вальгаллу с 30 лямами не переплюнул
неожиданно,приятный сюрприз
вот только денуво сраное юбисофт никогда не уберут!
Насрать на эту денуво. Кому надо, тот купит в любом случае
Так он то спиратить хотел, вот и бомбит что не получится
Печально)
Получится. За 100р активаха, выбор пиратов. Ну условно пиратство конечно. Но не 5 же рублей отдавать за ЭТО.
Остаётся Семейный вопрос, они хоть и пишут что доступно, но из-за лаунчера нет. Будем надеяться, что они решили угодить всем и вся
Вот для всех игр так если бы сделать, но врят ли это поможет игре.
ну в запой уйди - время пролетит моментально, как и деньги. Если все правильно рассчитать - очухаешься как раз к выходу полностью пропатченной рабочей версии и первым ДЛС.
да ты просто мой герой после этого.
она с подругой играет в marvel rivals
наконец то
ещё бы дюневу убрали бы - и цены им бы не было.
да фуфло без русской озвучки даже прикасаться не хочу.
другие игры тоже без русского языка тому пример GTA и нечего играете же
Так я не слушал.
Угу, вот только в контексте она сильно дешевле продается
Не потребуется, но все равно потребуется - железная логика LOL
всего всего-то понадобилось дойти до грани закрытия, чтобы сделать подобные выводы и внести измененияиинапмоК
С одной стороны круто, но с другой стороны привязка аккаунта всё равно обязательна. Ясно дело, что привязать аккаунт делов двух секунду, но всё равно это тупо... вот выйдет из строя сервис Ubisoft, с которым твой аккаунт синхронизируется при запуске игры, и не сможешь ты зайти поиграть в игру в стиме. Почему нельзя такие вещи как привязка аккаунта сделать по желанию?
И каким хреном оно будет работать без синхронизации Юбистора но при этом ей все равно нужен юби-ак? Ни одна игра так просто не запускается, всегда подсасывает их лаунчер. Т.ч. как-то слабо в это верится.
И интересно , куда там Эмпрес и её культ испарились, как-то давно их не слышно, не уж-то все и взломов не будет ?
Скорее всего из-за достижений, ведь они почти все игры добавили достижении. Вроде логично.
Хорошие новости, для пиратского акка в стиме ))))
Это называется "сбрасываем балласт с тонущего корабля"
Вот как игроку ПК это классно что не будет требовать, а вот как играющему и на приставках и на пк хреново т.к. коннект может передавать сохранения между платформами и донатные вещи которые через сейвы были куплены все в программе за 1 клик мыши...
кросплей и кроссейв будут
Для этого существует внутриигровая учётная запись.