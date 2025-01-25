Ubisoft убрала Ясукэ с баннера предзаказа Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows столкнулась с негативной реакций с момента своего анонса. Многие указывали на статус Ясукэ как несамурая, на отсутствие исторической точности и многое другое. К счастью для Ubisoft, обсуждения вокруг игры в последнее время были более позитивными. Игровой гигант также, похоже, старается отклонить свою маркетинговую стратегию от Ясукэ. Например, студия, похоже, убрала персонажа с баннера предзаказа.
Перейдя на страницу Assassin's Creed Shadows, вы увидите Наоэ, представленную на первом слайде, которая рекламирует предзаказ. Это не слишком шокирует, учитывая роль Наоэ как одного из главных героев игры, но, как уже отмечалось, на этом баннере ранее были и Ясукэ, и Наоэ. Похоже, это небольшая корректировка курса Ubisoft, которая пытается отвлечь внимание от негативной реакции.
Это также не первый раз, когда вносятся исправления в отношении Ясукэ. Игровой гигант ранее удалил упоминания о том, что он самурай, с официальной страницы Assassin's Creed Shadows в Steam, вероятно, из-за рассуждений о его статусе в истории Японии.
Важно отметить, что Ясукэ по-прежнему представлен на странице магазина. Однако на нескольких первых слайдах присутствует только Наоэ, что еще раз иллюстрирует перемену фокуса внимания. Ранее Ясукэ был в центре внимания маркетинга Ubisoft.
В любом случае, Ясукэ остается важной частью Assassin's Creed Shadows. Его мощный боевой стиль помогает добавить разнообразия в формулу RPG Ubisoft, что делает его слишком важным, чтобы полностью игнорировать на столь позднем этапе разработки игры.
Нет, чтобы удалил этот черножепый мусор и добавить азиата так они просто его скрывают... будто все всё забудут или не увидят -_-
Им впадлу его со всех катсцен удалять, модельку то поменять не проблема же.
Там не только модельку менять но и переписывать все диалоги
А зачем диалоги? В диалогах имя сменить не проблема же
А я взял и обратно добавил 😊🥰
А ещё он женщин недолюбливает 👺
Что кстати будешь делать?Играть или забьешь на игру?
Это номер один игра для меня в 2025 году. Естественно, буду играть
Первое прохождение сделаю за нигу и второе за красотку))
взял обычное или делюкс?
Я взял обычную офф. актив)))
Ясукэ выходи , мы тебя видим )
Самураи не скрываются
Ахах, все еще ни копейки за этот шлак, смерть открытым дрочильням с донатом шмоток.
Ты так пишешь, будто только сейчас прозрел, а доселе играл во всех лососинов только так. Но ты прав - смерть дрочильням со шмотковой прогрессией.
Юбисофту нужно было сделать радикальный шаг и отложить игру на год-полтора и убрать негра вообще. В идеале, слелать одного протагониста японца-мужчину, как и изначально задумывалось десять лет назад, но это Юбисофт, компания, которая запрыгивает на тренды и доводит их до абсолютного маразма.
Глянул геймплей послдений,по миру претензий нету,выглядит прикольно,это они могут,но конечно угарнул с негра,который проламывает бетонные перила тупо идя))) и вообще не уклюжий , паркур ему не светит.. сам бессмертный какой то,тупо всех валит силой и размерами,ну такое себе,еще добивает и орет на 3 улицы))) чтобы все сбежались) бред конечно)
в этом и смысл
под ним еще веревки рвутся, прикольно в целом
потом как выйдет посмотреть надо будет внимательнее
Из игры забыли убрать
Ай яй яй яй яй яй убрали негра
Убрали негра, японку оставилиии
ахахааха)) // Илья Афанасьев
Убрали пельмени с постера, но люди всё помнят
И накажут убейсофт покупкой максимального издания и выведут "игру" на топ 1 в бестселлеры
почему ты так думаешь?я думаю игра продастся норм
условно по плану 10 млн
а продадут 4-6 млн
не провал, но и не шок контент
Вообще не понятно, почему люди трусятся за чужие деньги и продажи. Мне как обычному игроку ваще чихать на их продажи и прочее, прочее. Нужен красивый мир и достойный геймплей (который тут в разы лучше Вальгаллы)
Сюжет, конечно, тоже важная вещь, но не везде этот сюжет зарешает. RDR2 многие бросили на прологе или чуть дальше из-за унылого и медленного игрового процесса. И сюжет никак не затащил эту игру для этих людей. Да че тут говорить, если я сам прошёл этот RDR2 только с 3-й попытки, зато установил кучу графических модов, и мне было норм 😊👍
Ум потихоньку возвращается к ним
Радужные все равно купят, но этого слишком мало чтобы игра вышла в прибыль. Так что ждём еще одного феерического провала юбиков и радужной швали)
Да пофиг на нигу, в целом игровая вселенная серии является одной из самых скучных. Нужно было делать упор на мифологию или предтечей, а не на исторические сводки.
Осталось стереть память тем кто это видел.))))
аххаха повесточники скора все // Андрей Павлов
Так странно, если они пытаются от него открестится - почему модельку на японца не заменить просто
Потому, что сюжет.
Легче перекрасить всех других в черный цвет, добавить слонов и жирафов, переименовать Фудзияму в Килиманджаро и вуаля - африканский ассасин по секретным документам
макака не продается?
Ну макака как раз отлично продаётся
Очень много негров самураев всегда было в аниме только. Но такой чел просто был. Потом начали другое уже обсуждать, как же этому персу не везёт хД // Кир Иванов