Ubisoft убрала Ясукэ с баннера предзаказа Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows столкнулась с негативной реакций с момента своего анонса. Многие указывали на статус Ясукэ как несамурая, на отсутствие исторической точности и многое другое. К счастью для Ubisoft, обсуждения вокруг игры в последнее время были более позитивными. Игровой гигант также, похоже, старается отклонить свою маркетинговую стратегию от Ясукэ. Например, студия, похоже, убрала персонажа с баннера предзаказа.

Перейдя на страницу Assassin's Creed Shadows, вы увидите Наоэ, представленную на первом слайде, которая рекламирует предзаказ. Это не слишком шокирует, учитывая роль Наоэ как одного из главных героев игры, но, как уже отмечалось, на этом баннере ранее были и Ясукэ, и Наоэ. Похоже, это небольшая корректировка курса Ubisoft, которая пытается отвлечь внимание от негативной реакции.

Это также не первый раз, когда вносятся исправления в отношении Ясукэ. Игровой гигант ранее удалил упоминания о том, что он самурай, с официальной страницы Assassin's Creed Shadows в Steam, вероятно, из-за рассуждений о его статусе в истории Японии.

Важно отметить, что Ясукэ по-прежнему представлен на странице магазина. Однако на нескольких первых слайдах присутствует только Наоэ, что еще раз иллюстрирует перемену фокуса внимания. Ранее Ясукэ был в центре внимания маркетинга Ubisoft.

В любом случае, Ясукэ остается важной частью Assassin's Creed Shadows. Его мощный боевой стиль помогает добавить разнообразия в формулу RPG Ubisoft, что делает его слишком важным, чтобы полностью игнорировать на столь позднем этапе разработки игры.