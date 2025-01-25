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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 777 оценок

Ubisoft убрала Ясукэ с баннера предзаказа Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

Assassin’s Creed Shadows столкнулась с негативной реакций с момента своего анонса. Многие указывали на статус Ясукэ как несамурая, на отсутствие исторической точности и многое другое. К счастью для Ubisoft, обсуждения вокруг игры в последнее время были более позитивными. Игровой гигант также, похоже, старается отклонить свою маркетинговую стратегию от Ясукэ. Например, студия, похоже, убрала персонажа с баннера предзаказа.

Перейдя на страницу Assassin's Creed Shadows, вы увидите Наоэ, представленную на первом слайде, которая рекламирует предзаказ. Это не слишком шокирует, учитывая роль Наоэ как одного из главных героев игры, но, как уже отмечалось, на этом баннере ранее были и Ясукэ, и Наоэ. Похоже, это небольшая корректировка курса Ubisoft, которая пытается отвлечь внимание от негативной реакции.

Это также не первый раз, когда вносятся исправления в отношении Ясукэ. Игровой гигант ранее удалил упоминания о том, что он самурай, с официальной страницы Assassin's Creed Shadows в Steam, вероятно, из-за рассуждений о его статусе в истории Японии.

Важно отметить, что Ясукэ по-прежнему представлен на странице магазина. Однако на нескольких первых слайдах присутствует только Наоэ, что еще раз иллюстрирует перемену фокуса внимания. Ранее Ясукэ был в центре внимания маркетинга Ubisoft.

В любом случае, Ясукэ остается важной частью Assassin's Creed Shadows. Его мощный боевой стиль помогает добавить разнообразия в формулу RPG Ubisoft, что делает его слишком важным, чтобы полностью игнорировать на столь позднем этапе разработки игры.

-16
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Max Rolens

Нет, чтобы удалил этот черножепый мусор и добавить азиата так они просто его скрывают... будто все всё забудут или не увидят -_-

20
Лидер 666

Им впадлу его со всех катсцен удалять, модельку то поменять не проблема же.

-4
Unicorling Лидер 666

Там не только модельку менять но и переписывать все диалоги

4
Лидер 666 Unicorling

А зачем диалоги? В диалогах имя сменить не проблема же

0
Фризостат
Ubisoft убрала Ясукэ с баннера предзаказа Assassin's Creed Shadows

А я взял и обратно добавил 😊🥰

6
Фризостат

А ещё он женщин недолюбливает 👺

3
My life is a game Фризостат

Что кстати будешь делать?Играть или забьешь на игру?

-3
Фризостат My life is a game

Это номер один игра для меня в 2025 году. Естественно, буду играть
Первое прохождение сделаю за нигу и второе за красотку))

-2
My life is a game Фризостат

взял обычное или делюкс?

-2
Фризостат My life is a game

Я взял обычную офф. актив)))

-2
MNM 1985

Ясукэ выходи , мы тебя видим )

5
Фризостат

Самураи не скрываются

-1
пекабир
4
GraF68ru

Ахах, все еще ни копейки за этот шлак, смерть открытым дрочильням с донатом шмоток.

4
Wing42

Ты так пишешь, будто только сейчас прозрел, а доселе играл во всех лососинов только так. Но ты прав - смерть дрочильням со шмотковой прогрессией.

0
goodneighbor

Юбисофту нужно было сделать радикальный шаг и отложить игру на год-полтора и убрать негра вообще. В идеале, слелать одного протагониста японца-мужчину, как и изначально задумывалось десять лет назад, но это Юбисофт, компания, которая запрыгивает на тренды и доводит их до абсолютного маразма.

3
Abramski90

Глянул геймплей послдений,по миру претензий нету,выглядит прикольно,это они могут,но конечно угарнул с негра,который проламывает бетонные перила тупо идя))) и вообще не уклюжий , паркур ему не светит.. сам бессмертный какой то,тупо всех валит силой и размерами,ну такое себе,еще добивает и орет на 3 улицы))) чтобы все сбежались) бред конечно)

1
My life is a game

в этом и смысл
под ним еще веревки рвутся, прикольно в целом
потом как выйдет посмотреть надо будет внимательнее

-5
Kamishini1993

Из игры забыли убрать

1
BAZKIN

Ай яй яй яй яй яй убрали негра
Убрали негра, японку оставилиии

1
Пользователь ВКонтакте

ахахааха)) // Илья Афанасьев

0
QD19

Убрали пельмени с постера, но люди всё помнят

0
ckott4

И накажут убейсофт покупкой максимального издания и выведут "игру" на топ 1 в бестселлеры

0
My life is a game ckott4

почему ты так думаешь?я думаю игра продастся норм
условно по плану 10 млн
а продадут 4-6 млн
не провал, но и не шок контент

-1
Фризостат My life is a game

Вообще не понятно, почему люди трусятся за чужие деньги и продажи. Мне как обычному игроку ваще чихать на их продажи и прочее, прочее. Нужен красивый мир и достойный геймплей (который тут в разы лучше Вальгаллы)

Сюжет, конечно, тоже важная вещь, но не везде этот сюжет зарешает. RDR2 многие бросили на прологе или чуть дальше из-за унылого и медленного игрового процесса. И сюжет никак не затащил эту игру для этих людей. Да че тут говорить, если я сам прошёл этот RDR2 только с 3-й попытки, зато установил кучу графических модов, и мне было норм 😊👍

1
211186

Ум потихоньку возвращается к ним

0
Шаман Шаманыч

Радужные все равно купят, но этого слишком мало чтобы игра вышла в прибыль. Так что ждём еще одного феерического провала юбиков и радужной швали)

0
DarkMoney

Да пофиг на нигу, в целом игровая вселенная серии является одной из самых скучных. Нужно было делать упор на мифологию или предтечей, а не на исторические сводки.

-1
SOLUS5678

Осталось стереть память тем кто это видел.))))

-1
Пользователь ВКонтакте

аххаха повесточники скора все // Андрей Павлов

-2
My life is a game

Так странно, если они пытаются от него открестится - почему модельку на японца не заменить просто

-2
spaMER_ID

Потому, что сюжет.

0
Генерал Анатолий

Легче перекрасить всех других в черный цвет, добавить слонов и жирафов, переименовать Фудзияму в Килиманджаро и вуаля - африканский ассасин по секретным документам

1
BewitchingBaron

макака не продается?

-2
Unicorling

Ну макака как раз отлично продаётся

2
Пользователь ВКонтакте

Очень много негров самураев всегда было в аниме только. Но такой чел просто был. Потом начали другое уже обсуждать, как же этому персу не везёт хД // Кир Иванов

-7