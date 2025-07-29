Вышло обновление 1.0.7 для Assassin's Creed: Shadows

Ubisoft выпустила обновление 1.0.7 для Assassin’s Creed: Shadows. Оно добавляет режим «Новая игра+». После завершения всех приключений Наоэ, Ясукэ и Дзюндзиро вы можете начать «Новую игру+» из меню «Воспоминания» в Анимусе. За прохождение этого режима вы получите особые награды: «Шёпот золота» и «Золото дракона». Среди них — новые позолоченные легендарная длинная катана и легендарная катана, каждая из которых обладает уникальными особенностями.

Разработчики повысили максимальный уровень с 60 до 80. Это означает, что вам будут противостоять более сильные враги, использующие более сложную тактику и более бдительные. Вам понадобятся более быстрые рефлексы и более продуманные стратегии, чтобы победить их. Они также расширили систему рангов знаний до 9 и 10 уровней. Это позволяет вам открывать и улучшать больше навыков, пассивных умений и боевых приёмов, чтобы стать ещё сильнее.

Обновление 1.0.7 также включает множество изменений баланса. Например, вы получаете больше ресурсов при разборе предметов. Союзники получают больше здоровья и наносят больше урона с повышением уровня. У врагов-ронинов теперь 4 сегмента здоровья вместо 3. Патч также изменяет количество получаемых монет от торговли. Покупка предметов обходится дешевле, а продажа приносит больше денег.

Патч 1.0.7 также исправляет некоторые визуальные проблемы. Он исправляет парящие деревья и камни в игровом мире. Светящиеся глаза горного демона Канабо теперь отображаются в правильном месте, когда оружие убрано. Кроме того, достижение «Критический удар!» теперь корректно разблокируется на ПК.