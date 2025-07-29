Вышло обновление 1.0.7 для Assassin's Creed: Shadows

Ubisoft выпустила обновление 1.0.7 для Assassin’s Creed: Shadows. Оно добавляет режим «Новая игра+». После завершения всех приключений Наоэ, Ясукэ и Дзюндзиро вы можете начать «Новую игру+» из меню «Воспоминания» в Анимусе. За прохождение этого режима вы получите особые награды: «Шёпот золота» и «Золото дракона». Среди них — новые позолоченные легендарная длинная катана и легендарная катана, каждая из которых обладает уникальными особенностями.
Разработчики повысили максимальный уровень с 60 до 80. Это означает, что вам будут противостоять более сильные враги, использующие более сложную тактику и более бдительные. Вам понадобятся более быстрые рефлексы и более продуманные стратегии, чтобы победить их. Они также расширили систему рангов знаний до 9 и 10 уровней. Это позволяет вам открывать и улучшать больше навыков, пассивных умений и боевых приёмов, чтобы стать ещё сильнее.
Обновление 1.0.7 также включает множество изменений баланса. Например, вы получаете больше ресурсов при разборе предметов. Союзники получают больше здоровья и наносят больше урона с повышением уровня. У врагов-ронинов теперь 4 сегмента здоровья вместо 3. Патч также изменяет количество получаемых монет от торговли. Покупка предметов обходится дешевле, а продажа приносит больше денег.
Патч 1.0.7 также исправляет некоторые визуальные проблемы. Он исправляет парящие деревья и камни в игровом мире. Светящиеся глаза горного демона Канабо теперь отображаются в правильном месте, когда оружие убрано. Кроме того, достижение «Критический удар!» теперь корректно разблокируется на ПК.
Че там дерьмувку не убрали?
Эти жадины из прошлой части ее не убрали (слив дев билда не считается), из новой уж точно еще не скоро уберут...
У Юбиков спец-соглашение с создателями Дерьмувы...спец-условия. Да же мелкие тайтлы давние под защитой ещё. Года пройдут в ожиданиях.
нехер на халяву играть, иди покупай
ХАХАХАХ. Скажите что в их понос уже никто не играет. Единственный плюс игры это красивая телка. Все остальное одни сплошные минусы!
idi lesom
надо будет на днях начать плюc
Жду в магазине скин "SAKURA" и начинаю NG+
я покупаю не за реальные деньги и не только я,не давно шлем черепа приобрел
Имбовый же толко медальон который бустит дамаг на 200% за счет не потраченых очков мастерства
Дзюндзиро? а чё за него играть можно
юбики - обновление, обновление - баги
А гoвнo боевку изменили?
в чем боевка го*но???
Как это в чём? За негра ясуке играл? Его боёвка от А до Я полный отстой. Вот её бы реально поменять надо бы. Потому что в текущем виде Ясуке как боевая единица неиграбелен... в смысле не интересно за него играть с такой боёвкой. А вот к Наоэ у меня нет претензий.
негр танк,так задумано и он прекрасно всех кладет за него играть проще но я тоже больше за нее играю
Неужели негра убрали?))
нет конечно,надень ему на голову "мешок" и не парься
негр раб его родню убили тамплиеры
Странно, но он реально в тему по сюжету именно как негр. Лол. Его нельзя заменить ни японцем ни белым, хотя белым можно, но эффект будет хуже)))
Этот негр в тему как второстепенный персонаж, но как основной протагонист в основном сюжете ни каким местом НЕ в тему он. Нафиг он нужен в основной сюжетке с такой-то убогой боёвкой за него? Весь геймплей этот ясуке портит.
Не мне игра конечно понравилась, но второй раз бегать открывать все вопросики -__-. Ну я бы понял еще раз по сюжету прогнаться но когда вообще вся карта открыта, все сайды выполнены, и надо только по сюжетке пройтись, а убивать 100500 кружочков повторно спустя три месяца? НУ ладно там 2 года прошло бы - хотя я до сих пор в Истоки даже если захожу то бегаю по пройденому сюжету, а не НГ+
Ну неплохо, что новую игру плюс добавили) Интересно когда сюжетное дополнение выйдет!)
А значит вам нужно БОЛЬШЕ страдать херней в синг игре, которая косит под ММО -_-