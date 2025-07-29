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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 2 008 оценок

Вышло обновление 1.0.7 для Assassin's Creed: Shadows

monk70 monk70

Ubisoft выпустила обновление 1.0.7 для Assassin’s Creed: Shadows. Оно добавляет режим «Новая игра+». После завершения всех приключений Наоэ, Ясукэ и Дзюндзиро вы можете начать «Новую игру+» из меню «Воспоминания» в Анимусе. За прохождение этого режима вы получите особые награды: «Шёпот золота» и «Золото дракона». Среди них — новые позолоченные легендарная длинная катана и легендарная катана, каждая из которых обладает уникальными особенностями.

Разработчики повысили максимальный уровень с 60 до 80. Это означает, что вам будут противостоять более сильные враги, использующие более сложную тактику и более бдительные. Вам понадобятся более быстрые рефлексы и более продуманные стратегии, чтобы победить их. Они также расширили систему рангов знаний до 9 и 10 уровней. Это позволяет вам открывать и улучшать больше навыков, пассивных умений и боевых приёмов, чтобы стать ещё сильнее.

Обновление 1.0.7 также включает множество изменений баланса. Например, вы получаете больше ресурсов при разборе предметов. Союзники получают больше здоровья и наносят больше урона с повышением уровня. У врагов-ронинов теперь 4 сегмента здоровья вместо 3. Патч также изменяет количество получаемых монет от торговли. Покупка предметов обходится дешевле, а продажа приносит больше денег.

Патч 1.0.7 также исправляет некоторые визуальные проблемы. Он исправляет парящие деревья и камни в игровом мире. Светящиеся глаза горного демона Канабо теперь отображаются в правильном месте, когда оружие убрано. Кроме того, достижение «Критический удар!» теперь корректно разблокируется на ПК.

50
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
BloomingVysor

Че там дерьмувку не убрали?

18
DishonestKeegan

Эти жадины из прошлой части ее не убрали (слив дев билда не считается), из новой уж точно еще не скоро уберут...

4
TYTAHXAMOН

У Юбиков спец-соглашение с создателями Дерьмувы...спец-условия. Да же мелкие тайтлы давние под защитой ещё. Года пройдут в ожиданиях.

5
Палыч Роков

нехер на халяву играть, иди покупай

14
JAPАN

ХАХАХАХ. Скажите что в их понос уже никто не играет. Единственный плюс игры это красивая телка. Все остальное одни сплошные минусы!

18
VengelBryde

idi lesom

14
WerGC

надо будет на днях начать плюc

10
Nell Samurai

Жду в магазине скин "SAKURA" и начинаю NG+

4
WerGC Nell Samurai

я покупаю не за реальные деньги и не только я,не давно шлем черепа приобрел

2
ArXaHgEL17 WerGC

Имбовый же толко медальон который бустит дамаг на 200% за счет не потраченых очков мастерства

1
jax baron

Дзюндзиро? а чё за него играть можно

2
zangx

юбики - обновление, обновление - баги

2
Arno_Dorrian

А гoвнo боевку изменили?

2
fearmen11

в чем боевка го*но???

2
Janekste fearmen11

Как это в чём? За негра ясуке играл? Его боёвка от А до Я полный отстой. Вот её бы реально поменять надо бы. Потому что в текущем виде Ясуке как боевая единица неиграбелен... в смысле не интересно за него играть с такой боёвкой. А вот к Наоэ у меня нет претензий.

2
WerGC Janekste

негр танк,так задумано и он прекрасно всех кладет за него играть проще но я тоже больше за нее играю

2
HubertJFarnsworth

Неужели негра убрали?))

1
WerGC

нет конечно,надень ему на голову "мешок" и не парься

Спойлер

негр раб его родню убили тамплиеры

2
digitalkid WerGC

Странно, но он реально в тему по сюжету именно как негр. Лол. Его нельзя заменить ни японцем ни белым, хотя белым можно, но эффект будет хуже)))

1
Janekste digitalkid

Этот негр в тему как второстепенный персонаж, но как основной протагонист в основном сюжете ни каким местом НЕ в тему он. Нафиг он нужен в основной сюжетке с такой-то убогой боёвкой за него? Весь геймплей этот ясуке портит.

2
ArXaHgEL17

Не мне игра конечно понравилась, но второй раз бегать открывать все вопросики -__-. Ну я бы понял еще раз по сюжету прогнаться но когда вообще вся карта открыта, все сайды выполнены, и надо только по сюжетке пройтись, а убивать 100500 кружочков повторно спустя три месяца? НУ ладно там 2 года прошло бы - хотя я до сих пор в Истоки даже если захожу то бегаю по пройденому сюжету, а не НГ+

1
Misha Mi

Ну неплохо, что новую игру плюс добавили) Интересно когда сюжетное дополнение выйдет!)

1
Kokoprime1991
повысили максимальный уровень с 60 до 80.

А значит вам нужно БОЛЬШЕ страдать херней в синг игре, которая косит под ММО -_-