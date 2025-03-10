Ясуке также cможет бесшумно убивать врагов в Assassin's Creed Shadows

В Assassin’s Creed Shadows Ясуке, африканский воин, тоже сможет действовать скрытно, используя элементы стелса наряду с более прямыми методами боя. Недавний геймплейный ролик подтвердил, что он способен незаметно проникать в поселения, устранять врагов с помощью лука и применять катану для быстрых убийств.

Ранее предполагалось, что только Наоэ, шиноби и вторая главная героиня игры, сможет полноценно использовать скрытные маневры. Однако новый геймплей демонстрирует, как Ясуке убивает врагов из лука с крыши, затем спрыгивает и продолжает бой, а после скрывается в высокой траве, чтобы устранить еще одну цель. Это подтверждает, что он обладает не только физической силой, но и тактическими способностями.

Двойная протагонистская система позволяет выбирать разные стили игры: скрытные методы Наоэ или мощный, но не менее стратегический стиль Ясуке. Узнать, насколько различны эти подходы, можно будет уже 20 марта, когда Assassin’s Creed Shadows выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.