Ясуке также cможет бесшумно убивать врагов в Assassin's Creed Shadows

В Assassin’s Creed Shadows Ясуке, африканский воин, тоже сможет действовать скрытно, используя элементы стелса наряду с более прямыми методами боя. Недавний геймплейный ролик подтвердил, что он способен незаметно проникать в поселения, устранять врагов с помощью лука и применять катану для быстрых убийств.
Ранее предполагалось, что только Наоэ, шиноби и вторая главная героиня игры, сможет полноценно использовать скрытные маневры. Однако новый геймплей демонстрирует, как Ясуке убивает врагов из лука с крыши, затем спрыгивает и продолжает бой, а после скрывается в высокой траве, чтобы устранить еще одну цель. Это подтверждает, что он обладает не только физической силой, но и тактическими способностями.
Двойная протагонистская система позволяет выбирать разные стили игры: скрытные методы Наоэ или мощный, но не менее стратегический стиль Ясуке. Узнать, насколько различны эти подходы, можно будет уже 20 марта, когда Assassin’s Creed Shadows выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Хватит, не убеждайте, не хочу. Отвалите, говорю, че пристали, не нужна мне ваша игра
Тогда не комментируй, что еще сказать.
Наоборот, пусть больше пишет, иначе будут лишь одни продаванские комменты с бесконечными пустыми диферамбами, однотипные "отписывающихся", "купил", "куплю", "предзаказал по десятому кругу во всевозможных загазинах и ещё "ключи" возьму".. ..нахрен такое надо.
Пройти по стелс
"а после скрывается в высокой траве"
Угу, танки бесшумно вышли из леса...)
Надеемся, что это ПОСЛЕДНЯЯ игра Ubisoft перед закрытием.
Игра - сильно сказано. Последняя донатная копия-помойка предыдущих их "творений".
не дай бог
они пилят конвеер, но конвеер приемлемый, на 6-7 из 10, как колда каждый год
а если их выкупят, то возможно еще больше лютая дичь будет
Я-то не против конвеера, но хотя бы бесповесточного и бездонатного. А так, как они навязывают, пусть идут бродят.
но только ночью, когда его маскирует кожный покров.
Да что вы говорите..)) В игре про бесшумных ассассинов таки будет такая возможность, да? Это ли не чудо.. А я-то бедный думал, что этот шкаф-ЯссукЕ на это таки неспособен будет.. Спупер просто..
п....вы закрыли серию ватч догс и за это вам кранты!
AssShadows ни чем не лучше повесточных Ватч догс 2 и3, тоже надеюсь, что закроют :)