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Assassin's Creed: Syndicate 23.10.2015
7.8 3 145 оценок

Ubisoft бесплатно раздает ПК-версию Assassin's Creed Syndicate

butcher69
Новости

Получить игру на учетную российскую учетную запись не получиться.

Игроки из других регионов могут получить бесплатную копию AC Syndicate через Ubisoft Connect до 6 декабря нажав вот здесь.

Возможно, это не самая любимая часть Assassin's Creed, но Assassin's Creed Syndicate 2015 года предлагает довольно впечатляющий сеттинг викторианского Лондона, интересную боевую механику, стелс-систему и довольно интересных персонажей.

-4
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Нет свободы слова на PG
Получить игру на учетную российскую учетную запись не получиться.
Игроки из других регионов могут получить бесплатную копию

Но новость для бонусов обязательно будет для всех

7
Spillik

Пегач: русский - интернациональный язык, им пользуются во многих странах.
Так же пегач: русскоязычный сайт - значит на нём сидят только россияне.

0
Нет свободы слова на PG Spillik

я думаю если бы можно было посмотреть статистику, было бы и так понятно что здесь большая часть игру забрать не смогут

0
Spillik Нет свободы слова на PG

Челы в прошлые разы раздачи для Китая, Японии и других стран забирали, хотя в их стране раздача балы заблокирована, а тут оказывается никто игру не может взять. Беда-беда.

0
Truth85

Мираж бы раздали....

2
TILL0910
Получить игру на российскую учетную запись не получиться.

Получится и на российский аккаунт если зайти через vpn, без него пишет ошибку.

2
МитяйМитрич

Точно, прекрасно работает.

0
NegativePolygon

Раздавали когда то же

2
Ely Maze

Можно использовать ВПН

но лично мне она не нужна ее когда то раздавали в EGS и если связать с учеткой юбиков то она автоматом переходит в их лаунчер

1
Eclipse_Mars

Забрал✌️Как раз его и не хватало для коллекции😎

1
Роман2006Рус

А как я заберу? Пишет:Вы не имеете права участвовать в этой операции.

0
jax baron

В торрентэ.

0
TILL0910

Ради интереса тыкнул, без проблем дали игру, теперь два синдиката (был на аккаунте с 2015-го). Регион Россия, сижу через vpn.

-5
Punisher1

Еë уже раздавали лучше бы раздали Unity

0
enotrc

Так юнити давали после пожара Нотр дам

3
bysaturn

Unity тоже раздавали

1
NegativePolygon

Лучше The Crew 2

0
Legioner999

Спасибо

0
SoRaS3

Норм.

0
BAZKIN

Хорошая часть, Лондон офигенен

0
Glukinc

Самая унылая, особенно после спорной unity, и отличной black flag.

-4
вупсич пупсич

Моя первая любимая часть в асасин кридах. Тут наконец то за девушку можно играть. В либератион уже такое делали, но слишком мало.
И после Иви Фрай мои любимые это блек флаг, рогуе, юнити.
Более новые игры явно отошли от асасин кридов, но вальхала мне понравилась с одиссеей по этому же принципу. А восточные типа оригинс мираж фу бе, это проклятая культура и мир.

-6