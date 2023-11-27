Ubisoft бесплатно раздает ПК-версию Assassin's Creed Syndicate

Получить игру на учетную российскую учетную запись не получиться.
Игроки из других регионов могут получить бесплатную копию AC Syndicate через Ubisoft Connect до 6 декабря нажав вот здесь.
Возможно, это не самая любимая часть Assassin's Creed, но Assassin's Creed Syndicate 2015 года предлагает довольно впечатляющий сеттинг викторианского Лондона, интересную боевую механику, стелс-систему и довольно интересных персонажей.
Но новость для бонусов обязательно будет для всех
Пегач: русский - интернациональный язык, им пользуются во многих странах.
Так же пегач: русскоязычный сайт - значит на нём сидят только россияне.
я думаю если бы можно было посмотреть статистику, было бы и так понятно что здесь большая часть игру забрать не смогут
Челы в прошлые разы раздачи для Китая, Японии и других стран забирали, хотя в их стране раздача балы заблокирована, а тут оказывается никто игру не может взять. Беда-беда.
Мираж бы раздали....
Получится и на российский аккаунт если зайти через vpn, без него пишет ошибку.
Точно, прекрасно работает.
Раздавали когда то же
Можно использовать ВПН
но лично мне она не нужна ее когда то раздавали в EGS и если связать с учеткой юбиков то она автоматом переходит в их лаунчер
Забрал✌️Как раз его и не хватало для коллекции😎
А как я заберу? Пишет:Вы не имеете права участвовать в этой операции.
В торрентэ.
Ради интереса тыкнул, без проблем дали игру, теперь два синдиката (был на аккаунте с 2015-го). Регион Россия, сижу через vpn.
Еë уже раздавали лучше бы раздали Unity
Так юнити давали после пожара Нотр дам
Unity тоже раздавали
Лучше The Crew 2
Спасибо
Норм.
Хорошая часть, Лондон офигенен
Самая унылая, особенно после спорной unity, и отличной black flag.
Моя первая любимая часть в асасин кридах. Тут наконец то за девушку можно играть. В либератион уже такое делали, но слишком мало.
И после Иви Фрай мои любимые это блек флаг, рогуе, юнити.
Более новые игры явно отошли от асасин кридов, но вальхала мне понравилась с одиссеей по этому же принципу. А восточные типа оригинс мираж фу бе, это проклятая культура и мир.