Ubisoft бесплатно раздает ПК-версию Assassin's Creed Syndicate

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Игроки из других регионов могут получить бесплатную копию AC Syndicate через Ubisoft Connect до 6 декабря нажав вот здесь.

Возможно, это не самая любимая часть Assassin's Creed, но Assassin's Creed Syndicate 2015 года предлагает довольно впечатляющий сеттинг викторианского Лондона, интересную боевую механику, стелс-систему и довольно интересных персонажей.