Ubisoft, возможно, планирует добавить в Assassin's Creed Unity новые функции

Ubisoft, возможно, планирует возродить Assassin's Creed Unity в конце этого года. Во второй половине 2024 года игра, действие которой происходит во времена Французской революции, скорее всего, получит новые возможности, включая патч с поддержкой аппаратных технологий PS5.

Информацию опубликовал инсайдер "j0nathan", которого мы знаем по утечкам информации об играх в рамках франшизы Assassin's Creed. По словам автора, источники в издательстве вышли с ним на связь и обещают насыщенный год для игры 2014 года.

При этом он отметил, что не особо знаком с источником, поэтому не может рассказать о деталях более подробно. Как бы то ни было, судя по посту на X, обновление с поддержкой 4K и 60 FPS может быть уже на подходе.

Сегодня мне вкратце рассказали, что Ubisoft планирует что-то для AC Unity. У меня нет больше информации, в основном потому, что я не особо знаком с источником, но это может быть простой патч 4k/60fps... или вообще ничего, но факт в том, что игра будет праздновать свое десятилетие в этом году, так что...

На данный момент Ubisoft пока ничего не заявила официально. Так что всю информацию лучше воспринимать как слухи. Assassin's Creed Unity - одна из игр франшизы, оставшаяся с предыдущего поколения консолей, и в нее можно играть благодаря обратной совместимости, но без аппаратной поддержки.