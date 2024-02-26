Ubisoft, возможно, планирует добавить в Assassin's Creed Unity новые функции

Ubisoft, возможно, планирует возродить Assassin's Creed Unity в конце этого года. Во второй половине 2024 года игра, действие которой происходит во времена Французской революции, скорее всего, получит новые возможности, включая патч с поддержкой аппаратных технологий PS5.
Информацию опубликовал инсайдер "j0nathan", которого мы знаем по утечкам информации об играх в рамках франшизы Assassin's Creed. По словам автора, источники в издательстве вышли с ним на связь и обещают насыщенный год для игры 2014 года.
При этом он отметил, что не особо знаком с источником, поэтому не может рассказать о деталях более подробно. Как бы то ни было, судя по посту на X, обновление с поддержкой 4K и 60 FPS может быть уже на подходе.
Сегодня мне вкратце рассказали, что Ubisoft планирует что-то для AC Unity. У меня нет больше информации, в основном потому, что я не особо знаком с источником, но это может быть простой патч 4k/60fps... или вообще ничего, но факт в том, что игра будет праздновать свое десятилетие в этом году, так что...
На данный момент Ubisoft пока ничего не заявила официально. Так что всю информацию лучше воспринимать как слухи. Assassin's Creed Unity - одна из игр франшизы, оставшаяся с предыдущего поколения консолей, и в нее можно играть благодаря обратной совместимости, но без аппаратной поддержки.
донаты возрадить а не игру
магазин?
Он вроде с черного флага еще появился
он по работоспособность магазина, сейчас то он не работает
Они уже выпускали патчи на 5фар as origin Odissey так что вполне могут
Добавят свист?)))
Дело хорошее. По сути, Юнити и Синдикат оставались для апгрейда под 4К-60фпс. На Боксе был буст, но он резал разрешение.
Правда, жаль, что ремастеры старых игр серии так не обновили.