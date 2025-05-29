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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6.9 250 оценок

Авторы Atomfall раскрыли подробности сюжетного дополнения Wicked Isle

butcher69 butcher69

Разработчик Rebellion Developments раскрыли подробности крупного сюжетного дополнения Wicked Isle для Atomfall. Дополнение появится 3 июня по цене 19,99 долларов и добавит в игру новый остров Мидсамер, новых персонажей, врагов, а также дополнительные сюжетные линии, оружие, навыки и предметы. Кроме того, игрокам откроются несколько новых концовок основной истории.

Сюжет Wicked Isle вдохновлен народным хоррором и разворачивается на загадочном острове Мидсамер, расположенном недалеко от атомной электростанции Уиндскейл. Из-за близости к станции уровень заражения людей и окружающей среды здесь выше, чем на материке.

Игрокам предстоит встретить новые вражеские фракции — пиратов-бандитов и зараженных друидов. Чтобы выжить, можно будет использовать новое оружие: мушкет, лук, тесак, кинжалы и даже посох пчеловода. В арсенале появятся новые навыки и улучшенный металлоискатель для поиска тайников.

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Глава отдела дизайна Бен Фишер отметил, что «Wicked Isle» принесет множество новых следов и сюжетных развилок, которые приведут к альтернативным концовкам игры. Дополнение войдет в состав Deluxe Edition и Deluxe Upgrade Pack, а также будет продаваться отдельно. Подписчики Game Pass получат скидку 10%.

Atomfall доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также входит в подписку Game Pass.

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