Авторы Atomfall раскрыли подробности сюжетного дополнения Wicked Isle

Разработчик Rebellion Developments раскрыли подробности крупного сюжетного дополнения Wicked Isle для Atomfall. Дополнение появится 3 июня по цене 19,99 долларов и добавит в игру новый остров Мидсамер, новых персонажей, врагов, а также дополнительные сюжетные линии, оружие, навыки и предметы. Кроме того, игрокам откроются несколько новых концовок основной истории.

Сюжет Wicked Isle вдохновлен народным хоррором и разворачивается на загадочном острове Мидсамер, расположенном недалеко от атомной электростанции Уиндскейл. Из-за близости к станции уровень заражения людей и окружающей среды здесь выше, чем на материке.

Игрокам предстоит встретить новые вражеские фракции — пиратов-бандитов и зараженных друидов. Чтобы выжить, можно будет использовать новое оружие: мушкет, лук, тесак, кинжалы и даже посох пчеловода. В арсенале появятся новые навыки и улучшенный металлоискатель для поиска тайников.

Глава отдела дизайна Бен Фишер отметил, что «Wicked Isle» принесет множество новых следов и сюжетных развилок, которые приведут к альтернативным концовкам игры. Дополнение войдет в состав Deluxe Edition и Deluxe Upgrade Pack, а также будет продаваться отдельно. Подписчики Game Pass получат скидку 10%.

Atomfall доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также входит в подписку Game Pass.