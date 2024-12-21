Разработчики Atomfall рассказали о работе над атмосферой игры

Команда Atomfall ещё немного рассказала о своей новой игре, действие которой развернётся в Британии 1950-х годов. Напоминаем, что за основу они взяли реальную аварию на атомной станции Уиндскейл, а потом добавили в историю толику мистики и фолк-хоррора.

Самой жуткой локацией в игре обещает стать лес Casterfell Woods. Кстати, чтобы сделать его по-настоящему атмосферным, разработчики не раз ездили за вдохновением в английский Озёрный край. Оказалось, что эти места просто созданы для мрачных историй — густые заросли папоротника, вездесущий туман и древние камни на вершинах холмов. При этом создатели не остановились на простом копировании природы. В лесу Casterfell игроков будут поджидать не только живописные пейзажи, но и жуткий плетёный человек, и странная телефонная будка, на звонок которой придётся ответить. Авторы говорят, что они пересмотрели немало классики британского хоррора — от «Плетёного человека» до «Ведьмы из Блэр».

А чтобы усилить атмосферу старины, авторы добавили в игру элементы древних британских традиций — плетёные стены из прутьев, соломенные крыши и языческие символы. По их словам, такой подход помогает создать особое ощущение места и времени, где современность переплетается с древними верованиями

Ну а оценить все эти атмосферные находки игроки смогут в 2025 году. Atomfall выйдет 27 марта и будет доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4 и Xbox One