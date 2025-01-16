Авторы Atomic Heart показали анимированный постер с "конкуренткой близняшек"

Разработчики из студии Mundfish показали короткий ролик, посвящённый третьему дополнению для Atomic Heart. В нём можно увидеть анимированный постер с героиней, которая появится в DLC «Чары морских глубин».

Новая глава сюжета выйдет 28 января, что стало известно ещё в конце прошлого года. Главный герой майор П-3 отправится в подводный комплекс, чтобы вновь заняться спасением человечества. А вот роль новой героини, показанной на постере, неизвестна. При этом она уже успела полюбиться поклонникам.

Некоторые из них уверены, что разработчики пошли на отважный шаг и показали Екатерину Нечаеву. Если это правда, то Mundfish заготовила неожиданные сюжетные повороты в судьбе главного героя.

Что касается остального контента, то «Чары морских глубин» привнесут в Atomic Heart новый тип оружия – молот Громовержец и дробовик КЗМИ-4, или же просто «Кузьмич». А арсенал способностей пополнится ещё некоторыми новинками, на которые игрокам только предстоит взглянуть.