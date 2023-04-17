Энтузиаст добавил в Atomic Heart босса-зайца из "Ну, погоди!"

Автор YouTube-канала ndfm_studio показал робота-зайца из «Ну, погоди!» в виде секретного босса из Atomic Heart. Новый противник говорит голосом Терешковой — его энтузиаст сгенерировал с помощью нейросети Silero TTS.
После приветствия металлический заяц активирует демонстрационный режим и показывает свои боевые навыки. По итогу новый босс расправляется с майором Нечаевым за считанные секунды.
Печально конечно что разрабы не добавили такую офигенную пасхалку в виде зайца босса,можно было бы ещё сделать что бы он преследовал нас на кокой нибудь закрытой локации где надо было бы убегать через различные механизмы.
Не лучшая идея убегать от босса в игре, где ты можешь сражаться))
Так сражаться ты в любом случае с ним будешь в конце,важен элемент погони когда он будет неуязвим (аля немезис из RE3),ну и это опять же отсылка на мультик где волк всё время от него убегал,можно было даже сделать вариант где бы мы его вначале заманивали в какой нибудь механизм типа пресса и он дальше также как в мультике трансформировался в более опасного робота.
Было-бы прикольно увидеть в DLC, выглядит очень круто
Жаль в игре его
мой заяц в расте)