Atomic Heart 21.02.2023
8.6 5 620 оценок

Энтузиаст добавил в Atomic Heart босса-зайца из "Ну, погоди!"

dear mum
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Автор YouTube-канала ndfm_studio показал робота-зайца из «Ну, погоди!» в виде секретного босса из Atomic Heart. Новый противник говорит голосом Терешковой — его энтузиаст сгенерировал с помощью нейросети Silero TTS.

После приветствия металлический заяц активирует демонстрационный режим и показывает свои боевые навыки. По итогу новый босс расправляется с майором Нечаевым за считанные секунды.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
saa0891

Печально конечно что разрабы не добавили такую офигенную пасхалку в виде зайца босса,можно было бы ещё сделать что бы он преследовал нас на кокой нибудь закрытой локации где надо было бы убегать через различные механизмы.

10
Jarvis666

Не лучшая идея убегать от босса в игре, где ты можешь сражаться))

3
saa0891 Jarvis666

Так сражаться ты в любом случае с ним будешь в конце,важен элемент погони когда он будет неуязвим (аля немезис из RE3),ну и это опять же отсылка на мультик где волк всё время от него убегал,можно было даже сделать вариант где бы мы его вначале заманивали в какой нибудь механизм типа пресса и он дальше также как в мультике трансформировался в более опасного робота.

2
JenyaAVGN

Было-бы прикольно увидеть в DLC, выглядит очень круто

5
Punisher1

Жаль в игре его

1
Almatarix Play

мой заяц в расте)

-5