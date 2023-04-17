Энтузиаст добавил в Atomic Heart босса-зайца из "Ну, погоди!"

Автор YouTube-канала ndfm_studio показал робота-зайца из «Ну, погоди!» в виде секретного босса из Atomic Heart. Новый противник говорит голосом Терешковой — его энтузиаст сгенерировал с помощью нейросети Silero TTS.

После приветствия металлический заяц активирует демонстрационный режим и показывает свои боевые навыки. По итогу новый босс расправляется с майором Нечаевым за считанные секунды.