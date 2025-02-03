Энтузиасты уже раздели Настю из сюжетного дополнения для Atomic Heart

Меньше недели прошло с момента выхода третьего сюжетного дополнения Atomic Heart, а моддеры уже добрались до одного из его ключевых героев — Насти. Пользователи нашли способ изменить внутриигровую модель героини, заменив её стандартную одежду на более откровенный вариант.
Как отмечают энтузиасты, анализ внутриигровых данных позволил заменить оригинальный костюм персонажа, а также внедрить собственную модель тела. Однако физика тела в новой модели тела отсутствует, так как это не предусмотрено движком игры. И судя по словам энтузиастов, это вряд ли удастся изменить, поэтому игрокам придется довольствоваться обычной моделью тела.
Теперь у сообщества игры явно появился еще один объект обожания, после обворожительных близняшек из основной игры.
Дополнение «Чары морских глубин» вышло 28 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, предлагая игрокам вернуться на Объект 3826. На этот раз исследовать предстоит подводный Исследовательский центр «Нептун», где доступны новые виды оружия, свежие способности для перчатки и ранее невиданные противники.
Бабку Зину когда разденут?
кому что🤣
сто пудово уже есть, ищи у своих анонимных рукаблудов.
Выглядит всрато
В костюме Мишлен лучше?
Мне этот пикча напомнила фильм алису в стране чудес где у королевы большая голова, да и тон кожи другой и комлектация тела не похоже, бездари короче делали
Это да. Энтузиазм...
Зачем постить такие убогие "новости"?
Спс за инфу, не знал как без неё жить
Такую опасно раздевать для потенции🤣🤣🤣
В первую очередь для психики)
Башковитая, по другому не скажешь. Пропорции подправить, может еще с пивом и потянет.
Пошла жара.
Ну не ту докторшу же раздевать в самом деле. Наконец-то появилась первая нормальная живая женщина.
художники её раздели ещё в первые 10 минут после публикации постера с ней.
Я знал, что мимо нее не пройдут 😂 // Анатолий Рудик
В цвет не попали. // Роман Климов
Н****я себе там бимбо
выглядит не очень, но стеллар шлюха ещё хуже
Лол какие тут рекламы странные на сайте
=контекстная реклама=
Видимо таргетированная
Мб изза впн))
У тебя не включён АДблок для этого сайта? О_о