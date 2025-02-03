Энтузиасты уже раздели Настю из сюжетного дополнения для Atomic Heart

Меньше недели прошло с момента выхода третьего сюжетного дополнения Atomic Heart, а моддеры уже добрались до одного из его ключевых героев — Насти. Пользователи нашли способ изменить внутриигровую модель героини, заменив её стандартную одежду на более откровенный вариант.

Как отмечают энтузиасты, анализ внутриигровых данных позволил заменить оригинальный костюм персонажа, а также внедрить собственную модель тела. Однако физика тела в новой модели тела отсутствует, так как это не предусмотрено движком игры. И судя по словам энтузиастов, это вряд ли удастся изменить, поэтому игрокам придется довольствоваться обычной моделью тела.

Теперь у сообщества игры явно появился еще один объект обожания, после обворожительных близняшек из основной игры.

Дополнение «Чары морских глубин» вышло 28 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, предлагая игрокам вернуться на Объект 3826. На этот раз исследовать предстоит подводный Исследовательский центр «Нептун», где доступны новые виды оружия, свежие способности для перчатки и ранее невиданные противники.