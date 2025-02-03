ЧАТ ИГРЫ
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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 10 319 оценок

Энтузиасты уже раздели Настю из сюжетного дополнения для Atomic Heart

Gutsz
Новости

Меньше недели прошло с момента выхода третьего сюжетного дополнения Atomic Heart, а моддеры уже добрались до одного из его ключевых героев — Насти. Пользователи нашли способ изменить внутриигровую модель героини, заменив её стандартную одежду на более откровенный вариант.

Atomic Heart "Голая/Бикини Настя"

Как отмечают энтузиасты, анализ внутриигровых данных позволил заменить оригинальный костюм персонажа, а также внедрить собственную модель тела. Однако физика тела в новой модели тела отсутствует, так как это не предусмотрено движком игры. И судя по словам энтузиастов, это вряд ли удастся изменить, поэтому игрокам придется довольствоваться обычной моделью тела.

Теперь у сообщества игры явно появился еще один объект обожания, после обворожительных близняшек из основной игры.

Дополнение «Чары морских глубин» вышло 28 января 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, предлагая игрокам вернуться на Объект 3826. На этот раз исследовать предстоит подводный Исследовательский центр «Нептун», где доступны новые виды оружия, свежие способности для перчатки и ранее невиданные противники.

-14
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Simple Jack

Бабку Зину когда разденут?

16
666ANUBIS666

кому что🤣

3
z8TiREX8z

сто пудово уже есть, ищи у своих анонимных рукаблудов.

0
-zotik-

Выглядит всрато

10
ZAUSA

В костюме Мишлен лучше?

1
-zotik- ZAUSA

Мне этот пикча напомнила фильм алису в стране чудес где у королевы большая голова, да и тон кожи другой и комлектация тела не похоже, бездари короче делали

4
ZAUSA -zotik-

Это да. Энтузиазм...

0
bysaturn

Зачем постить такие убогие "новости"?

5
Jarvis666

Спс за инфу, не знал как без неё жить

5
ipr0dex

Такую опасно раздевать для потенции🤣🤣🤣

0
Brigbyman1992

В первую очередь для психики)

0
Беркут Слеер

Башковитая, по другому не скажешь. Пропорции подправить, может еще с пивом и потянет.

0
Кей Овальд

Пошла жара.
Ну не ту докторшу же раздевать в самом деле. Наконец-то появилась первая нормальная живая женщина.

0
MrDork

художники её раздели ещё в первые 10 минут после публикации постера с ней.

0
Пользователь ВКонтакте

Я знал, что мимо нее не пройдут 😂 // Анатолий Рудик

0
Пользователь ВКонтакте

В цвет не попали. // Роман Климов

0
Шрек и осел vs CD Project

Н****я себе там бимбо

0
Pycckuu_XAKEP

выглядит не очень, но стеллар шлюха ещё хуже

0
-zotik-

Лол какие тут рекламы странные на сайте

-5
Генерал Анатолий

=контекстная реклама=

7
Brigbyman1992

Видимо таргетированная

2
-zotik- Brigbyman1992

Мб изза впн))

0
Anton Shvyrkov

У тебя не включён АДблок для этого сайта? О_о

0