Подробности режима "Новая игра+" для Atomic Heart

Сегодня для Atomic Heart вышел патч 1.8.0.0 и список изменений для этого обновления приведен ниже
Добавлен режим «Новая игра+»
В новом, самом сложном из всех, режиме у противников появились новые способности, такие как неуязвимость к определенным атакам игрока или новые эффекты их атак. Также у врагов появилась дополнительная цветная аура, и каждый цвет указывает на наличие определенной способности, таких как:
- Эффект: Неуязвимость к способностям полимерной перчатки и кассетников Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, Роторобот АСК-31/6 Цвет ауры: Фиолетовый
- Эффект: Передвижение и атаки ускореныПротивник: ВОВ-А6 “Лаборант”, АСК-31 “Роторобот”, АМУ-68 “Работник” РАФ-9 Инженер“Рафик” Цвет ауры: Красный
- Эффект: Неуязвимость к огнестрельному оружию Противник: МУВ-1 “Сипуха”, ВШК-69 “Ватрушка”, “ДОК”, МФУ-68/СП “Утка” Цвет ауры: Желтый
- Эффект: Все атаки сбивают с ног Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АМУ-68 “Работник” РАФ-9 Инженер “Рафик” Цвет ауры: Зеленый
- Эффект: Взрывается при приближении к игроку Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АСК-31/6 Роторобот, АМУ-68 “Работник” Цвет ауры: Оранжевый
- Эффект: Атаки высасывают энергию Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АМУ-68 “Работник”, РАФ-9 Инженер “Рафик” Цвет ауры: Бирюзовый
- Эффект: Телепортируется к игроку Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АМУ-68 “Работник” Цвет ауры: Синий
Дополнительно
- Улучшена стабильность игрового клиента.
Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Opencritic составляет 74 балла из 100 от прессы. В нашем обзоре игра получила 8.5 балла. Игру можно приобрести до 12 июля на площадке VK Play можно со скидкой до 40%.
а лучи когда ?
На картинке нарисовано по центру.
я надеюсь, что с длс прикрутят, но не факт.
Игра продана, какие лучи?)))
На рассвете.
Без обид фанатам данной игры, но ещё раз бы не проходил, т.к игра строго на один раз и после этого бездумного и скучного полу-открытого мира - желание играть в эту игру и вовсе пропало, даже в будущее DLC.
В общем, часов 5-6 хватило чтобы понять всю механику, но в ожидании чего-то интересного по сюжету и геймплею (чего фактически и не было) пройдена игра была полностью - удовольствия получено не было, хотелось только быстрее закончить этот бред.
Это забавно, но ровно то же ощущение у меня было от киберпанка. А от атомика - нет.
Киберпанк аналогично, иногда есть мысля вернутся, но только чтобы просто покататься по пластмассовому миру)
Игра на один раз. Играл с момента релиза через геймпасс. Нахаляву самое то, или ждите хороших скидок
Для кого-то на один раз, а кто-то уже несколько раз перепрошел.