Подробности режима "Новая игра+" для Atomic Heart ©

Сегодня для Atomic Heart вышел патч 1.8.0.0 и список изменений для этого обновления приведен ниже

Добавлен режим «Новая игра+»

В новом, самом сложном из всех, режиме у противников появились новые способности, такие как неуязвимость к определенным атакам игрока или новые эффекты их атак. Также у врагов появилась дополнительная цветная аура, и каждый цвет указывает на наличие определенной способности, таких как:

Эффект: Неуязвимость к способностям полимерной перчатки и кассетников Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, Роторобот АСК-31/6 Цвет ауры: Фиолетовый

Эффект: Передвижение и атаки ускореныПротивник: ВОВ-А6 “Лаборант”, АСК-31 “Роторобот”, АМУ-68 “Работник” РАФ-9 Инженер“Рафик” Цвет ауры: Красный

Эффект: Неуязвимость к огнестрельному оружию Противник: МУВ-1 “Сипуха”, ВШК-69 “Ватрушка”, “ДОК”, МФУ-68/СП “Утка” Цвет ауры: Желтый

Эффект: Все атаки сбивают с ног Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АМУ-68 “Работник” РАФ-9 Инженер “Рафик” Цвет ауры: Зеленый

Эффект: Взрывается при приближении к игроку Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АСК-31/6 Роторобот, АМУ-68 “Работник” Цвет ауры: Оранжевый

Эффект: Атаки высасывают энергию Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АМУ-68 “Работник”, РАФ-9 Инженер “Рафик” Цвет ауры: Бирюзовый

Эффект: Телепортируется к игроку Противник: ВОВ-А6 “Лаборант”, Култыш, АМУ-68 “Работник” Цвет ауры: Синий

Дополнительно

Улучшена стабильность игрового клиента.

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. Игра вышла на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X|S. Средняя оценка тайтла на агрегаторе рецензий Opencritic составляет 74 балла из 100 от прессы. В нашем обзоре игра получила 8.5 балла. Игру можно приобрести до 12 июля на площадке VK Play можно со скидкой до 40%.