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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 6 778 оценок

Пользователи Steam тепло встретили первое сюжетное дополнение для Atomic Heart

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butcher69
Новости

Вчера, 2 августа, состоялся релиз первого сюжетного дополнения Annihilation Instinct для отечественного ролевого шутера Atomic Heart.

Пользователи Steam тепло встретили новые приключения майора Нечаева — на момент написания новости дополнение имеет рейтинг 93%. Присутствуют и негативные отзывы про сюжет и некоторые технические огрехи.

Агент П-3 вновь вынужден вернуться на Предприятие 3826. Исследуйте сводящие с ума глубины комплекса «Менделеев» и прилегающие к нему территории и раскройте тайну Элеаноры. Сразитесь с безжалостными новыми противниками-трансформерами, вооружившись двумя хитроумными приспособлениями и Техностазисом — потрясающей новой способностью для нейрополимерной перчатки.

С нашими впечатлениями от этого DLC можно ознакомиться здесь.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Самое забавное, когда Steam показывает тебе скидку на Atomic Heart, нажимаешь на баннер, а игра недоступна даже для СНГ )))

6
Space marine286

Это спасибо политике VK Play, которая купила у разрабов «эксклюзивность» для стран СНГ.

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ого, плюсы стоят. Скоро в минусы должен уйти за такие слова.

0
Папел

DLC и правда отличное, уже прошел. Оптимизация как и релиз игры шикарная. Вылизана до невозможности. 144 фпс в 2к на ультрах..Белиссимо. А вот проработка и детали подкачали. Много багов, текстуры дергается вечно, коллизии нарушаются.

3
Mad_cloud

Норм длс получилось

3
PuserG

Ждать такую плитку в магазинах?)

1
Nell_0071

Стоющее длс? Я просто пока не играл, нет времени (

0
NarkoSky

Отличное длс!

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

В стиме?) Там появилась игра?) Тут не любят стим, сколько бы я не спрашивал о нем.

-1
Sigon
Вчера, 2 августа, состоялся релиз первого сюжетного дополнения Annihilation Instinct для отечественного ролевого шутера Atomic Heart.

Который не доступен для отечественных игроков 👍

p.s. не доступен в стим

-1
AndralStormborn

Сколько еще длс планируют? Можно будет поиграть как все выйдет полностью и пропатчат

-2
BazzDroid

Помимо этого, еще 3

0
Space marine286

Ну ДЛС и правду неплохое. Но разочаровало, что взяли именно плохую концовку а не хорошую с победой Харитона (это чисто мое субъективное мнение и пожалуйста моралисты не надо здесь задвигать почему она «плохая»).
Хотя надеюсь может эта всего лишь развитие альтернативы и все таки длс с победой Харитона будет.

-3
AlexVurhis

вторая концовка как раз и идет на вторую часть

4
Space marine286 AlexVurhis

Ну если так, то ок.

0
tvorog8088

Плохие концовки самые интересные, потому что редкие, хорошие концовки слишком примитивные и банальные.

0
Stas776

Плохая это какая? Там ж обе странные: то он забивает и валит, то приводит к смерти Сеченова

0
Space marine286 tvorog8088

Ну не скажи. Это субъективная оценка. Интересность, примитивность и банальность у каждого человека своё.

-2
Shimuto

Я даже оригинальную игру не осилили... скучный душный корридор

-4
virtus2d

Для пользователей СНГ эта новость несёт долю иронии, если учесть что разрабы дали им лососнуть тунца и запретили покупать игру в стим, ибо гoвно вк занёс чемодан денег за эксклюзив.

-6
mokeevegor

Во время когда у тебя и так, как минимум, 4 лончера, еще один не большая проблема.

3
MeduzaRUS

Держи💩

0
KrolikAlkogolik

Онлайн как во втором Ватч догсе.Теплее некуда.

-7
0ncnjqybr

А то, что основные закачки идут через VK Play, учитывать не будем. Удобно.

5