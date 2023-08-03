Пользователи Steam тепло встретили первое сюжетное дополнение для Atomic Heart

Вчера, 2 августа, состоялся релиз первого сюжетного дополнения Annihilation Instinct для отечественного ролевого шутера Atomic Heart.
Пользователи Steam тепло встретили новые приключения майора Нечаева — на момент написания новости дополнение имеет рейтинг 93%. Присутствуют и негативные отзывы про сюжет и некоторые технические огрехи.
Агент П-3 вновь вынужден вернуться на Предприятие 3826. Исследуйте сводящие с ума глубины комплекса «Менделеев» и прилегающие к нему территории и раскройте тайну Элеаноры. Сразитесь с безжалостными новыми противниками-трансформерами, вооружившись двумя хитроумными приспособлениями и Техностазисом — потрясающей новой способностью для нейрополимерной перчатки.
С нашими впечатлениями от этого DLC можно ознакомиться здесь.
Самое забавное, когда Steam показывает тебе скидку на Atomic Heart, нажимаешь на баннер, а игра недоступна даже для СНГ )))
Это спасибо политике VK Play, которая купила у разрабов «эксклюзивность» для стран СНГ.
Ого, плюсы стоят. Скоро в минусы должен уйти за такие слова.
DLC и правда отличное, уже прошел. Оптимизация как и релиз игры шикарная. Вылизана до невозможности. 144 фпс в 2к на ультрах..Белиссимо. А вот проработка и детали подкачали. Много багов, текстуры дергается вечно, коллизии нарушаются.
Норм длс получилось
Ждать такую плитку в магазинах?)
Стоющее длс? Я просто пока не играл, нет времени (
Отличное длс!
В стиме?) Там появилась игра?) Тут не любят стим, сколько бы я не спрашивал о нем.
Который не доступен для отечественных игроков 👍
p.s. не доступен в стим
Сколько еще длс планируют? Можно будет поиграть как все выйдет полностью и пропатчат
Помимо этого, еще 3
Ну ДЛС и правду неплохое. Но разочаровало, что взяли именно плохую концовку а не хорошую с победой Харитона (это чисто мое субъективное мнение и пожалуйста моралисты не надо здесь задвигать почему она «плохая»).
Хотя надеюсь может эта всего лишь развитие альтернативы и все таки длс с победой Харитона будет.
вторая концовка как раз и идет на вторую часть
Ну если так, то ок.
Плохие концовки самые интересные, потому что редкие, хорошие концовки слишком примитивные и банальные.
Плохая это какая? Там ж обе странные: то он забивает и валит, то приводит к смерти Сеченова
Ну не скажи. Это субъективная оценка. Интересность, примитивность и банальность у каждого человека своё.
Я даже оригинальную игру не осилили... скучный душный корридор
Для пользователей СНГ эта новость несёт долю иронии, если учесть что разрабы дали им лососнуть тунца и запретили покупать игру в стим, ибо гoвно вк занёс чемодан денег за эксклюзив.
Во время когда у тебя и так, как минимум, 4 лончера, еще один не большая проблема.
Держи💩
Онлайн как во втором Ватч догсе.Теплее некуда.
А то, что основные закачки идут через VK Play, учитывать не будем. Удобно.