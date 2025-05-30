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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 11 038 оценок

Создатели Atomic Heart запускают Powerhouse - платформу поддержки для начинающих разработчиков

butcher69 butcher69

Студия Mundfish, известная по шутеру Atomic Heart, официально анонсировала издательскую инициативу Mundfish Powerhouse, цель которой — поддержка молодых команд и амбициозных игровых проектов.

Powerhouse предоставит начинающим разработчикам доступ к инвестициям, технологиям и экспертной поддержке. Программа будет активно участвовать в ранних этапах разработки, помогая командам выстраивать грамотные стратегии и реализовывать смелые идеи.

Генеральный директор Mundfish Роберт Багратуни подчеркнул: «Мы давно получаем запросы от студий и инвесторов. Теперь пришло время объявить о запуске направления официально. Мы хотим работать с проектами, которые способны задать новые стандарты качества и креативности — это не просто инди, это большие и смелые игры».

Разработчики, желающие принять участие, должны отправить в Powerhouse презентацию, краткое описание проекта и демо-версию.

На фоне старта инициативы Mundfish также поделилась достижением: с момента релиза в феврале 2023 года Atomic Heart набрала свыше 10 миллионов игроков.

7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
My life is a game

молодцы желаю успехов!

7
Кей Овальд

Через ВК, да? :))

3
Alex40001

дай угодаю госфинансирование присосались таки?...

да и документов на какой основе все это будет проходить не вижу

звучит как кидалово вы присылайте а мы посмотрим ... все не используем но что понравилось обязательно ....

1
xmyr4ik

Успехов во всем

1
AlexFoRestor

Багратюня) Такой же Роберт, как я Майкл Джексон

ThinFalco

Молодцы ваще ребята,респектович им большой✊💪🤘😎