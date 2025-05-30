Создатели Atomic Heart запускают Powerhouse - платформу поддержки для начинающих разработчиков

Студия Mundfish, известная по шутеру Atomic Heart, официально анонсировала издательскую инициативу Mundfish Powerhouse, цель которой — поддержка молодых команд и амбициозных игровых проектов.

Powerhouse предоставит начинающим разработчикам доступ к инвестициям, технологиям и экспертной поддержке. Программа будет активно участвовать в ранних этапах разработки, помогая командам выстраивать грамотные стратегии и реализовывать смелые идеи.

Генеральный директор Mundfish Роберт Багратуни подчеркнул: «Мы давно получаем запросы от студий и инвесторов. Теперь пришло время объявить о запуске направления официально. Мы хотим работать с проектами, которые способны задать новые стандарты качества и креативности — это не просто инди, это большие и смелые игры».

Разработчики, желающие принять участие, должны отправить в Powerhouse презентацию, краткое описание проекта и демо-версию.

На фоне старта инициативы Mundfish также поделилась достижением: с момента релиза в феврале 2023 года Atomic Heart набрала свыше 10 миллионов игроков.