Вышла книга Atomic Heart в виде двоичного кода

Книгу «Atomic Heart. Предыстория “Предприятия 3826”» выпустили в виде двоичного кода. Специальную версию для роботов уже можно найти в сервисе Букмейт.
Также там появилась аудиоверсия книги в озвучке Сергея Чонишвили.
Официальное описание книги:
Предыстория Atomic Heart — одной из главных игр 2023. Добро пожаловать в 11010000 10111000 11010001 10000001 11010001 10000010 11010000 10111110 11010001 10000000 11010000 10111000 11010001 10001110 00100000 11010000 10111011 11010000 10110101 11010000 10110011 11010000 10110101 11010000 10111101 11010000 10110100 11010000 10110000 11010001 10000000 11010000 10111101 11010000 10111110 11010000 10110011 11010000 10111110 00100000 11000010 10101011 11010000 10011111 11010001 10000000 11010000 10110101 11010000 10110100 11010000 10111111 11010001 10000000 11010000 10111000 11010001 10001111 11010001 10000010 11010000 10111000 11010001 10001111 00100000 00110011 00111000 00110010 00110110 11000010 10111011 00100000 11010000 10111110 11010001 10000010 00100000 11010000 10111000 11010000 10110111 11010000 10111110 11010000 10110001 11010001 10000000 11010000 10110101 11010001 10000010 11010000 10110101 11010000 10111101 11010000 10111000 11010001 10001111 00100000 11010000 10111111 11010000 10111110 11010000 10111011 11010000 10111000 11010000 10111100 11010000 10110101 11010001 10000000 11010000 10110000 00100000 11010000 10110100 11010000 10111110 00100000 11010000 10110100 11010000 10111101 11010001 10001111 00100000 11010000 10110111 11010000 10110000 11010000 10111111 11010001 10000011 11010001 10000001 11010000 10111010 11010000 10110000 00100000 11000010 10101011 11010000 10011010 11010000 10111110 11010000 10111011 11010000 10111011 11010000 10110101 11010000 10111010 11010001 10000010 11010000 10111000 11010000 10110010 11010000 10110000 00100000 00110010 00101110 00110000 11000010 10111011 00100001
Теперь моему роботу-пылесосу будет, что почитать между уборками.
11010000 10100000 11010000 10110000 11010000 10110111 11010001 10000000 11010000 10110000 11010000 10110001 11010000 10111110 11010001 10000010 11010001 10000111 11010000 10111000 11010000 10111010 11010000 10111000 00100000 11010001 10001101 11010001 10000010 11010000 10111110 11010000 10111001 00100000 11010000 10111000 11010000 10110011 11010001 10000000 11010001 10001011 00100000 11010001 10000111 11010000 10110101 11010001 10000000 11010001 10000010 11010000 10111110 11010000 10110010 11010001 10001011 00100000 11010000 10110011 11010000 10110101 11010000 10111101 11010000 10111000 11010000 10111000 00100000 11010000 10111100 11010000 10110000 11010001 10000000 11010000 10111010 11010000 10110101 11010001 10000010 11010000 10111000 11010000 10111101 11010000 10110011 11010000 10110000 00101110
11010001 10000001 11010000 10111110 11010000 10110011 11010000 10111011 11010000 10110000 11010001 10000001 11010000 10110101 11010000 10111101 00100000 11010000 10111101 11010000 10110000 00100000 00110001 00110000 00110000 00100101
11010000 10011101 11010000 10111110 00100000 11010000 10110010 00100000 11010000 10111111 11010000 10111110 11010000 10111100 11010000 10111110 11010000 10110101 11010001 10000111 11010000 10111101 11010000 10111110 11010000 10111100 00100000 01010110 01001011 00100000 01010000 01101100 01100001 01111001 00100000 11010000 10110010 11010001 10000001 11010000 10110101 00100000 11010001 10000000 11010000 10110000 11010000 10110010 11010000 10111101 11010000 10111110 00100000 11010000 10110001 11010001 10000000 11010000 10110000 11010001 10000010 11010001 10001100 00100000 11010000 10111101 11010000 10110101 00100000 11010000 10110001 11010001 10000011 11010000 10110100 11010001 10000011 00101110
Кодировка "Солж91".
И как это понимать?
историю легендарного «Предприятия 3826» от изобретения полимера до дня запуска «Коллектива 2.0»!
вроде это, так по крайней мере переводит
Буквами не судьба написать? Уж извините, но бред чистой воды.