Возвращение в безумие: Mindfish представила взрывной трейлер Atomic Heart 2

На Summer Game Fest состоялся один из самых громких анонсов — Atomic Heart 2, продолжение популярного ретрофутуристического экшена от Mundfish. Сиквел выйдет на ПК и консолях, и уже обзавёлся впечатляющим трейлером, демонстрирующим новые локации, героев и знакомую атмосферу техно-абсурда.
Действие игры вновь разворачивается в альтернативной версии СССР, в антиутопии, наполненной роботами, мутантами и паранормальными технологиями. На этот раз масштаб истории выйдет за пределы научного комплекса — события примут по-настоящему глобальный размах.
Игроков ждёт новый сюжет, RPG-элементы, нелинейность и обновлённая боевая система, позволяющая использовать оружие и способности перчатки одновременно. Разработчики обещают возвращение знакомых героев, реалистичную графику и глубокий мир, где «истина окажется глубже, чем кажется».
Дата выхода пока не объявлена, но Mundfish уже нацелена превзойти оригинал — один из лучших FPS своего поколения.
Зашел специально на стримеров из одной интересной страны, так они на момент показа Атомика тупо выключили экран и звук говоря что там ничего интересного не происходит.
Дураки. Одни дурачки сталкер бойкотируют, другие атомик. В итоге и то и то успешно)
Почему кому то до сих пор есть дело до каких то стримеров из какой то страны? удали месагу и забудь. Кормишь только их вниманием своим.
Да и плевать на этого стримера. Зачем внимание на странных личностей обращать. Пусть сам варится в своей токсичности.
Игра вроде русская но вообще не похоже на совок, а где советская символика? ещё и музыка какая-то не скpепная... Короче выглядит пафосно, ну и конечно опять эта непонятно на кого рассчитанная замануха при помощи сисек и писек в шутере....
давно игра созданная на Кипре комадой в которой помимо русских еще куча людей из разных стран - стала РУССКОЙ?
1. Подавляющее большинство разработчиков русские. Из других стран там лишь небольшой процент
2. Когда игру начинали разрабатывать, студия ещё находилась на территории РФ
3. Ты сам понимаешь по какой причине пришлось перенести офис из РФ на Кипр. От этого быть нашей Mundfish не перестала
4. Если следовать твоей логике, то и все части Metro тоже не украинские, а мальтийские. А Сталкер 2 чешский
5. Прекращай русофобствовать, это глупо
Трейлер просто офигенный. Хотя первую часть я дропнул. The Cube тоже выглядит интересно, как я понял, это многопользовательский шутан?
такое ощущение типо джаст коуст (на открытый мир похож)
наврятли мультиплеер
А где тут СССР, плакаты, флаги... Стим запрещает? Уже и музычка зарубежная...
Нуу квины не зашквар.
Угу. Да и вообще сложилось впечатление, что поцы на запад подались. Просёр чую я.
Предположения были, что 2 часть будет в США происходить, Ты в сюжет вникал вообще что за проект атомное сердце и что существуют не только скрытые мирные роботы, но и изначально боевые и там их продемонстрировать можно
ещё в 1 не поиграл - а уже 2 часть
игр с американскими хитами чартов итак было и будет море, как бы не профукали всю уникальность этим своим дрейфом на запад, обычно такое ничем хорошим не заканчивается для серий, вспомнить те же дальнобойщики 3
дак в том же стиме ее толком продать не смогли, вместо Пугачевой пробуют усатым заманить)
Выглядит сочно)
Ребята это разёб.)))))
Российский киберпанк?
В некотором смысле даже советский
Сталкеролюбы, что с лицом?)
А что с ним должно быть? Атомик им и даром не нужен... Слишком разная эстетика и лор.