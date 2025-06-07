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Atomic Heart 2 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8 84 оценки

Возвращение в безумие: Mindfish представила взрывной трейлер Atomic Heart 2

butcher69 butcher69

На Summer Game Fest состоялся один из самых громких анонсов — Atomic Heart 2, продолжение популярного ретрофутуристического экшена от Mundfish. Сиквел выйдет на ПК и консолях, и уже обзавёлся впечатляющим трейлером, демонстрирующим новые локации, героев и знакомую атмосферу техно-абсурда.

Действие игры вновь разворачивается в альтернативной версии СССР, в антиутопии, наполненной роботами, мутантами и паранормальными технологиями. На этот раз масштаб истории выйдет за пределы научного комплекса — события примут по-настоящему глобальный размах.

Игроков ждёт новый сюжет, RPG-элементы, нелинейность и обновлённая боевая система, позволяющая использовать оружие и способности перчатки одновременно. Разработчики обещают возвращение знакомых героев, реалистичную графику и глубокий мир, где «истина окажется глубже, чем кажется».

Дата выхода пока не объявлена, но Mundfish уже нацелена превзойти оригинал — один из лучших FPS своего поколения.

59
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
GayFish

Зашел специально на стримеров из одной интересной страны, так они на момент показа Атомика тупо выключили экран и звук говоря что там ничего интересного не происходит.

14
erkins007

Дураки. Одни дурачки сталкер бойкотируют, другие атомик. В итоге и то и то успешно)

9
ImUndecovahBruh

Почему кому то до сих пор есть дело до каких то стримеров из какой то страны? удали месагу и забудь. Кормишь только их вниманием своим.

5
Игривый Пупочек

Да и плевать на этого стримера. Зачем внимание на странных личностей обращать. Пусть сам варится в своей токсичности.

SilkySarge

Игра вроде русская но вообще не похоже на совок, а где советская символика? ещё и музыка какая-то не скpепная... Короче выглядит пафосно, ну и конечно опять эта непонятно на кого рассчитанная замануха при помощи сисек и писек в шутере....

11
Tabletka_aspirina

давно игра созданная на Кипре комадой в которой помимо русских еще куча людей из разных стран - стала РУССКОЙ?

10
Игривый Пупочек Tabletka_aspirina

1. Подавляющее большинство разработчиков русские. Из других стран там лишь небольшой процент
2. Когда игру начинали разрабатывать, студия ещё находилась на территории РФ
3. Ты сам понимаешь по какой причине пришлось перенести офис из РФ на Кипр. От этого быть нашей Mundfish не перестала
4. Если следовать твоей логике, то и все части Metro тоже не украинские, а мальтийские. А Сталкер 2 чешский
5. Прекращай русофобствовать, это глупо

1
2BLaraSex

Трейлер просто офигенный. Хотя первую часть я дропнул. The Cube тоже выглядит интересно, как я понял, это многопользовательский шутан?

8
jax baron

такое ощущение типо джаст коуст (на открытый мир похож)

Farsh78rus

наврятли мультиплеер

СССР2

А где тут СССР, плакаты, флаги... Стим запрещает? Уже и музычка зарубежная...

7
Pravdarub

Нуу квины не зашквар.

8
potter790

Угу. Да и вообще сложилось впечатление, что поцы на запад подались. Просёр чую я.

luVol

Предположения были, что 2 часть будет в США происходить, Ты в сюжет вникал вообще что за проект атомное сердце и что существуют не только скрытые мирные роботы, но и изначально боевые и там их продемонстрировать можно

jax baron

ещё в 1 не поиграл - а уже 2 часть

6
Playr One

игр с американскими хитами чартов итак было и будет море, как бы не профукали всю уникальность этим своим дрейфом на запад, обычно такое ничем хорошим не заканчивается для серий, вспомнить те же дальнобойщики 3

6
danilukHF

дак в том же стиме ее толком продать не смогли, вместо Пугачевой пробуют усатым заманить)

PVV DIT

Выглядит сочно)

5
cthulhu42

Ребята это разёб.)))))

5
SleepyGamer

Российский киберпанк?

4
Bronsvn

В некотором смысле даже советский

SIGMABOYEAH

Сталкеролюбы, что с лицом?)

3
SilkySarge

А что с ним должно быть? Атомик им и даром не нужен... Слишком разная эстетика и лор.

7
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