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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.2 306 оценок

Илон Маск анонсировал ИИ-студию для создания "великих игр"

Simple Jack

Илон Маск сообщил, что его стартап xAI запустит «ИИ-студию разработки», цель которой — «сделать игры снова великими». Маск считает, что слишком много студий сейчас принадлежат крупным корпорациям, и не планирует ограничивать свою команду в свободе творчества. Детали проекта пока неизвестны, но авторы будут использовать технологии на базе искусственного интеллекта.

Информация о новой студии пока не появилась на официальных страницах xAI, и также неясно, серьезно ли Маск хочет поучаствовать в создании видеоигр.

Анонс последовал после ссоры Маска в соцсетях с арт-директором игры Avowed от Obsidian Entertainment Мэттом Хансеном. Бизнесмен раскритиковал использование местоимений для персонажей фэнтезийной RPG, что вызвало резкую реакцию Хансена. Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X|S с текстовым переводом на русский язык.

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37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
AndrewSolt

Будем честны, получится что-то дельное у него сможет только как минимум при условии, если он и его команда будут понимать, что проблемы нынешнего высокобюджетного игростроя не только в неграх, фемках и местоимениях, а в том что сами игры по большинству аспектов откровенно слабые.

3
Givemethedust

Раз в год в интернет выходишь на пару минут? Почитай хотя бы здесь новости по игре, которая привязан к посту

-2
kaiberserk

Ну да, возмем самый яркий пример за 400 миллионов - конкорд. В чем его проблема? Спроси большинство и они скажут, что беда в абсолютно дибильных дизайнах персонажей. Остается только разобраться, с чем же связан этот дизайн... есть предположения? Короче я это к тому, что от сжвшной культуры последуют не только беды с цветными персонажами (с которыми никогда до селе проблем не было), а проблемы с логикой, сценарием, геймплеем и сомнительные дизайнерские решения. Самая большая беда не в местоимениях, ты прав. А в том, чья это идея, кто это придумал. Персонажи это одно дело, а вот набор сотрудников, делающих эти игры по цвету кожи и ориентации в студии разработчика это совсем другое. Индустрия гниет изнутри, местоимения это лишь симптом того, что происходит за кадром.

2
Ceiv

Надеюсь у него выйдет действительно годное и интересное. Но самое главное, в какой жанр он пойдет? рпг фэнтези? Было бы любопытно, как справится его команда. Не он же самолично будет создавать, а та группа, что наймет. Но что ему стоило, просто выкупить эту компанию, а тех, всех кто игру создавал разогнать, а саму игру переделать. Ну и пусть, что ушло бы еще на нее время, зато сделал бы как хотел. В общем, надеюсь и жду. Я не против) Это с учетом, если он действительно возьмется за игры.

3
SOLUS5678

Надеюсь у него получится что то годное.

2
ДаДжи

борец с ИИ

1
Costollom
Илон Маск сообщил, что его стартап xAI запустит «ИИ-студию разработки», цель которой — «сделать игры снова великими».

Что не мешает ему периодически "бороться" с ИИ.

Анонс последовал после ссоры Маска в соцсетях с арт-директором игры Avowed от Obsidian Entertainment Мэттом Хансеном.

Какое совпадение.

0
cheezypizey

Не верю, что с помощью ИИ можно сделать что-то дельное. Все же человеческий фактор важнее в этой сфере

0
Yoshemitsu

Человеческий фактор тебе не бинарных персонажей в эРПэГэ делают.

6
Lucrise

ну планка не особо то высокая (если конечно не замахиваться на шедевры на века). ИИ давно может сделать сюжет похлеще Bethesda (они застряли в 2011). процедурная генерация уровней в UE5 тоже на высоком уровне (при минимальных правках человека). для геймплея есть куча шаблонов. анимации персонажей тоже ИИ делать можно на высоком уровне (погугли cascadeur ai. но и помимо этого куча примеров). музыка тоже хорошая делается ИИ.

в руках нормальной тимы можно сделать шикарную игру. но для этого нужны разработчики, а не разноцветные.

1
cheezypizey Yoshemitsu

Проблема далеко не в небинарных уродцах

-1
Grognac

ты видел фильмы 1950 суперпанавизион от ИИ????они лучше того куска кааала который делают нынешнии режиссеры кожаные мешки..так что лучше молчи за умного сойдешь))))

0
cheezypizey Grognac

Что ты несешь?

-2
MunchkiN 616

будет интересна что там заделают с помошью ии. чать работы наверна можна на ии переложить. если это эксперемент чтобы большую часть сделать ии то наверно он еще не оч готов в некоторых областях.
а так куча дешевой чуть более качесвенной индюшатины наверно вполне

0
Shadow_Of_Phoenix

Надеюсь это первый шаг к играм с полным погружением

0
Skessa

Ой-ой. Кажется, гномы-игроделы ненароком разбудили Барлога. Надеюсь, будущие "великие" игры не будут состоять из сплошного ИИ - хотя, глядя на персонажей в некоторых проектах, уже кажется, что ИИ нарисовал бы лучше. Не очень-то верю в хороший вкус Маска и его менеджерское чутье, да и свобода творчества и отсутствие необходимости впихивать определенные идеи по разнарядке отнюдь не гарантируют в итоге качественную игру. Но если бы он даже просто взял под свое крыло часть толковых опытных разработчиков, ушедших или уволенных из студий из-за "творческих разногласий", и отвалил денег - как знать, может, и получилось бы что-то годное. Ну или, по крайней мере, потроллили бы определенную часть публики - ради такого удовольствия можно и раскошелиться. В конце концов, чем миллиардер Маск хуже Ларри Финка из BlackRock?

-1
YouTube_GamesTezi

И первая игра от xAI будет называться Mask Effect.

Верю, что студия Маска выпустит как минимум что-то недурственное.

-2
DishonestLythronax
Маск считает, что слишком много студий сейчас принадлежат крупным корпорациям

Ну да, ну да. А игры будут делать с ИИ, который им не принадлежит, верим.

не планирует ограничивать свою команду в свободе творчества

До первой шутки про негра, трансформера или фемку. Да что там шутки, достаточно кого-нибудь из них на роль главного злыдня серии назначить, и чтоб он был злой потому что злой, а не как обычно таким персонажам всякие подводки делают в стиле "не я такой, жизнь такая, меня угнетали стотыщ лет".

Информация о новой студии пока не появилась на официальных страницах xAI, и также неясно, серьезно ли Маск хочет поучаствовать в создании видеоигр.

Может, и купит чё-нибудь, как твиттер, но объективно он в мире игростроя никто. Маск - бизнесмен, а не изобретатель, он впишется только в то, что может принести потенциальный профит.

-2
Givemethedust

Причина тряски?

-1
DishonestLythronax Givemethedust

Поясни. Какая ещё, к чёрту, тряска? Только конструктивно, а не "ты дурак и коммент твой дурацкий".

0
Givemethedust DishonestLythronax

Обыкновенная тряска. Маск свою позицию по поводу повестки обозначил и вполне конкретно. Если студия, под его началом не будет обременена толерантными квотами, разве это не уберет хотя бы один минус современных игр? Если он создаст студию, которая не будет придерживаться цветных квот, разве это плохо? Да, пусть он хочет заработать, но слава Богу, толерантная тема проваливает продажи, а значит, он будет заинтересован в качественном проекте

1
MadPyramus
А игры будут делать с ИИ, который им не принадлежит, верим.

У него есть ИИ который ему принадлежит, Грок называется.

До первой шутки про негра, трансформера или фемку.

Он как бы был главным сторонником Трампа в президентской кампании, который топит за очистку от всей этой транс эпидемии. За фемок и негров хз.

но объективно он в мире игростроя никто. Маск - бизнесмен, а не изобретатель, он впишется только в то, что может принести потенциальный профит.

Он геймер, а его твиттер Х понёс огромные убытки потеряв больше половины стоимости. Что ему терять?

0
DishonestLythronax Givemethedust
Если студия, под его началом не будет обременена толерантными квотами

Сильно сомневаюсь. Маск не всесилен, вряд ли у него денег и влияния больше, чем у всяких блекроков и американского законотворчества, которое даже при респах такие срачегонные основы своего общества особо трогать не станет.

Если он создаст студию, которая не будет придерживаться цветных квот, разве это плохо?

Очень даже хорошо, но в его исполнении звучит как чистый популизм. Он вообще много чего говорит, но обещанной им. например, сети бесплатных зарядок или таксующих на автопилоте пока ты дома спишь ии-тесл что-то не видать. А это, так-то, в своё время одна из главных его тем была. Ну и насчёт корпораций он лукавит, имхо. Сам-то он кто, не крупная корпорация, что ли? Не лично он, а его структуры, ты понял. К тому же, он от государства финансирование получает. Это не слишком отличается от того, если бы Гейтс выступил с подобным заявлением. Только у него, в отличие от Маска, нет ореола "это ж Тони Старк ирл" и стримов с марихуаной.

Он геймер, а его твиттер Х понёс огромные убытки потеряв больше половины стоимости. Что ему терять?

Вряд ли он рассчитывал на убытки. Вложения не всегда бывают успешны, в бизнесе так бывает. Плюс, мы не знаем, чего именно он хотел от этого приобретения, возможно, как инфоресурс оно приносит куда больше профита. Не в деньгах, а как подконтрольное тебе сми - чем не профит? То, что он в игры играет - не аргумент вообще. И терять ему много чего есть, например, правительственные контракты с его спейсиксом.

Он как бы был главным сторонником Трампа в президентской кампании, который топит за очистку от всей этой транс эпидемии. За фемок и негров хз.

См. выше про популизм. Языком они много мелят, мне даже лень все их выборные речи читать.

0
Jensen

Уже начинает реально напрягать этот "ИИ". Пихают его просто везде, под видом чего то нового крутого, а по факту полной фигни..

-2
JustA_NiceGuy

Так ИИ и есть новое и крутое. Дело только в чьих руках этот ИИ.

5
Nodas
Пихают его просто везде, под видом чего то нового крутого, а по факту полной фигни..

Потому что никуда его полноценно ещё не пихали

1
Jensen JustA_NiceGuy

Крутое? Врят ли. Вначале как то еще было интересно что может сделать эта технология. Сейчас сгенерированный контент вообще не интересен что бы тратить время на его просмотр\прослушивание.

-4
Rograx Jensen

Тоже самое можно сказать и про творчество людей. Фильмы дерь*о, игры дерь*о. Вся индустрия развлечения по сути скатывается в полнейший кал. Так что от ии вреда пока что никакого, а может и чем то годным обернутся.

4
JustA_NiceGuy Jensen

Банальность ИИ ограничена лишь твоими способностями им управлять. В нужных руках с ИИ можно творить удивительные вещи и я не раз в этом убеждался.

0
100 мешочков компа нет

Найс, будет еще повод порофлить над ним

-2
Grognac

над человеком который своим трудом зароботал милиарды долларов и скоро полетит на МАРС могут рофлить только иди = оты ))))желаю тебе удачи рофлить в своем убожестве))))боже мой какое же отупение))))

0
MadPyramus

Один из самых богатых людей мира, друг президента америки, владелец нескольких компаний, очень умный и образованный человек. Да уж, рофлянка ещё та. А фэйлы время от времени... ну попробуй построить успешную общеизвестную компанию и не вляпаться в дерьмо, без ошибок.

Деградация на лицо.

0