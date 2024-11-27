Илон Маск анонсировал ИИ-студию для создания "великих игр"

Илон Маск сообщил, что его стартап xAI запустит «ИИ-студию разработки», цель которой — «сделать игры снова великими». Маск считает, что слишком много студий сейчас принадлежат крупным корпорациям, и не планирует ограничивать свою команду в свободе творчества. Детали проекта пока неизвестны, но авторы будут использовать технологии на базе искусственного интеллекта.

Информация о новой студии пока не появилась на официальных страницах xAI, и также неясно, серьезно ли Маск хочет поучаствовать в создании видеоигр.

Анонс последовал после ссоры Маска в соцсетях с арт-директором игры Avowed от Obsidian Entertainment Мэттом Хансеном. Бизнесмен раскритиковал использование местоимений для персонажей фэнтезийной RPG, что вызвало резкую реакцию Хансена. Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X|S с текстовым переводом на русский язык.