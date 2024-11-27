Илон Маск анонсировал ИИ-студию для создания "великих игр"

Илон Маск сообщил, что его стартап xAI запустит «ИИ-студию разработки», цель которой — «сделать игры снова великими». Маск считает, что слишком много студий сейчас принадлежат крупным корпорациям, и не планирует ограничивать свою команду в свободе творчества. Детали проекта пока неизвестны, но авторы будут использовать технологии на базе искусственного интеллекта.
Информация о новой студии пока не появилась на официальных страницах xAI, и также неясно, серьезно ли Маск хочет поучаствовать в создании видеоигр.
Анонс последовал после ссоры Маска в соцсетях с арт-директором игры Avowed от Obsidian Entertainment Мэттом Хансеном. Бизнесмен раскритиковал использование местоимений для персонажей фэнтезийной RPG, что вызвало резкую реакцию Хансена. Avowed выйдет 18 февраля 2025 года на ПК и Xbox Series X|S с текстовым переводом на русский язык.
Будем честны, получится что-то дельное у него сможет только как минимум при условии, если он и его команда будут понимать, что проблемы нынешнего высокобюджетного игростроя не только в неграх, фемках и местоимениях, а в том что сами игры по большинству аспектов откровенно слабые.
Раз в год в интернет выходишь на пару минут? Почитай хотя бы здесь новости по игре, которая привязан к посту
Ну да, возмем самый яркий пример за 400 миллионов - конкорд. В чем его проблема? Спроси большинство и они скажут, что беда в абсолютно дибильных дизайнах персонажей. Остается только разобраться, с чем же связан этот дизайн... есть предположения? Короче я это к тому, что от сжвшной культуры последуют не только беды с цветными персонажами (с которыми никогда до селе проблем не было), а проблемы с логикой, сценарием, геймплеем и сомнительные дизайнерские решения. Самая большая беда не в местоимениях, ты прав. А в том, чья это идея, кто это придумал. Персонажи это одно дело, а вот набор сотрудников, делающих эти игры по цвету кожи и ориентации в студии разработчика это совсем другое. Индустрия гниет изнутри, местоимения это лишь симптом того, что происходит за кадром.
Надеюсь у него выйдет действительно годное и интересное. Но самое главное, в какой жанр он пойдет? рпг фэнтези? Было бы любопытно, как справится его команда. Не он же самолично будет создавать, а та группа, что наймет. Но что ему стоило, просто выкупить эту компанию, а тех, всех кто игру создавал разогнать, а саму игру переделать. Ну и пусть, что ушло бы еще на нее время, зато сделал бы как хотел. В общем, надеюсь и жду. Я не против) Это с учетом, если он действительно возьмется за игры.
Надеюсь у него получится что то годное.
борец с ИИ
Что не мешает ему периодически "бороться" с ИИ.
Какое совпадение.
Не верю, что с помощью ИИ можно сделать что-то дельное. Все же человеческий фактор важнее в этой сфере
Человеческий фактор тебе не бинарных персонажей в эРПэГэ делают.
ну планка не особо то высокая (если конечно не замахиваться на шедевры на века). ИИ давно может сделать сюжет похлеще Bethesda (они застряли в 2011). процедурная генерация уровней в UE5 тоже на высоком уровне (при минимальных правках человека). для геймплея есть куча шаблонов. анимации персонажей тоже ИИ делать можно на высоком уровне (погугли cascadeur ai. но и помимо этого куча примеров). музыка тоже хорошая делается ИИ.
в руках нормальной тимы можно сделать шикарную игру. но для этого нужны разработчики, а не разноцветные.
Проблема далеко не в небинарных уродцах
ты видел фильмы 1950 суперпанавизион от ИИ????они лучше того куска кааала который делают нынешнии режиссеры кожаные мешки..так что лучше молчи за умного сойдешь))))
Что ты несешь?
будет интересна что там заделают с помошью ии. чать работы наверна можна на ии переложить. если это эксперемент чтобы большую часть сделать ии то наверно он еще не оч готов в некоторых областях.
а так куча дешевой чуть более качесвенной индюшатины наверно вполне
Надеюсь это первый шаг к играм с полным погружением
Ой-ой. Кажется, гномы-игроделы ненароком разбудили Барлога. Надеюсь, будущие "великие" игры не будут состоять из сплошного ИИ - хотя, глядя на персонажей в некоторых проектах, уже кажется, что ИИ нарисовал бы лучше. Не очень-то верю в хороший вкус Маска и его менеджерское чутье, да и свобода творчества и отсутствие необходимости впихивать определенные идеи по разнарядке отнюдь не гарантируют в итоге качественную игру. Но если бы он даже просто взял под свое крыло часть толковых опытных разработчиков, ушедших или уволенных из студий из-за "творческих разногласий", и отвалил денег - как знать, может, и получилось бы что-то годное. Ну или, по крайней мере, потроллили бы определенную часть публики - ради такого удовольствия можно и раскошелиться. В конце концов, чем миллиардер Маск хуже Ларри Финка из BlackRock?
И первая игра от xAI будет называться Mask Effect.
Верю, что студия Маска выпустит как минимум что-то недурственное.
Ну да, ну да. А игры будут делать с ИИ, который им не принадлежит, верим.
До первой шутки про негра, трансформера или фемку. Да что там шутки, достаточно кого-нибудь из них на роль главного злыдня серии назначить, и чтоб он был злой потому что злой, а не как обычно таким персонажам всякие подводки делают в стиле "не я такой, жизнь такая, меня угнетали стотыщ лет".
Может, и купит чё-нибудь, как твиттер, но объективно он в мире игростроя никто. Маск - бизнесмен, а не изобретатель, он впишется только в то, что может принести потенциальный профит.
Причина тряски?
Поясни. Какая ещё, к чёрту, тряска? Только конструктивно, а не "ты дурак и коммент твой дурацкий".
Обыкновенная тряска. Маск свою позицию по поводу повестки обозначил и вполне конкретно. Если студия, под его началом не будет обременена толерантными квотами, разве это не уберет хотя бы один минус современных игр? Если он создаст студию, которая не будет придерживаться цветных квот, разве это плохо? Да, пусть он хочет заработать, но слава Богу, толерантная тема проваливает продажи, а значит, он будет заинтересован в качественном проекте
У него есть ИИ который ему принадлежит, Грок называется.
Он как бы был главным сторонником Трампа в президентской кампании, который топит за очистку от всей этой транс эпидемии. За фемок и негров хз.
Он геймер, а его твиттер Х понёс огромные убытки потеряв больше половины стоимости. Что ему терять?
Сильно сомневаюсь. Маск не всесилен, вряд ли у него денег и влияния больше, чем у всяких блекроков и американского законотворчества, которое даже при респах такие срачегонные основы своего общества особо трогать не станет.
Очень даже хорошо, но в его исполнении звучит как чистый популизм. Он вообще много чего говорит, но обещанной им. например, сети бесплатных зарядок или таксующих на автопилоте пока ты дома спишь ии-тесл что-то не видать. А это, так-то, в своё время одна из главных его тем была. Ну и насчёт корпораций он лукавит, имхо. Сам-то он кто, не крупная корпорация, что ли? Не лично он, а его структуры, ты понял. К тому же, он от государства финансирование получает. Это не слишком отличается от того, если бы Гейтс выступил с подобным заявлением. Только у него, в отличие от Маска, нет ореола "это ж Тони Старк ирл" и стримов с марихуаной.
Вряд ли он рассчитывал на убытки. Вложения не всегда бывают успешны, в бизнесе так бывает. Плюс, мы не знаем, чего именно он хотел от этого приобретения, возможно, как инфоресурс оно приносит куда больше профита. Не в деньгах, а как подконтрольное тебе сми - чем не профит? То, что он в игры играет - не аргумент вообще. И терять ему много чего есть, например, правительственные контракты с его спейсиксом.
См. выше про популизм. Языком они много мелят, мне даже лень все их выборные речи читать.
Уже начинает реально напрягать этот "ИИ". Пихают его просто везде, под видом чего то нового крутого, а по факту полной фигни..
Так ИИ и есть новое и крутое. Дело только в чьих руках этот ИИ.
Потому что никуда его полноценно ещё не пихали
Крутое? Врят ли. Вначале как то еще было интересно что может сделать эта технология. Сейчас сгенерированный контент вообще не интересен что бы тратить время на его просмотр\прослушивание.
Тоже самое можно сказать и про творчество людей. Фильмы дерь*о, игры дерь*о. Вся индустрия развлечения по сути скатывается в полнейший кал. Так что от ии вреда пока что никакого, а может и чем то годным обернутся.
Банальность ИИ ограничена лишь твоими способностями им управлять. В нужных руках с ИИ можно творить удивительные вещи и я не раз в этом убеждался.
Найс, будет еще повод порофлить над ним
над человеком который своим трудом зароботал милиарды долларов и скоро полетит на МАРС могут рофлить только иди = оты ))))желаю тебе удачи рофлить в своем убожестве))))боже мой какое же отупение))))
Один из самых богатых людей мира, друг президента америки, владелец нескольких компаний, очень умный и образованный человек. Да уж, рофлянка ещё та. А фэйлы время от времени... ну попробуй построить успешную общеизвестную компанию и не вляпаться в дерьмо, без ошибок.
Деградация на лицо.