Obsidian поделилась несколькими подробностями об Avowed

Осталось меньше двух недель до релиза Avowed, новейшей фэнтезийной RPG от Obsidian. Для воодушевленных игроков директор Кэрри Патель недавно приняла участие в серии вопросов и ответов с каналом Minnmax.

В ходе 175 заданных вопросов директор поделилась большой информацией об игре. Ниже приведены основные моменты.

Общие

Игра будет работать со скоростью до 60 кадров в секунду на Series X.

Режиссер подтверждает, что в игре не будет открытого мира, но фактически будут открытые зоны.

По масштабам игра в целом соответствует The Outer Worlds.

Микротранзакций не будет, но могут быть DLC.

На вопрос о версии для PS5 режиссер не стала отвечать.

В крупнейших городах игры будет около 100 NPC.

Отсрочка выхода Avowed до 2025 года позволила студии уделить больше времени доработке игры.

На вопрос о возможности предполагаемого продолжения, в котором будут сохранены выборы игроков из первой игры, режиссер заявила, что «гипотетически» это может произойти.

Геймплей

Уровень врагом не будет скалироваться соответственно уровню главного героя.

После завершения кампании продолжить игру невозможно.

Студия поддерживала режим от третьего лица на протяжении всей игры.

Можно использовать волшебную палочку и пистолет одновременно, держа их в разных руках.

Развитие, ориентированное на ловкость, будет «фантастическим», делая игроков очень быстрыми.

У игроков никогда не закончатся боеприпасы для оружия.

Пройти всю игру, используя только огнестрельное оружие, будет «очень весело».

Вас ждут сражения с гигантскими боссами.

NG+ не будет, придется начинать игру с нуля.

Будут определенные сценарии разрушения.

Никакой добычи, специфичной для классов, не будет.

Компаньоны

Вы сможете отдавать приказы своим товарищам по команде, кого атаковать и какую атаку использовать.

Можно будет выбирать различные улучшения мощности для компаньонов.

Передача снаряжения товарищам невозможна.

В игре будет 4 компаньона, хотя, если считать временных компаньонов, то всего их 6.

В Avowed нет романтики.

Выбор

Выбор позволит игрокам вести себя грубо и хамски по отношению к NPC.

Можно будет выбрать сторону антагониста.

Можно будет решить предать Империю.

История

Череп на обложке игры — главный антагонист.

Главный герой не будет Наблюдателем.

Если игроки будут внимательны, они узнают, какому богу они принадлежат, и это будет иметь важное значение для истории.

Будет несколько концовок.

Персонажи из Pillars of Eternity появятся в Avowed.

Игра объяснит историю вселенной тем, кто не играл в Pillars.

Avowed выйдет 18 февраля 2025 года для ПК и Xbox Series X | S и будет доступна в сервисе подписки Game Pass.