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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 356 оценок

Студия Obsidian Entertainment раскрыла новые детали ролевой игры Avowed

butcher69
Новости

Студия Obsidian Entertainment раскрыла новые детали ролевой игры Avowed, делая акцент на свободе исследования и высокой реиграбельности. Разработчики уделили особое внимание вертикальности уровней — одно из подземелий будет полностью вертикальным, что станет необычным испытанием для игроков.

Игровой процесс строится на свободе выбора. Квесты можно проходить в любом порядке, а уровни предлагают множество вариантов исследования. Дизайнеры уровней создали локации так, чтобы побудить игроков к экспериментам, используя различные подходы при выполнении заданий. Подобный стиль уже был характерен для предыдущих игр Obsidian Entertainment.

Особое внимание уделено реиграбельности. Разные стили прохождения и нелинейный сюжет обеспечат уникальный опыт при каждом повторном прохождении.

Релиз Avowed состоится 18 февраля, а первые обзоры от журналистов появятся за пять дней до выхода.

-6
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
My life is a game

учитывая что нет защиты, 13 февраля уже будет на торрентах, пока что очень сомнительно
но ждем оценки и обзоры

5
Кот Миша

Оценки и обзоры точно ждать не надо, максимум мнение проверенных юзеров

2
Rograx Кот Миша

А лучше самому скачать, поиграть. Если хорошая игра пройти и удалить, если нет просто удалить и забыть:)

3
Contriver

Так я и не понял чё у людей так с авоведа горит, судя по всем показам геймплея, а их оооочень много было, игра - балдежная базированная РПГ, с кучей выборов, крутой прокачкой , боевкой и левелдизайном , и без опенворлдового гринда

4
My life is a game

из за повестки
спор с илоном
асоциации с веилгардом из за яркости игры

2
Contriver My life is a game

Во первых, из-за какой повестки? Там из повестки только одна строчка текста на которую любой нормальный человек даже внимания не обратит. Это просто пшик по сравнению с какими нибудь кингдом Кам , бг3, киберпанком и большинством других игр в плане кол-ва повестки, но горит у народа только из-за одной строчки в авовед. На которую илон Маск обратил внимание только чтобы пропиарить свою студию игровую, которая игры будет делать с помощью нейросетей, при том что илон в играх абсолютный ноль. По сути в данной ситуации надо ругать только Илона, но из-за фанатизма людей опять же все как дураки за ним повторять начали. В данной ситуации ещё и дно пробил директор по арту в обсидиан за то что спорить начал на счёт пробития дна Илона, и сам по ходу спора тоже дно вместе с илоном. Но люди тоже среагировали так как будто этот художник может на что-то в игре влиять кроме дизайна, который нормальный в игре. Это максимально глупейшее поведение со стороны игроков.

-1
My life is a game Contriver

как я понял пока что у людей предчувствие провала из за повесточного редактора персонажей + там геймдиректор гордился в твиттере что у них Тип Тела А и тд

У людей сразу мысли о том как в свое время гордились редактором удаления сосков в веилгарде

не говорю что игра кал, но покупать такое пока что нуууу очень сомнительно

веилгард в целом был норм игрой, но не за деньги
лично я пока авовед буду пиратить, а там посмотрим

0
Contriver My life is a game

Бред сивой кобылы, это был не гейм директор а дизайнер который ни на что не влияет. Ещё раз говорю это одна из самых базированных игр, если такую игру ругают за повестки, а в ней их нет толком, то киберпанк, кингдом Кам и другие игры должны игроки вообще с калом смешать , а если не смешивают, то тогда это просто лицемеры с двойными стандартами на мнение которых харкать можно

0
My life is a game Contriver

Будешь покупать или пиратить?
В целом если эта хорошая рпг, то я куплю
Пока что немного боязно
13 февраля уже расширенный доступ выйдет - посмотрим оценки и геймплей

0
Кей Овальд

Ну, допустим.

1
InsatiableOrson

Так где смешные комментарии????)))

1
My life is a game

я еще если честно не понимаю как это работает
откуда цена у ноунейм игры больше чем у известной серии(сталкер 2) или ккд2 дешевле был, или тлоу2 дешевле или павук тоже дешевле

ничего не понимаю в этом ценообразовании

0
Contriver

А цена строится должна от имени а не от бюджетов игры? Тем более так говоришь как будто обсидиан это какие то ноунейм инди разрабы а не именитые разработчики

6
My life is a game Contriver

ну авовед дороже по бюджет чем более крупные игры что ли
дико странно
а насчет обсидиан, так чисто название же, как я читал там уже все другое

0
Contriver My life is a game

Что другое?) студия после покупки Майкрософтом только больше стала, директора теже, работники теже, та же самая крутая студия только больше, и чем ты меришь крупность игр? Временем на прохождение? Это же глупо и совсем не говорит о хорошем качестве игры, тот же сталкер как инди поделка будет восприниматься рядом с авовед, это я без претензии к сталкеру, тоже хорошие игры, но разница в опыте разработчиков и в бюджете на лицо

2
Rograx

Выглядит конечно как пара*а уровня последнего драгон эйджа, но с другой стороны, прошла их игра the outer worlds не плохая, если отбросить сопартийцев и визуальный стиль. Может на разок можно будет пройти не шибко плеваясь.

0
BluntZebulon

Мне прошлая игра как раз не понравилась. Прошел до конца, но без какого-то энтузиазма. Скорее из желания закончить и забыть. Не понимаю хайпа вокруг неё

0
Ceiv

Как-то плохо игра рекламируется у них. Почти как вейлград. Когда нечего было показать. Вон в кигдоме столько было новостей по игре, что даже мне (девушке) захотелось поиграть. А тут, жиденько. Но главное про местоимения сказали.

0
Mankar Camoran

Если играть, то только ради голоса Гарруса. А так, это какой-то Kingdoms of amallur 2025, цветастое, аляповатое изделие с геймплеем и интерфейсом мобилок (почему-то все дрочат на мобилки и доходы от них и пытаются сделать ПК игру а-ля мобилка и заработать на этом, как, например, фираксисы со своей последней цивилкой, или тот же последний драгон аге, вылитая мобилка, но не получается)

-3
Rograx

Да я думаю тут дело тупо в том что такая графика проще и быстрее делается, экономия на визуале. Ну и конечно же они верят что такая цветастая пара*а привлекает молодежь. А может просто особенности их движков, почти все игры на UE выглядят как цветастое нечно.

0
Mankar Camoran Rograx

Ну хз, тут часто выкладывают видосы в стиле "Энтузиаст показал, как выглядит деревня из Скайрима на уе5" - и там такой реализм, что аж по ляжкам течет. А как доходит до реальных игорей, так получаем мультяшку. Кто виноват? Что делать?

0
Константин335

Пока не понятно как игра. Но это же Обсидиан, и судя по деталям игры вроде пока что интересно. Надо смотреть как выйдет

-5
Contriver

Обсидиан никогда не разочаровывают 😊

-11