Студия Obsidian Entertainment раскрыла новые детали ролевой игры Avowed, делая акцент на свободе исследования и высокой реиграбельности. Разработчики уделили особое внимание вертикальности уровней — одно из подземелий будет полностью вертикальным, что станет необычным испытанием для игроков.
Игровой процесс строится на свободе выбора. Квесты можно проходить в любом порядке, а уровни предлагают множество вариантов исследования. Дизайнеры уровней создали локации так, чтобы побудить игроков к экспериментам, используя различные подходы при выполнении заданий. Подобный стиль уже был характерен для предыдущих игр Obsidian Entertainment.
Особое внимание уделено реиграбельности. Разные стили прохождения и нелинейный сюжет обеспечат уникальный опыт при каждом повторном прохождении.
Релиз Avowed состоится 18 февраля, а первые обзоры от журналистов появятся за пять дней до выхода.
учитывая что нет защиты, 13 февраля уже будет на торрентах, пока что очень сомнительно
но ждем оценки и обзоры
Оценки и обзоры точно ждать не надо, максимум мнение проверенных юзеров
А лучше самому скачать, поиграть. Если хорошая игра пройти и удалить, если нет просто удалить и забыть:)
Так я и не понял чё у людей так с авоведа горит, судя по всем показам геймплея, а их оооочень много было, игра - балдежная базированная РПГ, с кучей выборов, крутой прокачкой , боевкой и левелдизайном , и без опенворлдового гринда
из за повестки
спор с илоном
асоциации с веилгардом из за яркости игры
Во первых, из-за какой повестки? Там из повестки только одна строчка текста на которую любой нормальный человек даже внимания не обратит. Это просто пшик по сравнению с какими нибудь кингдом Кам , бг3, киберпанком и большинством других игр в плане кол-ва повестки, но горит у народа только из-за одной строчки в авовед. На которую илон Маск обратил внимание только чтобы пропиарить свою студию игровую, которая игры будет делать с помощью нейросетей, при том что илон в играх абсолютный ноль. По сути в данной ситуации надо ругать только Илона, но из-за фанатизма людей опять же все как дураки за ним повторять начали. В данной ситуации ещё и дно пробил директор по арту в обсидиан за то что спорить начал на счёт пробития дна Илона, и сам по ходу спора тоже дно вместе с илоном. Но люди тоже среагировали так как будто этот художник может на что-то в игре влиять кроме дизайна, который нормальный в игре. Это максимально глупейшее поведение со стороны игроков.
как я понял пока что у людей предчувствие провала из за повесточного редактора персонажей + там геймдиректор гордился в твиттере что у них Тип Тела А и тд
У людей сразу мысли о том как в свое время гордились редактором удаления сосков в веилгарде
не говорю что игра кал, но покупать такое пока что нуууу очень сомнительно
веилгард в целом был норм игрой, но не за деньги
лично я пока авовед буду пиратить, а там посмотрим
Бред сивой кобылы, это был не гейм директор а дизайнер который ни на что не влияет. Ещё раз говорю это одна из самых базированных игр, если такую игру ругают за повестки, а в ней их нет толком, то киберпанк, кингдом Кам и другие игры должны игроки вообще с калом смешать , а если не смешивают, то тогда это просто лицемеры с двойными стандартами на мнение которых харкать можно
Будешь покупать или пиратить?
В целом если эта хорошая рпг, то я куплю
Пока что немного боязно
13 февраля уже расширенный доступ выйдет - посмотрим оценки и геймплей
Ну, допустим.
Так где смешные комментарии????)))
я еще если честно не понимаю как это работает
откуда цена у ноунейм игры больше чем у известной серии(сталкер 2) или ккд2 дешевле был, или тлоу2 дешевле или павук тоже дешевле
ничего не понимаю в этом ценообразовании
А цена строится должна от имени а не от бюджетов игры? Тем более так говоришь как будто обсидиан это какие то ноунейм инди разрабы а не именитые разработчики
ну авовед дороже по бюджет чем более крупные игры что ли
дико странно
а насчет обсидиан, так чисто название же, как я читал там уже все другое
Что другое?) студия после покупки Майкрософтом только больше стала, директора теже, работники теже, та же самая крутая студия только больше, и чем ты меришь крупность игр? Временем на прохождение? Это же глупо и совсем не говорит о хорошем качестве игры, тот же сталкер как инди поделка будет восприниматься рядом с авовед, это я без претензии к сталкеру, тоже хорошие игры, но разница в опыте разработчиков и в бюджете на лицо
Выглядит конечно как пара*а уровня последнего драгон эйджа, но с другой стороны, прошла их игра the outer worlds не плохая, если отбросить сопартийцев и визуальный стиль. Может на разок можно будет пройти не шибко плеваясь.
Мне прошлая игра как раз не понравилась. Прошел до конца, но без какого-то энтузиазма. Скорее из желания закончить и забыть. Не понимаю хайпа вокруг неё
Как-то плохо игра рекламируется у них. Почти как вейлград. Когда нечего было показать. Вон в кигдоме столько было новостей по игре, что даже мне (девушке) захотелось поиграть. А тут, жиденько. Но главное про местоимения сказали.
Если играть, то только ради голоса Гарруса. А так, это какой-то Kingdoms of amallur 2025, цветастое, аляповатое изделие с геймплеем и интерфейсом мобилок (почему-то все дрочат на мобилки и доходы от них и пытаются сделать ПК игру а-ля мобилка и заработать на этом, как, например, фираксисы со своей последней цивилкой, или тот же последний драгон аге, вылитая мобилка, но не получается)
Да я думаю тут дело тупо в том что такая графика проще и быстрее делается, экономия на визуале. Ну и конечно же они верят что такая цветастая пара*а привлекает молодежь. А может просто особенности их движков, почти все игры на UE выглядят как цветастое нечно.
Ну хз, тут часто выкладывают видосы в стиле "Энтузиаст показал, как выглядит деревня из Скайрима на уе5" - и там такой реализм, что аж по ляжкам течет. А как доходит до реальных игорей, так получаем мультяшку. Кто виноват? Что делать?
Пока не понятно как игра. Но это же Обсидиан, и судя по деталям игры вроде пока что интересно. Надо смотреть как выйдет
Обсидиан никогда не разочаровывают 😊