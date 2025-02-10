Студия Obsidian Entertainment раскрыла новые детали ролевой игры Avowed, делая акцент на свободе исследования и высокой реиграбельности. Разработчики уделили особое внимание вертикальности уровней — одно из подземелий будет полностью вертикальным, что станет необычным испытанием для игроков.

Игровой процесс строится на свободе выбора. Квесты можно проходить в любом порядке, а уровни предлагают множество вариантов исследования. Дизайнеры уровней создали локации так, чтобы побудить игроков к экспериментам, используя различные подходы при выполнении заданий. Подобный стиль уже был характерен для предыдущих игр Obsidian Entertainment.

Особое внимание уделено реиграбельности. Разные стили прохождения и нелинейный сюжет обеспечат уникальный опыт при каждом повторном прохождении.

Релиз Avowed состоится 18 февраля, а первые обзоры от журналистов появятся за пять дней до выхода.