Продажи покерного рогалика Balatro превысили 500 000 копий

Playstack и LocalThunk сегодня объявили о новом рубеже продаж Balatro, их вдохновленной покером игры в жанре roguelike, ставшей хитом. Общий объем продаж превысил 500 000 копий.
Это число основано на мировых продажах на всех платформах. Результат был достигнут всего за десять дней. Ранее сообщалось, что всего за 72 часа было продано более 250 000 копий игры, а первый миллион удалось заработать всего за 8 часов.
Невероятная новость! Balatro достигла отметки в 500 000 копий всего за 10 дней на всех платформах! Спасибо за вашу потрясающую поддержку – мы безмерно благодарны!