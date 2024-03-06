Продажи покерного рогалика Balatro превысили 500 000 копий

Карточный «рогалик», основанный на принципах покера с элементами построения колод.

В игре представлено множество аутентичных покерных комбинаций, которые можно комбинировать с уникальными джокерами для получения самых разнообразных игровых эффектов и вариантов колод. Чем больше фишек вы заработаете, тем легче будет противостоять коварным блайндам, подстерегающим на пути. По ходу партий вы будете открывать для себя секретные комбинации и особые колоды карт. Любое тактическое преимущество может стать решающим в попытке добраться до финального блайнда, побить начальную ставку и одержать победу.

Для достижения цели вам предстоит собрать впечатляющий арсенал мощных инструментов: разнообразные колоды карт, специальные джокеры, таинственные карты Таро, загадочные Планетарные карты, завораживающие Спектральные карты и полезные Ваучеры. Комбинируя их в самых неожиданных сочетаниях, вы сможете добиваться поистине безумных игровых эффектов, которые катапультируют ценность ваших покерных комбинаций в космические высоты. Уникальная синергия элементов позволит вам творить настоящие чудеса.