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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.1 2 664 оценки

Baldur's Gate 3 стала самой рейтинговой ПК-игрой этого года

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Procy_on
Новости

Larian Studios вложила всю душу в игру в стиле Dungeons & Dragons, сделав Baldur's Gate 3 одним из самых грандиозных релизов 2023 года. И она только что заняла первое место в рейтинге лучших компьютерных игр этого года на Metacritic.

Baldur's Gate 3 сравнялась с Zelda в рейтинге лучших игр на всех платформах, получив 96 баллов. Однако если посмотреть только на оценки, полученные на ПК, а не на консолях, то можно увидеть, что шедевр Larian Studios занимает первое место. Теперь он имеет 97 баллов, опередив Street Fighter 6, у которого рейтинг составляет 92 балла. Если игра продолжит стремительно расти в чартах Steam, Baldur's Gate 3 может стать лучшей игрой года на любой платформе, будь то консоль или ПК.

22
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Ar55555

заслужили!!!

14
ASAG light

Очень рад за Larian, в 2017 году познакомился с их игрой Divinity: Original Sin 2 и она просто снесла мне голову, каждый год я возвращаюсь в нее услышав эту божественную музыку дух захватывает и мурашки по телу, наиграл уже около тысячи часов каждый час сплошного удовольствия!
С нетерпением ждал Baldur's Gate 3 и это просто ахринительно!

9
Pimba

О-о, Боже, как же это классно что разработчику получили заслуженное внимание и уважение!!!

6
Последний Император

Новое поколение просто не знает, что такое настоящая, качественная классическая RPG. Со времен DA Origins ничего подобного не выходило (малоизвестные низкобюджетные поделки в рассчет не беру). Отсюда и вполне заслуженный восторг. Спасибо Ларианам, что возродили жанр. Может, теперь и другие студии начнут делать не экшон с элементами, а настоящие ролевки. Ведь оказалось, что народ еще не весь отупел и оказуалился.

3
Grigorev_Petr

И тут такой пастфандер,диско илизиум, дивинити ориджинал син 2 и куча других крутых РПГ,я уж не говорю о jrpg, пошли мы на хер.

Другие студии делали и продолжают делать. Просто кто способен замечать ток то что на хайпе.

Я уж не говорю ,для меня, шедевре десятилетия. Undertale

1
Oscilograf

Старфилду, походу, крайне высокую планку поставили. Даже интересно, что за рейтинги будут там. Но... Балдур давали оценить в раннем доступе почти год, а старфилд "угадай что будет". Интрига.

1
pokemonizm

Скайрим в космосе? )

1
Леший116rus

мдааааа

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

Игру на сто часов уже все прошли за неделю? Или только по первому акту все посудили? Первый акт хороший, это и так все знали, но про второй и третий я вообще в новостях ничего не слышал.

Скорострелам новостникам лишь новости писать побыстрее, а то трафик уйдет.

0
pokemonizm

у меня наиграно уже под 100 часов, и я только только выбрался с первой локи и до врат мне кажется еще хз сколько десятков часов... так что "игра на 100 часов", это разве что для "спидарнеров", которые просто пробегают игру

0
МАХАН МАХАНОВИЧ pokemonizm

Вот, а уже вердикт по всей игре есть

0
Dark1994 pokemonizm

Что ты там делал 100 часов? Я за 20-23 обпылесосил все локи в 1 акте и сдал все квесты

0
OculusMortem Dark1994

У меня на фулл закрытие до второй локации ушло больше 60 часов

0
Кей Овальд

Круто!

0
Комментарий удален
Baterflue

640 к это на 90%

0
юрий uuuuu

Очень радостная для меня новость. Мне реально захотелось играть ,тоесть раньше не было желания ,потому что я не видел той самой игры. Вот она вышла. Уже третий день играю )медленно вникаю .

0
dostalker

после 73 часов я прошел первый акт...СВЕН!!!!!!!!!!!! ЖИВИ долго со своей командой!!!!!!!!! Спасибо что тебя мамка родила и ты не пошел как некоторые в шахматы играть...а познакомился с ДнД

0
lesorub88

Если человеков сожрут арахниды то они это заслужили раз этот пошаговій застой ими восхваляется надеюсь не долго

-9
Drakon41k

Если иссох мозг человеческий зпт то носителю его затруднительно мысли свои излагать зпт ровно как и препинания знаки расставлять

1