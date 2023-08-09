Larian Studios вложила всю душу в игру в стиле Dungeons & Dragons, сделав Baldur's Gate 3 одним из самых грандиозных релизов 2023 года. И она только что заняла первое место в рейтинге лучших компьютерных игр этого года на Metacritic.
Baldur's Gate 3 сравнялась с Zelda в рейтинге лучших игр на всех платформах, получив 96 баллов. Однако если посмотреть только на оценки, полученные на ПК, а не на консолях, то можно увидеть, что шедевр Larian Studios занимает первое место. Теперь он имеет 97 баллов, опередив Street Fighter 6, у которого рейтинг составляет 92 балла. Если игра продолжит стремительно расти в чартах Steam, Baldur's Gate 3 может стать лучшей игрой года на любой платформе, будь то консоль или ПК.
Baldur's Gate 3 стала самой рейтинговой ПК-игрой этого года©
Larian Studios вложила всю душу в игру в стиле Dungeons & Dragons, сделав Baldur's Gate 3 одним из самых грандиозных релизов 2023 года. И она только что заняла первое место в рейтинге лучших компьютерных игр этого года на Metacritic.
заслужили!!!
Очень рад за Larian, в 2017 году познакомился с их игрой Divinity: Original Sin 2 и она просто снесла мне голову, каждый год я возвращаюсь в нее услышав эту божественную музыку дух захватывает и мурашки по телу, наиграл уже около тысячи часов каждый час сплошного удовольствия!
С нетерпением ждал Baldur's Gate 3 и это просто ахринительно!
О-о, Боже, как же это классно что разработчику получили заслуженное внимание и уважение!!!
Новое поколение просто не знает, что такое настоящая, качественная классическая RPG. Со времен DA Origins ничего подобного не выходило (малоизвестные низкобюджетные поделки в рассчет не беру). Отсюда и вполне заслуженный восторг. Спасибо Ларианам, что возродили жанр. Может, теперь и другие студии начнут делать не экшон с элементами, а настоящие ролевки. Ведь оказалось, что народ еще не весь отупел и оказуалился.
И тут такой пастфандер,диско илизиум, дивинити ориджинал син 2 и куча других крутых РПГ,я уж не говорю о jrpg, пошли мы на хер.
Другие студии делали и продолжают делать. Просто кто способен замечать ток то что на хайпе.
Я уж не говорю ,для меня, шедевре десятилетия. Undertale
Старфилду, походу, крайне высокую планку поставили. Даже интересно, что за рейтинги будут там. Но... Балдур давали оценить в раннем доступе почти год, а старфилд "угадай что будет". Интрига.
Скайрим в космосе? )
мдааааа
Игру на сто часов уже все прошли за неделю? Или только по первому акту все посудили? Первый акт хороший, это и так все знали, но про второй и третий я вообще в новостях ничего не слышал.
Скорострелам новостникам лишь новости писать побыстрее, а то трафик уйдет.
у меня наиграно уже под 100 часов, и я только только выбрался с первой локи и до врат мне кажется еще хз сколько десятков часов... так что "игра на 100 часов", это разве что для "спидарнеров", которые просто пробегают игру
Вот, а уже вердикт по всей игре есть
Что ты там делал 100 часов? Я за 20-23 обпылесосил все локи в 1 акте и сдал все квесты
У меня на фулл закрытие до второй локации ушло больше 60 часов
Круто!
640 к это на 90%
Очень радостная для меня новость. Мне реально захотелось играть ,тоесть раньше не было желания ,потому что я не видел той самой игры. Вот она вышла. Уже третий день играю )медленно вникаю .
после 73 часов я прошел первый акт...СВЕН!!!!!!!!!!!! ЖИВИ долго со своей командой!!!!!!!!! Спасибо что тебя мамка родила и ты не пошел как некоторые в шахматы играть...а познакомился с ДнД
Если человеков сожрут арахниды то они это заслужили раз этот пошаговій застой ими восхваляется надеюсь не долго
Если иссох мозг человеческий зпт то носителю его затруднительно мысли свои излагать зпт ровно как и препинания знаки расставлять