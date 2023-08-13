Фанаты Baldur's Gate 3 провалили флешмоб с рекордным онлайном

12 августа фанаты Baldur's Gate 3 решили установить новый рекорд онлайна в Steam в 1 млн игроков. Они объявили «общий сбор» на Reddit. Автор поста напомнил, что в первые выходные после релиза игра набрала более 814 тысяч одновременных игроков. Он предложил всем запустить RPG в субботу и улучшить это достижение.
Несмотря на усилия фанатов, RPG от Larian Studios так и не смогла добраться до миллиона игроков. За минувшие сутки максимальный онлайн BG3 достиг почти 792 тысяч пользователей — по этому показателю даже не удалось достичь рекорда первого уик-энда.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC. Через три дня она заняла девятое место по пиковому онлайну за всю историю Steam — в игре находилось больше 712 тысяч человек. Спустя некоторое время RPG обновила свой рекорд и достигла отметки в 814 тысяч одновременных пользователей.
Baldur's Gate 3 уже вошла в топ-3 лучших игр на PC по версии Metacritic.
Может флеш моб и провалили, но как для пошаговой игры популярность у балдура 3 просто невероятна.
Ну выпала единичка на d20 нам ли привыкать)
Ахахахахахаха
Не достигли ляма, да и фиг с этим лямом, Ларионы показали , как надо делать игры, столько вариаций и разного прохождения и ощущений персонажа и спутников, а какие повороты в сюжете и в квестах ммм ляпота.
При этом 791 999 тысяч игроков об этом и не знала, что учавствует во флешмобе неизвестного фаната с Реддита )))
Да, на многих ресурсах пишут, что только сегодня узнали, им бы раньше раскрутить призыв до выходных.
Глупость... Может нужно просто наслаждаться игрой, а не соревнования устраивать?
Всем бы играм такие "провалы", 90% ААА о таком даже и мечтать не могут.
=(
Клоуны))
Ну игра - то не стрелялка, потому и не удалось да и сообщать нужно заранее было, за недели две хотя бы а так никто не был в курсе! Ларионы ещё поставят свой миллион и без всякой DENUWO и онлайн привязки в стиле DIABLO 4. А с торрентверсиями, там все 3 миллиона будет!
Да как то плевать, больше 800 тысяч игроков это и так феномен, куда уж больше то! И так все рекорды бьет....
что значит даже?! Зачастую рекордные пики онлайна для новинок именно в первый уик-энд и устанавливаются. Для чего был этот "флешмоб" или искусственная накрутка -- тоже не ясно. Проект и так заметно выше ожиданий прыгнул, как благодаря предрелизной раскрутке, так и по общим положительным впечатлениям/отзывам.
Тем не менее, кто-то мог купить, запустить, чтоб посмотреть что да как, а потом понял, что не его. Или, как я, отложил на месяц другой, пока окончательно все допилят, или вообще уже прошел, переключившись на иное. Есть и другие причины, связанные с уменьшением степени ожидания. Вряд ли этот пик падет сам собой, те кто хотел, купит и поиграет еще до первых скидок. Ну, разве что в следующие выходные лучше организуют "общий сбор".
А кто-то поднял черный флаг, кто-то гог. Мне кажется, что миллион был в первый первые выходные
Ну я вчера сидел ночь
Ну вот чё опять за наброс тухлый? Не было никакого флешмоба, никакие фанаты ничего такого не планировали. Просто один чел на реддите написал, что было бы прикольно взять 1 лям, пук-лол.
А вообще, пиковый онлайн обычно на первые выхи после релиза приходится, как, собсна, и получилось.
Это же не ММО, какая разница? Каждый играет когда хочет и когда ему удобно. Мне будет удобно после первого крупного патча.
не ммо
Забыл "не" дописать.
Уроды и деграданты те кто не поддержал этот флэшмоб...горите в аду...игра же шедевр
Тот, кто не поддержал флешмоб по бг3 - деградант. Логика любителей мэдъвэдей вкратце
я была на отдыхе, пох ваще
Деграданты, это те, кто список чтения на лето до сих пор не начал. Да-да, это и к вам относится, мсье.
Не мудрено. Хайп ослабел. Огромное количество багов и дебильный кубик сделали свое дело. Игра в чудовищном состоянии. Через года 2-3 может приведут ее в порядок.
По сравнению с релизами до этого, балдур идеальная игра без багов, и игра в отличном состоянии все работает