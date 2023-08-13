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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 246 оценок

Фанаты Baldur's Gate 3 провалили флешмоб с рекордным онлайном

Simple Jack
Новости

12 августа фанаты Baldur's Gate 3 решили установить новый рекорд онлайна в Steam в 1 млн игроков. Они объявили «общий сбор» на Reddit. Автор поста напомнил, что в первые выходные после релиза игра набрала более 814 тысяч одновременных игроков. Он предложил всем запустить RPG в субботу и улучшить это достижение.

Несмотря на усилия фанатов, RPG от Larian Studios так и не смогла добраться до миллиона игроков. За минувшие сутки максимальный онлайн BG3 достиг почти 792 тысяч пользователей — по этому показателю даже не удалось достичь рекорда первого уик-энда.

Baldur's Gate 3 вышла 3 августа 2023 года на PC. Через три дня она заняла девятое место по пиковому онлайну за всю историю Steam — в игре находилось больше 712 тысяч человек. Спустя некоторое время RPG обновила свой рекорд и достигла отметки в 814 тысяч одновременных пользователей.

Baldur's Gate 3 уже вошла в топ-3 лучших игр на PC по версии Metacritic.

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21
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
zzver1989

Может флеш моб и провалили, но как для пошаговой игры популярность у балдура 3 просто невероятна.

21
Pimba

Ну выпала единичка на d20 нам ли привыкать)

4
Ds_Raider Pimba

Ахахахахахаха

0
FrozenAdrielle

Не достигли ляма, да и фиг с этим лямом, Ларионы показали , как надо делать игры, столько вариаций и разного прохождения и ощущений персонажа и спутников, а какие повороты в сюжете и в квестах ммм ляпота.

8
Kratos.s

При этом 791 999 тысяч игроков об этом и не знала, что учавствует во флешмобе неизвестного фаната с Реддита )))

6
Goodvini

Да, на многих ресурсах пишут, что только сегодня узнали, им бы раньше раскрутить призыв до выходных.

0
Andrei YP

Глупость... Может нужно просто наслаждаться игрой, а не соревнования устраивать?

3
OculusMortem

Всем бы играм такие "провалы", 90% ААА о таком даже и мечтать не могут.

2
TRADS80

=(

0
Jarvis666

Клоуны))

0
UndecidedLionel

Ну игра - то не стрелялка, потому и не удалось да и сообщать нужно заранее было, за недели две хотя бы а так никто не был в курсе! Ларионы ещё поставят свой миллион и без всякой DENUWO и онлайн привязки в стиле DIABLO 4. А с торрентверсиями, там все 3 миллиона будет!

-1
Kerrot

Да как то плевать, больше 800 тысяч игроков это и так феномен, куда уж больше то! И так все рекорды бьет....

-1
maximus388
по этому показателю даже не удалось достичь рекорда первого уик-энда

что значит даже?! Зачастую рекордные пики онлайна для новинок именно в первый уик-энд и устанавливаются. Для чего был этот "флешмоб" или искусственная накрутка -- тоже не ясно. Проект и так заметно выше ожиданий прыгнул, как благодаря предрелизной раскрутке, так и по общим положительным впечатлениям/отзывам.

Тем не менее, кто-то мог купить, запустить, чтоб посмотреть что да как, а потом понял, что не его. Или, как я, отложил на месяц другой, пока окончательно все допилят, или вообще уже прошел, переключившись на иное. Есть и другие причины, связанные с уменьшением степени ожидания. Вряд ли этот пик падет сам собой, те кто хотел, купит и поиграет еще до первых скидок. Ну, разве что в следующие выходные лучше организуют "общий сбор".

-1
Ds_Raider

А кто-то поднял черный флаг, кто-то гог. Мне кажется, что миллион был в первый первые выходные

0
Mad_cloud

Ну я вчера сидел ночь

-1
Мастурбатя

Ну вот чё опять за наброс тухлый? Не было никакого флешмоба, никакие фанаты ничего такого не планировали. Просто один чел на реддите написал, что было бы прикольно взять 1 лям, пук-лол.

А вообще, пиковый онлайн обычно на первые выхи после релиза приходится, как, собсна, и получилось.

-1
Кей Овальд

Это же не ММО, какая разница? Каждый играет когда хочет и когда ему удобно. Мне будет удобно после первого крупного патча.

-5
Ave End

не ммо

3
Кей Овальд Ave End

Забыл "не" дописать.

0
Andrew Shimansky

Уроды и деграданты те кто не поддержал этот флэшмоб...горите в аду...игра же шедевр

-7
GreatParzival

Тот, кто не поддержал флешмоб по бг3 - деградант. Логика любителей мэдъвэдей вкратце

1
Limgrave

я была на отдыхе, пох ваще

0
trava10

Деграданты, это те, кто список чтения на лето до сих пор не начал. Да-да, это и к вам относится, мсье.

0
suarez888

Не мудрено. Хайп ослабел. Огромное количество багов и дебильный кубик сделали свое дело. Игра в чудовищном состоянии. Через года 2-3 может приведут ее в порядок.

-12
nodas

По сравнению с релизами до этого, балдур идеальная игра без багов, и игра в отличном состоянии все работает

1