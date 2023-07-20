Larian поделилась занимательным геймплеем за Друида в Baldur's Gate 3

В пошаговой ролевой игре Baldur's Gate 3 от Larian Studios будет представлена глубокая классовая система, которая включает в себя внушительное количество подклассов и уникальные способности героев. В качестве наглядного доказательства большого разнообразия игры, разработчики опубликовали небольшой геймплейный отрывок за друида. Известный последователь дикой природы сможет направить весь её гнев на своих врагов и стать правителем "грибковых" зомби.
Друид в Baldur's Gate 3 действительно можно рассматривать как привычного для других RPG некроманта. В отличие от привычного оживления трупов врагов, он может овладевать волей грибов. Манипулируя спорами, друид может выращивать грибковых зомби на месте поверженных врагов. Их нельзя больше считать ожившими мертвецами, поскольку они представляют собой вполне живой организм, который подконтролен только персонажу игрока.
Напомним, ранее был представлен обширный геймплей Baldur's Gate 3 с демонстрацией всех возможностей редактора персонажа.
Baldur's Gate 3 выйдет из долгого раннего доступа уже в следующем месяце. Полноценный релиз игры на ПК состоится 3 марта, а 6 августа она доберется до PS5.
Я за друля прощел ранний, прикольно было, а тут еще им можно грибную армию устроить то вооще топ))
А вот такого в других RPG я не видел ранее. Интересная механика, надо будет протестировать на релизе, хотя первое прохождение у меня точно будет за Дроу-Колдуна.
вот это прям ГЕЙМПЛЕЙ!!!!
обосраться и не встать!
ПЕРЕДОВЫЕ ПОШАГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!
Геймплей хорош, визуально тоже хорошо, но вот миром проникнуться я пока так и не смог как это было с Elder Scrolls, Warcraft и Властелином колец например
Как мне тут объяснял один местный любитель RPG: "Настоящий олдскулл - это когда ты можешь заниматься любовью даже с овцой".
а после сексуального секса еще и поговорить
Он ведь это про игры, да?
Да, про Арканум.
Отлегло...
Всё как в жизни
мда, какое продолжительное видео
по крайней мере Larian Studios выпускают новости каждый день и радуют геймеров хоть и такими короткими роликами, если не нравится купи игру и играй