По словам актера озвучки, Larian сделала друида Хальсина компаньоном в Baldurs Gate 3 благодаря игрокам

Актер озвучивающий друида Хальсина в Baldur’s Gate III, рассказал в своем Твиттере о том, что его персонажа перевели в статус компаньона благодаря игрокам.
Дэйв Джонс сказал следующее:
Если бы не фанаты, тепло принявшие его, и не Larian, которая читает всё, этот медведь остался бы NPC. Я озвучиваю Халсина, и я бесконечно благодарен вам.
Изначально Larian задумывали его простым NPC, но реакция сообщества привела к пересмотру планов. Актер подчеркнул, что разработчики действительно читает всё, что пишут пользователи и, судя по всему, не оставляет их желания незамеченными.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Никогда не понимал ксенофобию, пока это не мешает другим людям должно быть все равно.
Может на месяц раньше, вперёд как-то не очень звучит.
Все там нормально. Перенос на месяц вперед. А вот если бы там было "Выйдет на месяц" тогда бы больше подошло "раньше", да.
По нормам русского языка это нарушение так как не понятно на месяц раньше или позже, то есть появляется ненамеренная двусмысленность.
пофиг,все равно с собой буду брать дивчат)))