По словам актера озвучки, Larian сделала друида Хальсина компаньоном в Baldurs Gate 3 благодаря игрокам ©

Актер озвучивающий друида Хальсина в Baldur’s Gate III, рассказал в своем Твиттере о том, что его персонажа перевели в статус компаньона благодаря игрокам.

Дэйв Джонс сказал следующее:

Если бы не фанаты, тепло принявшие его, и не Larian, которая читает всё, этот медведь остался бы NPC. Я озвучиваю Халсина, и я бесконечно благодарен вам.

Изначально Larian задумывали его простым NPC, но реакция сообщества привела к пересмотру планов. Актер подчеркнул, что разработчики действительно читает всё, что пишут пользователи и, судя по всему, не оставляет их желания незамеченными.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.