Создатели Baldur's Gate 3 работают над дополнительными злыми концовками

Larian Studios, возможно, и не работает над полноценным DLC для Baldur's Gate 3, но, по крайней мере, на подходе еще несколько злых концовок, и основатель компании Свен Винке (Swen Vincke) заявил, что "они действительно злые".

В интервью IGN Винке рассказал о дополнительных концовках кампании, заявив, что, хотя игроки "не увидят масштабных изменений в контенте", команда стремится воплотить в жизнь отзывы фанатов, которые они получили с момента запуска. В том числе и о любви к более злодейским игрокам Baldur's Gate 3.

Сейчас они работают над злыми концовками. Я видел некоторые из них. Они действительно злые. Так что злые игроки будут довольны.

Baldur's Gate 3 позволяет игрокам стать таким персонажем Dungeons & Dragons, о котором они всегда мечтали, даже если это означает быть плохим человеком. Злые поступки варьируются от комичного пинания белок и грубого отношения к NPC до креативного убийства и даже пыток некоторых персонажей, которых вы можете встретить на протяжении всей истории.

Поддержка злых концовок должна успокоить некоторых более гнусных игроков Baldur's Gate 3, хотя Винке говорит, что после запуска ранее обещанных функций обновления будут менее существенными. Он говорит, что Larian в конечном итоге "сократит масштабы", добавляя: "Это будет просто исправление ошибок, потому что мы хотим, чтобы команда работала над новыми вещами".