Разработчик Battlefield 3 поведал о создании самой легендарной миссии в шутере

Культовый шутер Battlefield 3 запомнился многим не только своим мультиплеером, но и эффектными сюжетными миссиями. Одной из самых знаковых сцен всей серии стало задание Going Hunting — эпизод с истребителями в бушующем небе над Персидским заливом. Однако, как рассказал ведущий дизайнер Дэвид Голдфарб, изначально у разработчиков были ещё более амбициозные планы, чем итоговая версия в релизной версии проекта.

Первоначально игроки должны были получить полный контроль над истребителем и свободно управлять им. Но из-за технических ограничений и сложности обучения игроков механике полёта DICE пришлось отказаться от этой идеи.

Мы хотели сделать свободное управление самолётом, но из-за сложности создания активов и необходимости обучать игрока решили просто сказать "чёрт с ним" и сделать зрелищную кинематографичную сцену.

— признался Голдфарб.

Несмотря на ограничения, Going Hunting стала одной из самых запоминающихся миссий не только в Battlefield 3, но и во всей серии. Сражение в облаках, проработанная анимация и звуковое сопровождение сделали этот эпизод по-настоящему кинематографичным.

Голдфарб покинул DICE в 2012 году после выхода Battlefield 3, а позже работал над Payday 2 и ритм-шутером Metal: Hellsinger. Однако за годы после его ухода стало известно о других интересных деталях кампании Battlefield 3 — например, о вырезанных миссиях, которые могли существенно изменить восприятие одиночного режима. Подробнее об этом можно узнать в отдельной заметке.