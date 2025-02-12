ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 3 24.10.2011
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.9 6 854 оценки

Разработчик Battlefield 3 поведал о создании самой легендарной миссии в шутере

Gutsz
Новости

Культовый шутер Battlefield 3 запомнился многим не только своим мультиплеером, но и эффектными сюжетными миссиями. Одной из самых знаковых сцен всей серии стало задание Going Hunting — эпизод с истребителями в бушующем небе над Персидским заливом. Однако, как рассказал ведущий дизайнер Дэвид Голдфарб, изначально у разработчиков были ещё более амбициозные планы, чем итоговая версия в релизной версии проекта.

Первоначально игроки должны были получить полный контроль над истребителем и свободно управлять им. Но из-за технических ограничений и сложности обучения игроков механике полёта DICE пришлось отказаться от этой идеи.

Мы хотели сделать свободное управление самолётом, но из-за сложности создания активов и необходимости обучать игрока решили просто сказать "чёрт с ним" и сделать зрелищную кинематографичную сцену.

— признался Голдфарб.

Несмотря на ограничения, Going Hunting стала одной из самых запоминающихся миссий не только в Battlefield 3, но и во всей серии. Сражение в облаках, проработанная анимация и звуковое сопровождение сделали этот эпизод по-настоящему кинематографичным.

Голдфарб покинул DICE в 2012 году после выхода Battlefield 3, а позже работал над Payday 2 и ритм-шутером Metal: Hellsinger. Однако за годы после его ухода стало известно о других интересных деталях кампании Battlefield 3 — например, о вырезанных миссиях, которые могли существенно изменить восприятие одиночного режима. Подробнее об этом можно узнать в отдельной заметке.

Ведущий дизайнер Battlefield 3 рассказал о вырезанных миссиях из кампании шутера
6
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Самая лучшая часть, так лучше 3 они ничего и не сделали. Правильно что ушел

6
Jarvis666
Одной из самых знаковых сцен всей серии стало задание Going Hunting — эпизод с истребителями в бушующем небе над Персидским заливом.

Смотрел реакцию военных пилотов и они говорят, что эта миссия очень далека от реальности))

2
Sidorovich12
Мы хотели сделать свободное управление самолётом, но из-за сложности создания активов и необходимости обучать игрока решили просто сказать "чёрт с ним" и сделать зрелищную кинематографичную сцену.

Тупо захотели сэкономить на разработке вот и всё. Управление самолётами во многих играх шаблонное и проблем с этим не будет.

-4
Albero

Свободное управление усложнило бы создание скриптовых сцен

2
Sidorovich12 Albero

Например в CoD делали свободное управление истребителем. И ничего. Всё отлично получилось. В той же батле реализовали управление кукурузником. И ничего. Как то же проходится игра.

-3
Albero Sidorovich12

Ты не понял,я имею ввиду те сцены ,где истрибитель делает маневр ,взмывая в воздух перед твоим носом ,и оказывается по зади ,и т.д

3
Sidorovich12 Albero

Понятно. Ну всё равно интересно подобное сделать самому.

-3