Разработчик Battlefield 3 поведал о создании самой легендарной миссии в шутере

Культовый шутер Battlefield 3 запомнился многим не только своим мультиплеером, но и эффектными сюжетными миссиями. Одной из самых знаковых сцен всей серии стало задание Going Hunting — эпизод с истребителями в бушующем небе над Персидским заливом. Однако, как рассказал ведущий дизайнер Дэвид Голдфарб, изначально у разработчиков были ещё более амбициозные планы, чем итоговая версия в релизной версии проекта.
Первоначально игроки должны были получить полный контроль над истребителем и свободно управлять им. Но из-за технических ограничений и сложности обучения игроков механике полёта DICE пришлось отказаться от этой идеи.
Мы хотели сделать свободное управление самолётом, но из-за сложности создания активов и необходимости обучать игрока решили просто сказать "чёрт с ним" и сделать зрелищную кинематографичную сцену.
— признался Голдфарб.
Несмотря на ограничения, Going Hunting стала одной из самых запоминающихся миссий не только в Battlefield 3, но и во всей серии. Сражение в облаках, проработанная анимация и звуковое сопровождение сделали этот эпизод по-настоящему кинематографичным.
Голдфарб покинул DICE в 2012 году после выхода Battlefield 3, а позже работал над Payday 2 и ритм-шутером Metal: Hellsinger. Однако за годы после его ухода стало известно о других интересных деталях кампании Battlefield 3 — например, о вырезанных миссиях, которые могли существенно изменить восприятие одиночного режима. Подробнее об этом можно узнать в отдельной заметке.
Самая лучшая часть, так лучше 3 они ничего и не сделали. Правильно что ушел
Смотрел реакцию военных пилотов и они говорят, что эта миссия очень далека от реальности))
Тупо захотели сэкономить на разработке вот и всё. Управление самолётами во многих играх шаблонное и проблем с этим не будет.
Свободное управление усложнило бы создание скриптовых сцен
Например в CoD делали свободное управление истребителем. И ничего. Всё отлично получилось. В той же батле реализовали управление кукурузником. И ничего. Как то же проходится игра.
Ты не понял,я имею ввиду те сцены ,где истрибитель делает маневр ,взмывая в воздух перед твоим носом ,и оказывается по зади ,и т.д
Понятно. Ну всё равно интересно подобное сделать самому.