Ведущий дизайнер Battlefield 3 рассказал о вырезанных миссиях из кампании шутера

Сюжетная кампания культового шутера Battlefield 3 могла быть значительно глубже, чем мы её знаем. Об этом рассказал бывший ведущий дизайнер игры Дэвид Голдфарб, который поделился ранее неизвестными подробностями о вырезанных миссиях и неиспользованных сюжетных линиях. Этими откровениями он поделился в социальных сетях на фоне сообщений от фанатов, где обсуждали 13-летите игры.
Оказывается, две вырезанные миссии из Battlefield 3 были связаны с персонажем Доукинс — пилотом, который появляется в миссии «На охоту» (Going Hunting). По словам Голдфарба:
- Первая миссия рассказывала о том, как Доукинс попадает в плен и пытается сбежать.
- Вторая миссия должна была показать её встречу с Димой, одним из ключевых персонажей игры.
Эти миссии могли бы добавить ещё больше драмы и глубины к сюжету, раскрывая персонажей с новой стороны.
Как и в случае с большинством подобных решений, причина сокращений сюжетного контента в игре кроется в ограничениях по времени и ресурсам. Кампания Battlefield 3 уже состояла из 12 миссий, а их продолжительность соответствовала стандартам для жанра военных шутеров того времени. Вероятно, разработчикам пришлось выбирать, какие элементы сюжета оставить.
Несмотря на то, что эти миссии так и не попали в игру, Battlefield 3 всё ещё считается одной из лучших игр серии. Сочетание напряжённой кампании и легендарного мультиплеера сделало её культовой. Тем временем студия DICE уже готовится к тестированию следующей части Battlefield в начале 2025 года.
в bf3 просто шикарная кампания, жаль что пришлось еще что-то вырезать
еще та самая миссия с высадкой Российского десанта, как увидел чуть в штаны не уссался)
Батла 3 была и есть одна из лучших частей БФ - из-за сетевой игры. Компания там больше красочная, нежели интересная. Та же "Бэд Компани 2" (предыдущая часть игры) куда как больше запоминается по сюжету, а БФ3 просто решила погнаться за КАЛЛ оф дути (тогда ещё не совсем кал, как выяснилось) в плане эффектных взрывов и катсцен, из-за чего только проиграла.
На тот момент по сравнению с bf3, cod mf 3 выглядела, звучала и игралась как унылая поделка унылым графоном, пластиковым пиупиуками заместо оружия и одной из худших сюжетных кампаний. Колда тогда еще не скоро оправилась.
А при чём тут COD:MW3?
Потому что она была прямым конкурентом bf3 тогда. Они вышли одновремннно и колда всосала. Как в плане компаннии так и всего остального.
И? Ты читать не умеешь? Я написал - БФ3 ПОГНАЛАСЬ за MW. А значит "копировала" синглплеерный масштаб катсцен и эффекты с COD:MW2, ибо BF3 делалась ни один год. Смекаешь?