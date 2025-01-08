Ведущий дизайнер Battlefield 3 рассказал о вырезанных миссиях из кампании шутера

Сюжетная кампания культового шутера Battlefield 3 могла быть значительно глубже, чем мы её знаем. Об этом рассказал бывший ведущий дизайнер игры Дэвид Голдфарб, который поделился ранее неизвестными подробностями о вырезанных миссиях и неиспользованных сюжетных линиях. Этими откровениями он поделился в социальных сетях на фоне сообщений от фанатов, где обсуждали 13-летите игры.

Оказывается, две вырезанные миссии из Battlefield 3 были связаны с персонажем Доукинс — пилотом, который появляется в миссии «На охоту» (Going Hunting). По словам Голдфарба:

Первая миссия рассказывала о том, как Доукинс попадает в плен и пытается сбежать. Вторая миссия должна была показать её встречу с Димой, одним из ключевых персонажей игры.

Эти миссии могли бы добавить ещё больше драмы и глубины к сюжету, раскрывая персонажей с новой стороны.

Как и в случае с большинством подобных решений, причина сокращений сюжетного контента в игре кроется в ограничениях по времени и ресурсам. Кампания Battlefield 3 уже состояла из 12 миссий, а их продолжительность соответствовала стандартам для жанра военных шутеров того времени. Вероятно, разработчикам пришлось выбирать, какие элементы сюжета оставить.

Несмотря на то, что эти миссии так и не попали в игру, Battlefield 3 всё ещё считается одной из лучших игр серии. Сочетание напряжённой кампании и легендарного мультиплеера сделало её культовой. Тем временем студия DICE уже готовится к тестированию следующей части Battlefield в начале 2025 года.