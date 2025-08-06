Unreal Engine не выдержит масштаба: DICE остаётся с Frostbite ради разрушений

Продюсер DICE Дэвид Сирланд объяснил, почему Battlefield 6 создаётся именно на Frostbite, а не на более распространённых движках вроде Unreal Engine 5. По его словам, уникальный уровень разрушаемости, характерный для серии, попросту невозможен на «обычных» технологиях.

«Такой масштаб разрушений, какой мы реализуем, просто не под силу стандартным движкам. Frostbite разрабатывался с нуля именно под это — под динамическое разрушение окружения в реальном времени. Мы знаем этот инструмент досконально, и, честно говоря, это видно по результату», — рассказал Сирланд.

Он добавил, что теоретически можно было бы добиться эффектных разрушений и на другом движке, но это потребовало бы огромных усилий. А поскольку DICE — команда, глубоко интегрированная с Frostbite, логично, что и новая часть будет максимально раскрывать его потенциал.

Таким образом, EA не планирует менять технологическую основу своей ключевой франшизы, полагая, что именно Frostbite позволяет Battlefield оставаться собой.