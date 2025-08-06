Unreal Engine не выдержит масштаба: DICE остаётся с Frostbite ради разрушений

Продюсер DICE Дэвид Сирланд объяснил, почему Battlefield 6 создаётся именно на Frostbite, а не на более распространённых движках вроде Unreal Engine 5. По его словам, уникальный уровень разрушаемости, характерный для серии, попросту невозможен на «обычных» технологиях.
«Такой масштаб разрушений, какой мы реализуем, просто не под силу стандартным движкам. Frostbite разрабатывался с нуля именно под это — под динамическое разрушение окружения в реальном времени. Мы знаем этот инструмент досконально, и, честно говоря, это видно по результату», — рассказал Сирланд.
Он добавил, что теоретически можно было бы добиться эффектных разрушений и на другом движке, но это потребовало бы огромных усилий. А поскольку DICE — команда, глубоко интегрированная с Frostbite, логично, что и новая часть будет максимально раскрывать его потенциал.
Таким образом, EA не планирует менять технологическую основу своей ключевой франшизы, полагая, что именно Frostbite позволяет Battlefield оставаться собой.
Ну и правильно. Мне хоть UE5 офигеть, как нравится, но скорее всего эти мега масштабы в игре и моменты разрушаемости, так ещё и если на UE5 просто задавили бы такой мощью наши пеки. // Nvidia Power
Неоптимизируемой дрянью ты хотел сказать. Этот движок подходит только под комнатные проекты. // Константин Шрейдер
Ну не знаю. У меня с ним пока ещё проблем не было. Пруфов полно. Посмотрим, что новая часть Мафии из себя будет представлять. Хотя, помню в Вучанге на старте были вылеты из-за UE5. Но в течение двух дней вышел патч и всё стало стабильно👍🍻 // Nvidia Power
Ну и правильно, движок то нормальный по сравнению с тяжелым и тугим UE 5
Согласен. Скачал в Steam бетку. Весит 39gb, а не 150. Шейдеры компилятся за 15-20 секунд, а не 5 минут. Игру конечно не запускал, так как срок еще не наступил, но уверен и по производительности будет куда лучше чем любая игра на Урине 5.
Эпики понакрутили свои сырые технологии и загоняют это разрабам. А те и рады получить готовый инструментарий. А в итоге страдают обычные игорьки.
Пора уже разработчикам игр отказываться от проблематичного Unreal Engine.