Becoming a King - Как стать Императором по жизни?

Привет, мой амбициозный Принц!
Слышишь? Дворцовые часы уже отсчитывают минуты. 24 октября мы распахнём ворота нашего замка — и ты сделаешь первый уверенный шаг к короне. Мы расскажем что ждёт тебя на старте, какое издание выбрать, чтобы лучше привыкнуть к новой роли
Стандартное издание
Полная игра без компромиссов. То, ради чего ты пришёл править и соблазнять.
Императорское издание
Самое интересное начинается за пределами замка. Если выбираешь императорское издание, получаешь сразу всё:
- Артбук на 116 страниц, в котором мы раскрыли путь от эскизов к финальным иллюстрациям. Получается, что написали для тебя историю игры и собрали всё самое сочное.
- Саундпак с 17 треками, чтобы звуки Королевства сопровождали тебя и после долгожданного приключения.
- Пак анимаций, в котором 19 горячих сцен. Можно возвращаться к любимым моментам и проживать эмоции заново вместе с любимыми героинями!
- 96 обоев, чтобы трон и секреты Королевства основательно поселились на твоём экране.
Добавляй игру в вишлист в Steam прямо сейчас. Всего один клик, который приближает тебя к трону и помогает нам громче открыть двери в день релиза
