Becoming a King - Как стать Императором по жизни?

Привет, мой амбициозный Принц!

Слышишь? Дворцовые часы уже отсчитывают минуты. 24 октября мы распахнём ворота нашего замка — и ты сделаешь первый уверенный шаг к короне. Мы расскажем что ждёт тебя на старте, какое издание выбрать, чтобы лучше привыкнуть к новой роли

Стандартное издание

Полная игра без компромиссов. То, ради чего ты пришёл править и соблазнять.

Императорское издание

Самое интересное начинается за пределами замка. Если выбираешь императорское издание, получаешь сразу всё:

Артбук на 116 страниц, в котором мы раскрыли путь от эскизов к финальным иллюстрациям. Получается, что написали для тебя историю игры и собрали всё самое сочное.

Саундпак с 17 треками, чтобы звуки Королевства сопровождали тебя и после долгожданного приключения.

Пак анимаций, в котором 19 горячих сцен. Можно возвращаться к любимым моментам и проживать эмоции заново вместе с любимыми героинями!

96 обоев, чтобы трон и секреты Королевства основательно поселились на твоём экране.

Добавляй игру в вишлист в Steam прямо сейчас. Всего один клик, который приближает тебя к трону и помогает нам громче открыть двери в день релиза