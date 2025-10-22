ЧАТ ИГРЫ
Becoming a King 24.10.2025
Адвенчура, Другой симулятор, Для взрослых 18+, Аниме
6.4 21 оценка

Becoming a King - Как стать Императором по жизни?

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Привет, мой амбициозный Принц!

Слышишь? Дворцовые часы уже отсчитывают минуты. 24 октября мы распахнём ворота нашего замка — и ты сделаешь первый уверенный шаг к короне. Мы расскажем что ждёт тебя на старте, какое издание выбрать, чтобы лучше привыкнуть к новой роли

Стандартное издание

Полная игра без компромиссов. То, ради чего ты пришёл править и соблазнять.

Императорское издание

Самое интересное начинается за пределами замка. Если выбираешь императорское издание, получаешь сразу всё:

  • Артбук на 116 страниц, в котором мы раскрыли путь от эскизов к финальным иллюстрациям. Получается, что написали для тебя историю игры и собрали всё самое сочное.
  • Саундпак с 17 треками, чтобы звуки Королевства сопровождали тебя и после долгожданного приключения.
  • Пак анимаций, в котором 19 горячих сцен. Можно возвращаться к любимым моментам и проживать эмоции заново вместе с любимыми героинями!
  • 96 обоев, чтобы трон и секреты Королевства основательно поселились на твоём экране.

Добавляй игру в вишлист в Steam прямо сейчас. Всего один клик, который приближает тебя к трону и помогает нам громче открыть двери в день релиза

