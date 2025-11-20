Тактический шутер Bellum готовится к закрытым тестам - старт 21 ноября

Ютубер, ностальгирующий по «золотым временам» тактических шутеров, собрал команду и создал собственный проект — Bellum. Разработка идёт полным ходом, и вскоре начнутся первые тесты для тех, кто поддержал игру на ранних стадиях.

На официальном сайте Bellum появилось расписание доступа для различных групп игроков. Первым этапом станет закрытая альфа для владельцев Supporter Edition (95,99 долларов). Разработчики отмечают, что основная цель тестов — выявление проблем и проверка работы серверов под нагрузкой, поэтому продукт пока очень неполный. Игроки столкнутся с недоделанной графикой, анимациями, интерфейсом и дорабатывающимися системами. Сессии альфы продлятся 2–3 часа каждая, первая состоится 21 ноября.

Следующий этап — бета-тесты, стартующие вскоре после Нового года. В них примут участие владельцы Deluxe Edition (47,99 долларов) и более дорогих пакетов. Полноценный ранний доступ планируется на первый квартал 2026 года для владельцев стандартного издания (35,99 долларов).

Разработчики предупредили, что первое знакомство с Bellum может быть сложным и требовательным, но именно так игроки смогут повлиять на улучшение игры. Для тех, кто хочет оценить геймплей заранее, вчера был опубликован более чем часовой ролик с игровым процессом, демонстрирующий возможности шутера и тактические сражения в действии.

Bellum обещает стать данью уважения классическим тактическим шутерам, предлагая игрокам напряжённый командный геймплей и глубоко проработанную систему боёв.