Научно-фантастическое детективное приключение Between Horizons вышло на ПК

Издательство Assemble Entertainment и разработчик DigiTales Interactive выпустили повествовательное научно-фантастическое приключение в 2.5D Between Horizons для ПК в Steam и GOG. Она также находится в разработке для PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Тем временем игроки могут насладиться бесплатной демоверсией Between Horizons в Steam.

На борту «Зефира», корабля, направляющегося к далекой звезде, игроки берут на себя роль Стеллы, недавно назначенной начальником службы безопасности. Погрузитесь в заговор, стоящий за инцидентом, который угрожает нарушить социальный порядок Зефира и сорвать его миссию.

Between Horizons — это 2,5D-приключение в пиксельной графике, в котором особое внимание уделяется разветвленному повествованию, исследованию и расследованию. Спустя десятилетия путешествия «Зефира» его миссия внезапно оказывается под угрозой. Используйте свои детективные навыки для решения проблем на борту корабля, принимая решения, влияющие на общую историю. По пути вы будете собирать улики, соединять улики и противостоять гражданам на борту «Зефира».

Принятие решений лежит в основе опыта: вам предстоит сделать трудный выбор, который заставит вас переоценить свой моральный компас. Но в Between Horizons история продолжается, даже если игроки выбирают «неправильное решение», добавляя вес и значимость каждому выбору. Команда DigiTales применила многочисленные уроки из своей первой игры Lacuna и проверенные решения проблем дизайна детективных игр, чтобы максимизировать свободу действий игрока в процессе расследования, сохраняя при этом плотный темп значимой истории.