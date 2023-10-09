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Beyond: Two Souls 07.10.2013
8.1 1 394 оценки

Beyond: Two Souls отмечает свое 10-летие

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monk70
Новости

10 лет назад на рынке дебютировала одна из самых красивых игр эпохи PlayStation 3 и, безусловно, великолепная работа Дэвида Кейджа – Beyond: Two Souls.

К концу жизни Sony PlayStation 3 вышло несколько отличных прощальных хитов, в том числе Beyond: Two Souls от фантастической Quantic Dreams. Для 2013 года эта игра выглядит совершенно выдающейся, предлагает сильный сюжет и впервые за долгое время знакомит нас только с одним (ну почти) игровым персонажем, Джоди Холмс.

У главной героини возникла довольно необычная проблема. С ранних лет ее сопровождает душа по имени Эйден, связанная с ней таинственной силой. Он помогает, советует, общается, а зачастую и мешает – Эйден рядом в каждый момент её жизни. По этой причине родители героини решают обратиться к специалисту – Натану Докинзу – который занимается сверхъестественными явлениями. Игра позволяет нам проследить 15 лет жизни Джоди, показывая ее в разные периоды. На главные роли были привлечены две кинозвезды – Эллен Пейдж (сегодня Эллиот Пейдж) и Уиллем Дефо.

-4
7
Beyond: Two Souls
07.10.2013
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Zodiac169

Невразумительное и отвратное дерьмище, просто худшая из всей трилогии.

2
Destroited

С этим согласен, еле прошел эту игру, скучная просто кошмар.

1
Zodiac169 Destroited

Это было крайне мучительно проходить. Прям очень.

0
Аристов--Черный
Эллен Пейдж (сегодня Эллиот Пейдж)

Хахаха! Beyond: Two genders :)

2
Destroited

Блин вот время летит, кажется что еще вчера в нее играл, а тут оказывается 10 лет уже прошло.

1
Snake Snaake Snaaaaaake

я так понимаю, что авторам PG платят за количество постов, поэтому они так часто вспоминают дни рождения игр))

1
Нейтан Дрейк

Мешки фармят.

0