Beyond: Two Souls отмечает свое 10-летие ©

10 лет назад на рынке дебютировала одна из самых красивых игр эпохи PlayStation 3 и, безусловно, великолепная работа Дэвида Кейджа – Beyond: Two Souls.

К концу жизни Sony PlayStation 3 вышло несколько отличных прощальных хитов, в том числе Beyond: Two Souls от фантастической Quantic Dreams. Для 2013 года эта игра выглядит совершенно выдающейся, предлагает сильный сюжет и впервые за долгое время знакомит нас только с одним (ну почти) игровым персонажем, Джоди Холмс.

У главной героини возникла довольно необычная проблема. С ранних лет ее сопровождает душа по имени Эйден, связанная с ней таинственной силой. Он помогает, советует, общается, а зачастую и мешает – Эйден рядом в каждый момент её жизни. По этой причине родители героини решают обратиться к специалисту – Натану Докинзу – который занимается сверхъестественными явлениями. Игра позволяет нам проследить 15 лет жизни Джоди, показывая ее в разные периоды. На главные роли были привлечены две кинозвезды – Эллен Пейдж (сегодня Эллиот Пейдж) и Уиллем Дефо.