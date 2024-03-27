Кен Левин объяснил, почему не любит концовки BioShock

Гейм-дизайнер Кен Левин в интервью изданию IGN признался, что ему не нравятся обе концовки первой части BioShock, над созданием которой он работал. По его словам, на подобной вариативности в финале, где выбор игрока имел бы последствия, настаивал издатель 2K.

Сам Левин хотел, чтобы в финале BioShock оставалась некая недосказанность, предоставляющая игроку возможность додумать все самостоятельно. Он отметил, что 2K не сильно вмешивалась в разработку шутера, если не считать финал, поэтому спорить с издателем гейм-дизайнер не стал. В итоге его собственная версия концовки даже не была дописана.

Сейчас Кен Левин работает над Judas, которую уже называют «BioShock в космосе». В игре будет нелинейное повествование, а каждый выбор будет влиять на отношения протагониста с персонажами и на окружающий мир. Примечательно, что в шутере тоже будет несколько концовок.