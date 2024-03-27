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BioShock 4 TBA
Экшен, Адвенчура, От первого лица
8.4 130 оценок

Кен Левин объяснил, почему не любит концовки BioShock

Simple Jack
Новости

Гейм-дизайнер Кен Левин в интервью изданию IGN признался, что ему не нравятся обе концовки первой части BioShock, над созданием которой он работал. По его словам, на подобной вариативности в финале, где выбор игрока имел бы последствия, настаивал издатель 2K.

Сам Левин хотел, чтобы в финале BioShock оставалась некая недосказанность, предоставляющая игроку возможность додумать все самостоятельно. Он отметил, что 2K не сильно вмешивалась в разработку шутера, если не считать финал, поэтому спорить с издателем гейм-дизайнер не стал. В итоге его собственная версия концовки даже не была дописана.

Сейчас Кен Левин работает над Judas, которую уже называют «BioShock в космосе». В игре будет нелинейное повествование, а каждый выбор будет влиять на отношения протагониста с персонажами и на окружающий мир. Примечательно, что в шутере тоже будет несколько концовок.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

А он объяснил накой хрен он биошок в космосе пытается выдать за новую игру.)))

5
kukava_d

А зачем тут объяснять, и так все понятно! У него нет прав на франшизу!!!

0
Аристов--Черный

Порой, когда такие творцы выходят из под строгого надзора и начинают "свободно творить", то выходит фигня - интересная им одним.

Посмотрим, что там за Иуду такого он готовит...

1
Netro359

Берёшь пилишь неофициальный мод-dlc с альтернативной концовкой, подписываешься своим именем как главный сценарист и продюсер.

Жалко 15-20 000$ ? Не стальные яйца и страшно за свою репутацию ? Контракт с издателем запрещает делать подобное ?

Но попереливать воду из пустого в порожнее "в интервью" ради хайпа это святое...

0
jax baron

Там во всех частях тупые концовки.

-1