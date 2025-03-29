Анонс русской озвучки Black Mesa: Blue Shift

Команда IGROVIK TEAM рада сообщить о начале работы над русской озвучкой для игры Black Mesa: Blue Shift. Это решение стало результатом большой любви к игре и желания сделать её доступной для русскоязычных игроков.
Основные моменты:
- Профессиональная озвучка: В проекте будут участвовать опытные актёры, что позволит улучшить восприятие сюжета и атмосферу игры.
- Локализация: Появится возможность лучше понять диалоги и взаимодействия персонажей, адаптированные для русскоязычной аудитории.
- Тестирование: В скором времени будет проведён бета-тест, на который смогут записаться заинтересованные игроки.
IGROVIK TEAM хочет подчеркнуть важность обратной связи от игроков, чтобы улучшить качество локализации. Следите за новыми обновлениями и последними новостями о процессе разработки.
Игра ещё даже полностью не вышла.
Ну игра-то давно вышла, просто они теперь отдельные дополнения пилят.
Пусть полностью и не вышла, но ребята не отказываются от дальнейшей поддержки проекта.
ТОпчик
>опытные актёры
Это Гланц который пару реплик озвучит бесплатно?)
Безруков молодец! Так выразительно Фримена озвучил.
Молодцы! Поддерживаю! Успехов им в этом благородном деле!
Где хай он лайф?
Отличная новость
зачем артефакт мамонта озвучивать, у вас рук нет, если бы я сейчас был бы школьник и угорал бы за этой дичью, на унреале или на крайняк на юнити захлыстал современную игру по графике круче чем халфа2. Я помню как я был студентом, я месяц выпиливал скрипт на ГТА санандреас по фильму рейзик 2, я добавил 12 авто благо фанаты переделали до неузнаваемости ГТА санандреас и как раз на экраны вышел фильм рейзик 2, и мне так понравилась сцена как едут шеврале по мосту я даже в игре нашел школу и мост, и сидел на нетподобном языке писал скрипт, по моему сценарию я должен был эвакуировать дочку ученого корпорации амбрела со школы по мосту, но проблема была в том как только я садился в шевроле, фидералы из нее выходили, а другие машины начинали движение и вертик, я тупо поставил блокировку дверей, потом проблема мусоровоз он должен был проехать немного как в фильме и протаранить, тоже была проблемка так как либо стандартные настройки останавливался либо тащил подороге, а тогда машины быстро взрывались, маленький ролик минуты 2, а сколько напряга. А у вас бесплатные движки на любой вкус С++, C# Java и т.д. да еще и игры можно продавать, мы сами писали движки, они были корявые документация по языкам на инглище, а у вас тонны книг, масса возможностей.
каждый раз ору с "профессиональных актеров"
это как рхс "с теми же самыми голосами"
без хорошего режиссера дубляжа - это всё пук в воздух