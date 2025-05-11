Вышла русская озвучка для мода Black Mesa Route to Evacuation

Команда IGROVIK TEAM VOICE представила мод, который порадует русскоязычных поклонников вселенной Half-Life. На платформе Steam вышла модификация, добавляющая полностью русскую озвучку для фанатского дополнения Black Mesa: Route to Evacuation.

Что добавляет мод?

Основная задача модификации — перевести на русский язык диалоги и реплики персонажей Route to Evacuation. Действие этого дополнения разворачивается параллельно сюжету оригинальной Black Mesa.

Всего в модификации Route to Evacuation будет 2 части, одна уже вышла и ведётся активная работа команды blackbox над финальной частью.

Авторы подчеркивают, что проект будет развиваться: с выходом следующих глав дополнения мод обновят, а текущую версию планируют дорабатывать на основе отзывов сообщества.

Так же команда выражает благодарность сообществу Black Mesa и разработчикам blackbox team за поддержку и вдохновение.