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Black Mesa 14.09.2012
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 1 942 оценки

Вышла русская озвучка для мода Black Mesa Route to Evacuation

CrowbarBox CrowbarBox

Команда IGROVIK TEAM VOICE представила мод, который порадует русскоязычных поклонников вселенной Half-Life. На платформе Steam вышла модификация, добавляющая полностью русскую озвучку для фанатского дополнения Black Mesa: Route to Evacuation.

Что добавляет мод?

Основная задача модификации — перевести на русский язык диалоги и реплики персонажей Route to Evacuation. Действие этого дополнения разворачивается параллельно сюжету оригинальной Black Mesa.
Всего в модификации Route to Evacuation будет 2 части, одна уже вышла и ведётся активная работа команды blackbox над финальной частью.

Авторы подчеркивают, что проект будет развиваться: с выходом следующих глав дополнения мод обновят, а текущую версию планируют дорабатывать на основе отзывов сообщества.

Так же команда выражает благодарность сообществу Black Mesa и разработчикам blackbox team за поддержку и вдохновение.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Лев Макридичев

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2
Ded Perdededuhka

Весь интернет реклама. Если годно сделали, то почему бы инет. Я не играл, хз что там.

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