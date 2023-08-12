Посетители Gamescom 2023 смогут поиграть в Black Myth: Wukong ©

Black Myth: Wukong переносит в игровую индустрию грандиозные приключения Сунь Вуконга. В игре, выполненной в жанре Souls-like, вас ждут крупные боссы и увлекательная боевая система, включающая большой арсенал из истории персонажей.

В недавних сообщениях утверждалось, что разработчик Black Myth: Wukong, студия Game Science, готовится выпустить демоверсию для китайской публики. Несколько дней спустя Джефф Кили подтвердил, что игра будет представлена на выставке Gamescom 2023.

На шоу Opening Night Live 22 августа будут показаны новые кадры из игры, а недавняя утечка информации также позволяет предположить, что в нее можно будет и поиграть.

Почему это важно: Хотя Black Myth: Wukong выглядит очень многообещающе, в предыдущем сообщении утверждалось, что игра столкнулась с различными препятствиями при разработке. Однако новые кадры и демонстрация игрового процесса могут доказать обратное.

По информации Тома Хендерсона, Black Myth: Wukong будет широко представлена на мероприятии. Помимо нового геймплея, студия Game Science представит различные стенды для практического знакомства с игрой.

В настоящее время мало что известно об играбельной демоверсии, но, возможно, она будет аналогична китайской, поскольку обе демоверсии выйдут в конце августа.

Выход Black Myth: Wukong ожидается в 2024 году.

Это одна из многих будущих игр, использующих потенциал движка Unreal Engine 5 для создания огромного мира с впечатляющими визуальными эффектами и геймплеем. Поскольку игра давно не появлялась на крупных мероприятиях, разработчик может использовать Gamescom для того, чтобы произвести большое впечатление на аудиторию по всему миру.