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Blacksmith Master 15.05.2025
Симулятор, Инди, Менеджер, Песочница, Средневековье
7.3 15 оценок

В ранний доступ выше тайкун о кузнечном деле Blacksmith Master

Solstice Solstice

Blacksmith Master позволяет попробовать себя в роли владельца средневековой кузницы и взять на себя ответственность за полную цепочку производства оружия и брони.

От глубин рудника до рук воина и кухни домохозяйки – в игре можно создавать оружие, доспехи, инструменты и различные бытовые предметы.

Игроку предстоит нанимать шахтёров и лесорубов, которые добудут необходимые ресурсы, обустроить кузницу, пригласить туда кузнецов и запустить производство. Каждый рабочий обладает уникальными навыками, которые помогут в производстве изысканных произведений кузнечного дела, а руководство игрока способно направить их развитие в нужное русло: от универсальных мастеров до узконаправленных специалистов.

Основные особенности:

  • Управление кузницей – развитие от маленькой мастерской до известной кузницы.
  • Добыча и переработка ресурсов – руда, дерево и другие материалы.
  • Производство и продажа товаров – оружие, доспехи, инструменты, украшения.
  • Найм и развитие работников – шахтеры, лесорубы, кузнецы с уникальными навыками.
  • Планирование и оптимизация – организация рабочего пространства и логистики.
  • Выполнение заказов – получение новых возможностей и репутации.

Доступно в Steam. Есть русский язык.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

"выше тайкун" - ?

Eclair_93

Что такое "тайкун" еще один никому неизвестный жанр игр?