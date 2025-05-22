В ранний доступ выше тайкун о кузнечном деле Blacksmith Master

Blacksmith Master позволяет попробовать себя в роли владельца средневековой кузницы и взять на себя ответственность за полную цепочку производства оружия и брони.

От глубин рудника до рук воина и кухни домохозяйки – в игре можно создавать оружие, доспехи, инструменты и различные бытовые предметы.

Игроку предстоит нанимать шахтёров и лесорубов, которые добудут необходимые ресурсы, обустроить кузницу, пригласить туда кузнецов и запустить производство. Каждый рабочий обладает уникальными навыками, которые помогут в производстве изысканных произведений кузнечного дела, а руководство игрока способно направить их развитие в нужное русло: от универсальных мастеров до узконаправленных специалистов.

Основные особенности:

Управление кузницей – развитие от маленькой мастерской до известной кузницы.

Добыча и переработка ресурсов – руда, дерево и другие материалы.

Производство и продажа товаров – оружие, доспехи, инструменты, украшения.

Найм и развитие работников – шахтеры, лесорубы, кузнецы с уникальными навыками.

Планирование и оптимизация – организация рабочего пространства и логистики.

Выполнение заказов – получение новых возможностей и репутации.

Доступно в Steam. Есть русский язык.