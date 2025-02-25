Blade & Soul NEO уже доступен бесплатно на ПК

Спустя 12 лет с корейского дебюта Blade & Soul, и теперь NC America выпустила Blade & Soul NEO, которая является современным ремастером оригинальной игры. Для тех, кто хочет застрять и испытать Blade & Soul NEO, игра доступна на ПК бесплатно в Северной Америке, Южной Америке и Европе. Чтобы получить к ней доступ, вы можете загрузить ее на платформе PURPLE, где вы затем сможете погрузиться в мир интенсивных PvP-сражений, драматической сюжетной линии и высокодетализированного инструмента создания персонажа.
Новый трейлер, который длится чуть меньше минуты демонстрирует некоторые из совершенно новых возможности игры, а также легендарную сюжетную линию, в которую вы сможете окунуться сразу же после создания персонажа.
Три дня назад также был представлен 20-минутный показ возможностей, так что вы можете получить представление о том, чего ожидать от Blade & Soul NEO, если вы не уверены, подходит ли вам эта игра. К счастью, игра полностью бесплатна, так что вам не нужно ничего покупать, если вы просто хотите погрузиться в нее и поэкспериментировать.
В качестве «Спасибо» всем тем, кто принял участие в мероприятии предварительной регистрации, NC America теперь будет предлагать пакет предварительной регистрации всем игрокам. Для тех, кто еще не создал учетную запись, вы можете сделать это на сайте и использовать код «СПАСИБО» в своем профиле, чтобы получить награды.
Blade & Soul NEO — это модернизированная переосмысленная версия оригинальной Blade & Soul, где игроки смогут исследовать мир в стиле wuxia и отправиться в обширное путешествие в качестве героя, чтобы восстановить честь своего клана, клана Хунмун. Есть четыре игровые расы на выбор и семь классов, которые вы сможете попробовать, все со своими собственными преимуществами и уникальными способностями, чтобы игровой процесс оставался свежим.
Для тех, кто заинтересован, будет доступен бесплатный и премиумный Battle Pass. Сезон 1 Battle Pass стоит 1500 Divine Gems ($15) и даст вам эксклюзивные расходные материалы, которые могут помочь в продвижении истории, а также предоставить вам преимущества качества жизни по мере того, как вы путешествуете по миру.
По мере развития игры, будут несколько месяцев бесплатных обновлений контента для Blade & Soul NEO, включая исправления баланса, исправления ошибок и совершенно новые функции. Эти обновления начнутся в марте.
Я честно, недоволен по ряду причин:
1. Это считается типа Глобалом, конкретно, там доступ до США + некоторые регионы Европы, но кроме английской локализации в игре других вообще нет. Будут ли добавляться в будущем? Вряд ли скорее всего.
2. Классов из старой версии нет, это типа как ВоВ Классик, тут стандартные классы.
3. Какой-то уникум решил, что удары теперь должны быть на R, а на ЛКМ персонаж будет перемещаться, на ПКМ включается таргет, при этом как мне ответили в офф.дискорде, смена противников на Shift+F2. Я честно сказать в шоке.
UPDATE: Слава яйкам, на Шифт+Ф2 можно переключить управление.
А какая вам нужна локализация? Европа и США играют на инглише. Чегож тут странного?
Ну хоть в одной ММО графика получше, но всё равно ещё далека от сегодняшних стандартов.