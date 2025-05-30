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Blades of Fire 22.05.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.2 66 оценок

Blades of Fire получила крупное обновление

AceTheKing AceTheKing

Blades of Fire от студии MercurySteam получила крупное обновление, которое стало доступно на всех платформах — PS5, Xbox Series X/S и PC (EGS). Патч устраняет ряд технических проблем, улучшая стабильность и удобство игрового процесса.

PC

  • Добавлен экран подтверждения при отказе от лицензионного соглашения (EULA);
  • Заблокировано управление мышью во время процесса принятия EULA, чтобы избежать случайного выхода;
  • Добавлена поддержка процессоров Threadripper.

XBOX SERIES X|S

  • Исправлен случайный вылет;
  • Исправлен вылет, возникавший при воспроизведении определённой кат-сцены.

PS5

  • Исправлены различные случайные вылеты.

Все платформы

  • Устранён возможный блокирующий баг при сохранении игры после убийства Cavimo Rex, но до запуска кат-сцены;
  • Исправлены сбои, связанные с путевым журналом;
  • Устранён случайный вылет на арене Serpent’s Amphitheatre;
  • Исправлен возможный блок на обучении смене стиля боя (Глава 1: может возникать, если у игрока оружие Hissop, а не меч);
  • Исправлены случайные сбои, возникавшие во время следующих сражений: BossCoko, BossDuke, BossPrisonB, CavemanFury, CrusaderFallen, Frog, Ghost, Trollriver, ZombieFlames;
  • Устранена потенциальная проблема с одной из статуй Нереи;
  • Исправлен баг, мешавший завершить процесс именования оружия.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

это некст ген игра с графикой уровня xbox 360, вот что значит когда долго работал с нинкой и делал последние метроиды

vertehwost

Но стоит заметить она довольно зрелищна и красива,

Purity_09

Механика ковки на получение звёзд задушила, в итоге бросил.

001fess

Игра в меру сложная, играть приятно, Катсцены интересные, персонажи фрики(кому + а кому -). Жаль провалится в продаже, механика ковки задушит тут любого.