Blades of Fire получила крупное обновление

Blades of Fire от студии MercurySteam получила крупное обновление, которое стало доступно на всех платформах — PS5, Xbox Series X/S и PC (EGS). Патч устраняет ряд технических проблем, улучшая стабильность и удобство игрового процесса.
PC
- Добавлен экран подтверждения при отказе от лицензионного соглашения (EULA);
- Заблокировано управление мышью во время процесса принятия EULA, чтобы избежать случайного выхода;
- Добавлена поддержка процессоров Threadripper.
XBOX SERIES X|S
- Исправлен случайный вылет;
- Исправлен вылет, возникавший при воспроизведении определённой кат-сцены.
PS5
- Исправлены различные случайные вылеты.
Все платформы
- Устранён возможный блокирующий баг при сохранении игры после убийства Cavimo Rex, но до запуска кат-сцены;
- Исправлены сбои, связанные с путевым журналом;
- Устранён случайный вылет на арене Serpent’s Amphitheatre;
- Исправлен возможный блок на обучении смене стиля боя (Глава 1: может возникать, если у игрока оружие Hissop, а не меч);
- Исправлены случайные сбои, возникавшие во время следующих сражений: BossCoko, BossDuke, BossPrisonB, CavemanFury, CrusaderFallen, Frog, Ghost, Trollriver, ZombieFlames;
- Устранена потенциальная проблема с одной из статуй Нереи;
- Исправлен баг, мешавший завершить процесс именования оружия.
это некст ген игра с графикой уровня xbox 360, вот что значит когда долго работал с нинкой и делал последние метроиды
Но стоит заметить она довольно зрелищна и красива,
Механика ковки на получение звёзд задушила, в итоге бросил.
Игра в меру сложная, играть приятно, Катсцены интересные, персонажи фрики(кому + а кому -). Жаль провалится в продаже, механика ковки задушит тут любого.