Крисанта из Blasphemous получит официальную фигурку

Разработчики The Game Kitchen представили новый товар, созданный их командой художников Blasphemous, - Крисанта, дитя агонии в обмотках.
Это первая в истории Blasphemous официальная фигурка, которая описывается следующим образом:
Эта искусно выполненная статуэтка изображает Крисанту, стоящую перед мечом Mea Culpa после поединка с Кающимся. Каждая сложная деталь проработана до мелочей, чтобы создать потрясающую фигурку, достойную коллекции любого фаната. Размеры: 31 x 35,5 x 10 см. Выполнена полностью из полиуретановой смолы. Доступна исключительно по предварительному заказу. Эксклюзив для магазина The Game Kitchen Store. Кроме того, в качестве съемного аксессуара к фигурке прилагается меч Кающегося - Mea Culpa.
Фигурку, раскрашенную вручную, можно предварительно заказать за 666,00 евро, а ее поставка запланирована на январь 2024 года. Кроме того, поклонники могут оформить предварительный заказ на бесцветную версию статуи, которую они смогут раскрасить самостоятельно, по цене 399 00 евро, поставка которой также запланирована на январь 2024 года.
Blasphemous 2 доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG.
666 евро xD символично xD за адский прайс такой можно много фигурок заказать различных
Можно ли сбросить на шипы?
Выглядит достойно, ещё бы смола полиуретановая была бы по скромней в своих расценках, вместе с разрисовщиками вручную)
Неплохая фигурка. Цена, конечно, соответствующая.