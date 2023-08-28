Мрачная метроидвания Blasphemous 2 хорошо стартовала в Steam

Blasphemous 2 доступна уже около недели, и можно сказать, что игра пользуется успехом. На самом деле, максимальное количество игроков в Steam у этой метроидвании примерно в три раза больше, чем у первой игры. Кроме того, отзывы в Steam более чем хорошие: 91% положительных оценок.
Речь идет о 9 055 одновременных игроках в Blasphemous 2, в то время как первая глава остановилась на отметке 3 247. Очевидно, что эти цифры относятся только к Steam-версии Blasphemous 2, которая также вышла на Xbox, Nintendo Switch и PlayStation.
Судя по отзывам в Steam, пользователи в среднем оценили более отзывчивую боевую систему, новое оружие и способности, позволяющие более индивидуально подходить к сражениям. Некоторых пользователей, похоже, меньше впечатлил сюжет, хотя, возможно, здесь не хватает эффекта новизны.
ок
Первая очень понравилась. Вторую у нас не выпускают, так что прохожу мимо.
И первая часть тоже уже не выпускают. Издатель Team17 вредничает.
Вторую часть можно купить в Плати Маркете, но цена перебор для такой пиксельной индюшки.