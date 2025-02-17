Создатели The Blood of Dawnwalker рассказали, чем уникальны их вампиры

Нарративный директор Rebel Wolves Якуб Шамалек в подкасте Friends Per Second поделился деталями разработки сеттинга The Blood of Dawnwalker и тем, как студия подошла к созданию вампиров в своей ролевой игре.
По его словам, главной концепцией стало то, что герой превращается в вампира ночью, а днём остаётся обычным человеком. Это подтолкнуло команду к созданию уникального мира, вдохновлённого средневековой Европой XIV века. В этом сеттинге вампиры заняли господствующую позицию и управляют людьми, собирая с них налог кровью.
Одной из самых отличительных черт местных вампиров стали их клыки. В этой вселенной превращение в вампира возможно только путём извлечения зуба и вонзения его в сердце жертвы. Также клыки играют важную роль в лоре игры — их вырывание считается крайней формой унижения.
Шамалек также отметил, что разработчики тщательно анализировали образы вампиров из других произведений, чтобы выделить свои особенности. Например, в The Blood of Dawnwalker они не боятся воды, поскольку это могло бы усложнить навигацию по открытому миру с реками.
Студия Rebel Wolves не хочет подавать сюжет «на тарелке» и рассчитывает, что игроки будут исследовать историю сами. По словам Шамалека, RPG в открытом мире сложно строить по традиционным сценарным канонам, так как игрок сам контролирует повествование.
Релиз The Blood of Dawnwalker пока не имеет точной даты, но разработчики обещают, что прохождение основной кампании займёт около 30-40 часов.
У них еще игры даже нет, зато новости по ней каждый день по две штуки появляются. Чувствуются корни CD Project...
Составление предложений просто богическое. "На этой улице никогда не жил Александр Борисович, но в четверг мимо проезжал синий трамвай"...
При этом в трейлере сестру обращает напоив кровью=)
Возможно, что кровью они создают гулей, прислужников с признаками вампира. А равноправных вампиров - только зубом.
Возможно в их лоре, напоив человека кровью вампира, она его просто исцеляет
Вот гули как вариант, но учитывая лор, а именно положение вампиров, то создание гулей совсем излишне.
Ну чем уникальны я уже увидел, расовой разнообразностью.
Пока любопытно.
Они так и весь сюжет скоро расскажут.
так уже.
За сердце кусать не практично, пациент умрет и тогда собирать налог если он сдохнут все быстрее чем плодятся? Хрень короче
Как оригинально! В Блейде, Дикон Фрост вырвал клыки Драгонетти перед тем как того поджарило на солнце.
Короче отписался, слишком много новостей по игре. Хотя игру жду
вахах кому ты хуже сделал? молча уйти не могу да? ну таки и пи*дуй отсюда 😂
В итоге армия беззубых вампыров
Зуб за зуб!