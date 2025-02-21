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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 263 оценки

В The Blood of Dawnwalker не будет "раздутого" открытого мира

Gruz_
Новости

По словам Матеуша Томашкевича, ранее занимавшего пост ведущего дизайнера квестов в The Witcher 3, в его новой вампирской ролевой игре Blood of Dawnwalker относительно небольшой открытый мир, потому что разработчики хотят, чтобы игроки чувствовали, что знают местность игры, и не терялись на карте.

В разговоре с GamesRadar+ Томашкевич рассказал, что в юности любимыми играми с открытым миром для него были более скромные игры вроде Gothic, а не подобные The Elder Scrolls: Daggerfall.

Это был открытый мир, но он был куда меньше, и это заставляло меня воспринимать его по-другому в отличие от тех бегемотов, где просто невозможно толком изучить каждый уголок, так как он такой большой, и ты как бы мчишься сквозь него.

Но когда мир немного меньше, и вы исследуете его более спокойно и расслабленно, вы как бы запоминаете эти места, и вам кажется, что вы действительно знаете это место. Создается ощущение, что это место более обитаемо.
Создатели The Blood of Dawnwalker стремятся к качеству The Witcher 3, но масштабы будут другими

Напомним, немногим ранее Томашкевич говорил, что The Blood of Dawnwalker можно пройти за 30-40 часов, что по меркам современных RPG с открытым миром не так уж и много.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Шрек и осел vs CD Project

А раздутых новостей когда не будет?

2
AlexFoRestor

даже не мечтай об этом

1
InboxM

И это хорошо. Порядком надоели игры с открытым миром,с кучей знаков вопроса, где по итогу однообразный контент.

1
Кей Овальд

Вот это прям очень правильно.

0