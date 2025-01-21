Bloodborne на ПК: Digital Foundry впечатлены работой эмулятора ShadPS4

Энтузиасты игрового сообщества продолжают радовать поклонников Bloodborne, добиваясь её стабильной работы на ПК. Обозреватель Digital Foundry Томас Морган протестировал игру на эмуляторе ShadPS4, отметив значительные улучшения в производительности и графике благодаря усилиям моддеров.

Для тестирования использовалась сборка ShadPS4 0.5.1 от разработчика diegolix29, основанная на кастомной ветке raphaelthegreat. Морган отметил, что из всех протестированных версий эта показала лучшие результаты. На конфигурации с процессором AMD Ryzen 7 5700X и видеокартой GeForce RTX 4080 игра работала большую часть времени со стабильными 60 fps, включая сцены с большим количеством врагов, таких как центральный Ярнам.

Для устранения визуальных артефактов эксперт рекомендует использовать мод Vertex Explosion Fix, который исправляет проблемы с полигонами. Однако установка этого мода отключает возможность настройки внешности персонажа. Другие ключевые улучшения, такие как поддержка 60 fps, разрешение вплоть до 4K и отключение хроматической аберрации, уже встроены в эмулятор и управляются через специальное меню.

Морган провёл тестирование в разрешении 1152p, чтобы сохранить высокую и стабильную частоту кадров. Несмотря на это, в некоторых случаях процессор становился «узким местом», что приводило к кратковременным просадкам до 45 fps, особенно при быстром перемещении по миру или начале боёв.

На ПК с процессором Intel Core i5-12600K и видеокартой RTX 4080 игра показала ещё более стабильные результаты, удерживая 60 fps даже в сложных сценах.

Также была протестирована работа фанатского ремастера Bloodborne Remaster Project, который добавляет динамические тени, улучшенные текстуры и новое временное сглаживание. Хотя визуальные изменения могут быть на любителя, сам Морган оценил их как шаг вперёд в создании более проработанного игрового мира.

Эмуляция Bloodborne через ShadPS4 демонстрирует огромный прогресс. По словам Томаса Моргана, текущая версия эмулятора позволяет насладиться игрой на ПК практически без компромиссов, хотя технические нюансы ещё остаются. Команда ShadPS4 доказала, что эмуляция PS4 возможна, что открывает новые горизонты для ПК-геймеров.